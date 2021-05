Fortnite: Comment obtenir le tireur exotique de Marksman Six dans la saison 6

Fortnite: Comment obtenir Exotic Marksman Six Shooter dans la saison 6.

Epic Games a ramené les joueurs de longue date de Fortnite Battle Royale au chapitre 1 quelques jours après avoir ressuscité le Six Shooter. L’arme, qui est apparue en premier dans la saison 6, est sortie du pool de butin de la saison X. Ce pistolet de style occidental à l’ancienne est entré dans le coffre-fort pendant près de deux ans. De nombreuses fuites ont indiqué son retour au début de cette saison, et c’est aujourd’hui ce jour-là. Voyons où trouver le Exotic Six Shooter et combien cela coûte.

Lisez aussi: Teen Titans Cup – Skin gratuit Beast Boy, format, système de notation et plus

Où trouver le Six Shooter exotique

Quiconque cherche à acquérir le Six Shooter devra localiser le personnage non-joueur (PNJ) Deadfire. Il se reproduit au nord de Lazy Lake juste avant la cascade sur le côté gauche de la rive. L’arme coûte 400 lingots d’or, mais le PNJ en vend plusieurs, vous n’avez donc pas nécessairement besoin d’atterrir directement sur la cabine. Le Six Shooter accorde aux joueurs six coups avant de recharger et nécessite des balles moyennes. Il a également un multiplicateur de tir sauvage.

Voici les statistiques de l’Exotic Six Shooter:

Temps de rechargement: 2,1 secondes Taille du chargeur: 6 Dommages au joueur: 24

Lisez aussi: Essais de lanternes – Emote gratuit, Spray & Wrap, Tournoi des créateurs

Cette nouvelle arme a remplacé The Dub, un fusil de chasse exotique qui existe depuis la saison 5. Epic élargit son arsenal de raretés différentes, et le Six Shooter n’est que le dernier exemple. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour avec des informations supplémentaires à ce sujet et plus encore!

Le poste Fortnite: Comment obtenir le tireur exotique Six Shooter dans la saison 6 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.