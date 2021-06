Fortnite: Comment obtenir Loki dans le chapitre 2 – Saison 7

Loki – le dieu de la malice – rejoint officiellement le large éventail de personnages de Fortnite.

Un autre super-vilain de Marvel Comics fera ses débuts triomphants dans Fortnite Battle Royale. Epic Games a révélé que Loki était le prochain ajout au service d’abonnement Fortnite Crew. C’est peut-être la sortie de Crew la plus attendue à ce jour, étant donné le buzz entourant la mini-série du personnage sur Disney Plus. Sa présence dans Fortnite Crew n’aurait pas pu arriver à un moment plus avantageux. Epic Games a officiellement publié la bande-annonce de Loki et tous les produits cosmétiques inclus dans le pack du méchant Marvel.

Loki Crew Remorque & Cosmétiques

Loki, prince d’Asgard, Odinson, le roi légitime de Jotunheim, dieu de la malice, fait désormais partie de l’équipage de Fortnite 👑 Prenez le pack d’équipage de juillet comprenant la tenue Loki Laufeyson inspirée de The Avengers de Marvel Studios à partir du 1er juillet.https://t.co/xJpSlauF3k pic.twitter.com/9KlBjAjH5X – Fortnite (@FortniteGame) 28 juin 2021

Dans sa forme la plus emblématique, Loki entre dans Fortnite Battle Royale, arborant son casque à deux cornes, une cape à l’arrière et, bien sûr, sa pioche Sceptre. La bande-annonce est courte mais sert à introduire l’antagoniste comique des Avengers dans Fortnite. Les abonnés de l’équipage recevront tous les produits cosmétiques indiqués ci-dessous, 1 000 V-Bucks et le Battle Pass Chapitre 2 – Saison 7. Voici une liste complète de tout ce que vous obtiendrez dans Fortnite Crew pour juillet :

Tenue de Laufeyson de Loki Cape de dos de Loki Bling Chitauri Chariot Glider Sceptre de Loki Pioche Écran de chargement accueillant de Loki

Voici un aperçu de tous les objets cosmétiques du jeu par HYPEX :

L’ensemble de pack d’équipage de juillet de Loki présenté dans le jeu ! pic.twitter.com/ezmDYNiDnA – HYPEX (@HYPEX) 28 juin 2021

Comment débloquer Loki

Fortnite Crew est la seule méthode d’acquisition de Loki dans Fortnite Battle Royale. Le service coûte 11,99 USD par mois et se renouvellera automatiquement à moins d’être annulé manuellement. Quiconque souhaite s’abonner à Fortnite Crew doit se rendre sur ce site Web, où vous découvrirez le service d’abonnement et pourrez rejoindre le programme.

Vous pouvez vous référer à l’article de blog d’Epic pour le récapitulatif complet de la sortie du pack Fortnite Crew de juillet.

