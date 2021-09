Fortnite : Comment obtenir une prévision de tempête d’un personnage de la saison 8

ESTNN vous montre où et comment obtenir une prévision de tempête pour terminer cette quête Fortnite Season 8.

Le correctif v18.00 a introduit une nouvelle quête dans Fortnite Chapter 2 – Season 8 charge les joueurs d’obtenir une prévision de tempête d’un personnage. Le libellé peut prêter à confusion pour certains, étant donné que le défi n’indique pas clairement ce que vous devez accomplir. Heureusement, nous avons les ressources pour découvrir ce que vous devez faire pour terminer la quête de la saison 8.

Aujourd’hui, nous examinerons où vous pouvez obtenir une prévision de tempête sur l’île pour poursuivre votre quête pour atteindre le niveau maximum du Battle Pass.

Où obtenir les prévisions de tempête

Crédit d’image : Fortnite.GG

Trois personnages non-joueurs (PNJ) vendent des informations sur le cercle de tempête sur la carte de la saison 8. Storm Racer et Torin – situés respectivement à Boney Burbs et Cap’n Carp Delivery Truck – parcourent la zone centrale de l’île et sont probablement les personnages les plus courants que vous rencontrerez. Le mi-homme mi-singe lui-même, JB Chimpmanski, vend également l’information. Vous pouvez le trouver à la station météo située au sud-est.

Tout ce que vous avez à faire est d’engager un dialogue avec l’un des trois personnages. La prévision de tempête coûte 170 pièces d’or, mais c’est un petit prix à payer pour terminer une partie de la série de quêtes du locataire échappé de Wrath. L’achèvement de cette tâche vous rapporte de 12 000 à 20 000 XP, selon l’ordre dans lequel vous terminez la quête de Wrath. C’est l’un des défis les plus simples, alors assurez-vous de le terminer lorsque vous en avez l’occasion.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant avec d’autres guides d’achèvement de quêtes tout au long de cette saison !

