Fortnite: Comment obtenir un nouveau pistolet de combat dans la saison 8

Découvrez comment trouver le nouveau pistolet de combat dans Fortnite Chapter 2 – Season 8.

Ce matin, Epic Games a déployé la dernière mise à jour de Fortnite Battle Royale qui comprenait quelques modifications apportées au fusil latéral et un nouvel ajout à la classe d’armes de combat. Rejoindre le fusil d’assaut de combat et le SMG de combat est le pistolet de combat dans la saison 8 de Fortnite. Cette nouvelle arme récompense la précision et une cadence de tir légèrement améliorée par rapport au pistolet standard.

Aujourd’hui, ESTNN vous fournit tout ce que vous devez savoir sur le nouveau pistolet de combat, y compris où vous pouvez le trouver et la liste complète des statistiques par rareté.

Où trouver le pistolet de combat

Le pistolet de combat est maintenant disponible ! Peut être trouvé dans les coffres et le butin au sol ou en tuant le gardien. pic.twitter.com/nOYNmhbuFS – HYPEX (@HYPEX) 9 novembre 2021

Le pistolet de combat devrait apparaître régulièrement à chaque match comme n’importe quelle autre arme avec plusieurs raretés. Selon le leaker HYPEX, vous pouvez le trouver dans les coffres, le butin au sol et après avoir éliminé un gardien latéral. Contrairement aux armes et objets exotiques précédemment publiés comme le grappin glacial, le pistolet de combat devrait être un jeu d’enfant à trouver.

En termes de statistiques, le pistolet de combat offre des similitudes avec le pistolet ordinaire mais est beaucoup plus efficace lorsqu’il vise vers le bas.

Voici à quoi ressemblent toutes les raretés des pistolets de combat d’un point de vue statistique :

Commun

DPS : 155,25 Dégâts : 23 Cadence de tir : 6,75 Taille du chargeur : 15 Temps de rechargement : 1,54 s

Rare

DPS : 162 Dégâts : 24 Cadence de tir : 6,75 Taille du chargeur : 15 Temps de rechargement : 1,47 s

Rare

DPS : 168,75 Dégâts : 25 Cadence de tir : 6,75 Taille du chargeur : 15 Temps de rechargement : 1,4 s

Épique

DPS : 175,5 Dégâts : 26 Cadence de tir : 6,75 Taille du chargeur : 15 Temps de rechargement : 1,33 s

Légendaire

DPS : 189 Dégâts : 28 Cadence de tir : 6,75 Taille du chargeur : 15 Temps de rechargement : 1,26 s

Le pistolet de combat est maintenant disponible dans le jeu, alors assurez-vous de vous rendre sur Fortnite et de l’essayer par vous-même. N’oubliez pas que les nouvelles armes apparaissent rarement dans les listes de lecture compétitives. Votre meilleur pari est de faire la queue dans un match public pour trouver cette arme.

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: Comment obtenir un nouveau pistolet de combat dans la saison 8 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.