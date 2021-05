Fortnite: Comment obtenir le skin de champion FNCS

Apprenez à acquérir le tout premier skin FNCS dans Fortnite.

Epic Games a déployé le patch Fortnite Battle Royale v16.50 plus tôt cette semaine, la dernière mise à jour du chapitre 2 – Saison 6 avant que les développeurs ne se tournent vers une nouvelle saison et une nouvelle aventure. Les fuites ont commencé pendant la période d’indisponibilité avant la mise en service du correctif. Le développement le plus excitant a peut-être émergé sous la forme d’un autre cosmétique exclusif de la Fortnite Champion Series (FNCS). Cette fois, les joueurs ont la possibilité de mettre la main sur une tenue cosmétique FNCS.

Comment obtenir le skin FNCS

Célébrez les finales FNCS qui se déroulent ce week-end en saisissant la tenue de champion, dans la boutique maintenant! Cette tenue ne sera disponible que pour un temps limité, alors prenez-la pendant que vous le pouvez 👀 pic.twitter.com/j6UUqAdsr2 – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 27 mai 2021

Epic Games a officiellement dévoilé la tenue cosmétique le 26 mai. Pour 800 V-Bucks, les fans de FNCS peuvent l’acquérir et l’afficher dans le jeu contre leurs adversaires. Ceux qui ont remporté les Twitch Drops de la série Fortnite Champion cette saison peuvent jeter le doigt en mousse pour compléter l’ensemble. Cependant, agissez rapidement, car une fois que la tenue cosmétique de la saison 6 quitte la boutique d’objets, elle ne reviendra probablement pas.

Le skin FNCS de la saison 6, surnommé «The Champion», est le deuxième cosmétique achetable exclusif sur le thème du concours phare Fortnite. La saison dernière, c’était un back bling qui coûtait aux joueurs 200 V-Bucks. La saison 6 a introduit une toute nouvelle tenue de personnage FNCS, similaire à la tenue Fortnite World Cup de 2019. La peau FNCS est la première du genre, arborant les couleurs orange et violet de cette saison,

Finales FNCS Saison 6

La saison 6 Fortnite Champion Series se termine ce week-end, où 33 équipes dans chacune des sept régions du jeu se battront pour le prix ultime. Les finalistes recevront une part de 3 millions de dollars américains et tous les trios gagnants repartiront avec la hache des champions. Reportez-vous à notre guide de visualisation pour plus de détails sur les événements de ce week-end!

