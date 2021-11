Fortnite: Comment obtenir le pistolet exotique Icy Grappler dans la saison 8

Le correctif v18.30 de la saison 8 de Fortnite introduit un tout nouvel élément de mobilité dans le mode Battle Royale.

Le dernier objet exotique de Fortnite est arrivé sous la forme d’un Icy Grappler. Cette variation sur le Grappler original introduit au chapitre 1 offre une propriété unique jamais vue auparavant avec cet article. L’Icy Grappler fonctionne comme la version standard tout en donnant à l’utilisateur des blocs de glace sur ses pieds pour un mouvement plus rapide et plus efficace, bien que difficile.

L’Icy Grappler est maintenant disponible dans le jeu, et ESTNN est là pour vous montrer où le trouver et combien d’or cela vous coûtera.

Où trouver le pistolet Icy Grappler

Vous pouvez trouver et acheter le grappin glacial au point de repère Apres Ski situé au sud de Misty Meadows. C’est le club de danse où erre le PNJ Fabio Sparklemane, proposant des quêtes et ce nouvel objet exotique depuis la dernière mise à jour. L’Exotic Icy Grappler est disponible à l’achat auprès du personnage non-joueur (PNJ) pour 400 lingots d’or.

Voici la description par Epic de l’Icy Grappler via le billet de blog du correctif v18.30 :

«Certaines personnes aiment coller l’atterrissage. D’autres aiment rester en mouvement après l’atterrissage. Si vous êtes de ce dernier type, le Icy Grappler est fait pour vous ! Tout comme le grappler ordinaire, tirez sur sa ventouse pour vous projeter sur une surface solide, mais voici la torsion froide : lorsque vous commencez à voler dans les airs, le givre du grappler glacial gèlera vos pieds, vous obligeant à rester en mouvement lorsque vous arrivez à votre destination. »

Voici quelques images de gameplay grâce à l’utilisateur de Twitter @_antre_ :

voici un gameplay glacial du grappler : il a des utilisations infinies et il vous donne les pieds glacés lorsque vous l’utilisez. il a aussi une mobilité folle pic.twitter.com/yqmDpqegeX – Antre (@_antre__) 2 novembre 2021

Assurez-vous de faire la queue pour un match hors Arena Battle Royale et voyez si ce nouvel élément convient à votre style de jeu. Il est préférable de l’utiliser dans les zones surélevées où vous pouvez utiliser la pente pour un mouvement rapide !

Image en vedette : Jeux épiques

