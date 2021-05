Fortnite: Comment obtenir le pistolet lance-fusées dans la saison 6

La version d’un pistolet lance-fusées de Fortnite Battle Royale est de retour dans le chapitre 2 – Saison 6.

Après être devenu pour la première fois une arme et un marqueur de joueur ennemi dans le chapitre 2 – Saison 3, le fusil à fusée est entré dans le coffre redouté de Fortnite où les objets vont ramasser la poussière. Le Flare Gun est de retour après une brève interruption de trois saisons. Bien qu’elle ne soit pas dans la réserve de butin, les joueurs peuvent acquérir l’arme de retour en échange de l’or de deux personnages situés sur la carte. Décrivons où vous pouvez localiser le pistolet lance-fusées dans la saison 6 et comment l’acquérir.

Lisez aussi: Concours Creative Mayhem – Comment obtenir le Golden Flopper Spray & Piranhas Pickaxe

Où trouver le pistolet lance-fusées

Ceux qui cherchent à mettre la main sur le Flare Gun auront besoin d’or. Comme indiqué ci-dessus, les personnages non-joueurs (PNJ) Blaze et Raptor vendent le Flare Gun. L’arme vous coûtera 245 lingots d’or et ne nécessite qu’un bref dialogue avec ces PNJ. Une fois que vous avez payé les frais minimes, le pistolet à fusée apparaîtra dans votre inventaire pour être utilisé tout au long de la partie jusqu’à ce que vous gagniez ou tombiez face à un ennemi.

Que fait le pistolet lance-fusées?

Le pistolet lance-fusées est OFFICIELLEMENT de retour! Vous pouvez l’acheter chez Blaze ou Raptor pour 245 bars! pic.twitter.com/mCCd85mXQc – iFireMonkey (@iFireMonkey) 6 mai 2021

La fonction principale du Flare Gun est de marquer les joueurs ennemis sur son rayon général lorsqu’il est tiré en l’air. Fortnite leaker iFireMonkey a découvert que l’arme cinglait également les animaux sous sa zone effective. Outre ces deux méthodes, le Flare Gun inflige également des dégâts aux joueurs et peut allumer des structures en bois et des arbres en feu.

Lisez aussi: La saison Marvel de Fortnite a généré plus de revenus que toute autre collaboration

Epic Games a ajouté des armes et des objets supplémentaires au jeu cette saison. Plus particulièrement, l’arc instable exotique et l’arc explosif mythique sont devenus de nouveaux ajouts dans la mise à jour 14.30. Le Flare Gun est maintenant sur cette liste avec plus de chances de suivre.

La publication Fortnite: Comment obtenir le pistolet lance-fusées dans la saison 6 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.