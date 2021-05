Fortnite: Comment obtenir le pack Street Shadows gratuitement

ESTNN explique comment les joueurs de Fortnite peuvent déverrouiller gratuitement le Street Shadows Pack et tous les produits cosmétiques.

La liste croissante de produits cosmétiques de Fortnite Battle Royale semble parfois interminable. Certains sont déblocables via chaque Battle Pass saisonnier, tandis que d’autres coûtent aux joueurs une devise de jeu connue sous le nom de V-Bucks. Le chapitre 2 – La saison 6 a marqué la sortie du pack Street Shadows, comprenant une tenue cosmétique, un back bling, une pioche et un planeur. En règle générale, les packs coûteraient aux joueurs des V-Bucks ou de l’argent réel, mais ce n’est pas le cas avec ce pack en particulier. Les joueurs sur PC peuvent l’acheter gratuitement et doivent relever des défis pour débloquer tous les produits cosmétiques dans le cadre de la promotion Mega Deals d’Epic.

Comment débloquer le pack Street Shadows

Le pack Street Shadows est maintenant GRATUIT pour tous les joueurs PC! et vous pouvez relever les défis pour débloquer ses cosmétiques! pic.twitter.com/6EnrvrCk00 – HYPEX (@HYPEX) 20 mai 2021

Disponible maintenant pour les joueurs PC uniquement, le pack Street Shadows est actuellement dans la boutique d’objets. Pour l’acquérir, vous devez accéder à la boutique d’objets dans Fortnite et faire défiler jusqu’à la section «Durée limitée». Une fois sur place, vous devrez faire défiler vers la droite et localiser le “Street Shadows Pack”. Cela ne coûte ni argent ni V-Bucks, alors n’hésitez pas à appuyer sur le bouton d’achat. Malheureusement, équiper la tenue et les produits cosmétiques qui l’accompagnent n’est pas si simple. Vous devez relever une série de défis pour que le pack Street Shadows apparaisse dans leur casier.

Défis du pack Street Shadows

Après avoir acheté le pack, vous devez ensuite faire la queue dans plusieurs matchs de Fortnite pour relever les défis énumérés ci-dessus. Voici la liste complète des quêtes en jeu:

Jouez avec des amis 0/5 – Débloque les adversaires Back Bling Outlast 0/500 – Débloque le planeur Inflige des dégâts aux adversaires 0/1 000 – Déverrouille la pioche Terminer les quêtes Ruby Shadow 0/3 – Déverrouille la tenue cosmétique Ruby Shadows

Il semble que jouer à cinq jeux avec des amis remplirait la première quête. Survivre à 500 adversaires accomplirait la deuxième tâche, et infliger 1 000 points de dégâts prendrait en charge la troisième. Après avoir terminé les trois premières quêtes, vous verrez tous les produits cosmétiques dans leur casier.

L’offre est maintenant disponible dans le jeu et l’offre se termine le 17 juin à 11 h HNE. Même si vous ne terminez pas les défis tout de suite, il serait sage d’acheter le Street Shadows Pack car il est gratuit!

