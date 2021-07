Fortnite: Comment obtenir le Mythic Ray Gun de Zyg et Choppy dans la saison 7

Découvrez où vous pouvez trouver le Mythic Ray Gun de Zyg et Choppy introduit dans le correctif v17.10.

Epic Games a publié un correctif surprenant pour Fortnite Chapter 2 – Season 7 plus tôt dans la journée. Les développeurs ont introduit un nouveau biome sans gravité dans Holly Hedges et ont finalement introduit Alien Nanites dans le giron. Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à notre répartition des correctifs de ce matin. Une nouvelle rareté du Kymer Ray Gun est également désormais disponible dans le jeu. Aujourd’hui, ESTNN vous guidera pour trouver l’arme mythique et comment l’acquérir.

Où trouver le Mythic Ray Gun

Vous pouvez trouver le Mythic Kymera Ray Gun dans le bâtiment Hydro 16 situé à l’est de Slurpy Swamp et au-dessus de la cascade à l’ouest de Misty Meadows. Une fois arrivé là-bas, vous remarquerez le personnage non-joueur Zyg & Choppy errant dans la région. L’hybride Robot/Alien doit être éliminé pour qu’il laisse tomber le Mythic Ray Gun. C’est relativement simple, mais soyez prudent car ces PNJ peuvent punir les tirs manqués comme aucun autre. Ensuite, nous examinerons les statistiques du Mythic Ray Gun.

Statistiques de Ray Gun de Zyg et Choppy :

DPS : 180 Dégâts : 12 Cadence de tir : 15 Taille du chargeur : Illimité Temps de recharge : 1,75 seconde Multiplicateur de tir à la tête : 1,2x

Selon Fortnite leaker HYPEX, Zyg et Choppy se déplaceront sur la carte dans les semaines à venir. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lorsque cela se produira.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

