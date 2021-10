Fortnite: Comment regarder la saison 8 du chapitre 2 de FNCS et gagner des gouttes Twitch

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la diffusion officielle de la FNCS et les drops de Twitch cette saison !

La saison 8 du chapitre 2 de la série Fortnite Champion Series (FNCS) devrait commencer ce week-end. Des trios dans les sept régions de serveurs compétitifs du jeu jetteront leur chapeau sur le ring pour une partie de 3 millions de dollars US et la récompense convoitée dans le jeu Axe des champions. C’est le point le plus critique de toute saison Fortnite, où les équipes espèrent se séparer du peloton et atteindre les finales de la saison.

Epic Games a officiellement publié le calendrier de diffusion de la saison 8 du chapitre 2 de FNCS, et nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour vous connecter et gagner des récompenses gratuites dans le jeu connues sous le nom de gouttes Twitch. Rejoignez-nous alors que nous examinons comment vous pouvez voir l’action au cours des prochaines semaines.

L’action commence ce week-end, avec la première des deux qualifications le 17 octobre. La deuxième qualification aura lieu le 24 octobre, suivie des demi-finales les 28 et 29 octobre. Les finales de la saison 8 se terminent ce même week-end, le 30 octobre. et 31 octobre respectivement. Epic Games a fourni un guide utile, y compris les heures régionales auxquelles vous devez vous référer ci-dessus.

Diffusion de talents et de flux

L’équipe compétitive de Fortnite organisera à nouveau une diffusion officielle pour l’intégralité de la saison 8 du chapitre 2 de FNCS. Voici le programme provisoire par région, les talents à l’antenne et les liens de diffusion pertinents :

L’Europe 

Liens de diffusion européens : Twitch espagnol / Twitch allemand, YouTube / Twitch français, YouTube / Twitch anglais, YouTube English Broadcast – @ZekimusPrime, @ShyoWager, @xSUND0WN, @Leven2K, @Reisshub Spanish Broadcast – @adreplays, @TocataTV, @OllieGamerz, @Charlynighter, @iGeStarK Diffusion française – @chocatv, @NowardBE, @TheVic_c, @Coach_Nounours, @Mlle_Biscotte Diffusion allemande – @criztianotorres, @PlSTOLENHENRY, @LinkeMedia Show Begins – 13h00 HE / 19h00 CET EU Live Coverage – 1 :15h HE / 19h15 CET Fin de la diffusion – Environ 16h30 HE / 22h30 CET

Amérique du Nord

Liens de diffusion en Amérique du Nord (NA East & NA West) : Twitch / YouTube NA East Broadcast – @ZekimusPrime, @Reisshub, @MonsterDFace, @VividFN, @AdamSavage NA West Broadcast – @ZekimusPrime, @xSUND0WN, @claystehling, @HelloKellyLink, @ Début du spectacle LifewPanda – 17 h 00 HE / 14 h 00 PT Couverture en direct NAE – 17 h 15 HE / 14 h 15 PT Pause – Environ 20 h 30 HE / 17 h 30 PT Couverture en direct NAW – Environ 21 h 15 HE / 18 h 00 : Fin de la diffusion à 15 h HP – Environ 00 h 30 HE / 21 h 30 HP

Brésil

Liens de diffusion brésilienne : Twitch / YouTube / Facebook Diffusion portugaise – @melanylolee, @Kennosv, @nevesthaue, @RainyCreates, @yt_virti, @risk1nner, @fla_eikani Diffusion espagnole – @barnagg, @KerykeionTV, @gorilonfn, @Pringl3sTw Show Begins – 3 :50pm Couverture en direct BR – 16h15 Fin de la diffusion – Environ 19h30

Asie

Liens de diffusion asiatique : YouTube / Twitch Asia Broadcast – @shohei_taguchi, @YamatoColors, @Shiras___, @tonpiava Début du spectacle – 16h50 BR Couverture en direct – 17h15 Fin de la diffusion – Environ 20h30

Comment gagner des gouttes Twitch

Une nouvelle saison FNCS signifie plus de Twitch Drops à collecter pour les joueurs, un incontournable de Fortnite depuis le début du chapitre 2. La saison 8 propose une émoticône animée, un spray, un écran de chargement et un bling dos en mousse violet.

Quiconque cherche à acquérir ces produits cosmétiques doit regarder une émission vérifiée pendant au moins 15 minutes, puis réclamer les gouttes sur Twitch. Assurez-vous de lier votre compte Epic Games à votre compte Twitch pour être éligible.

Voici la liste complète des récompenses en jeu disponibles pendant la saison 8 du chapitre 2 de FNCS :

FNCS 2:8 émoticône animée FNCS Spirit Spray Combat Cubed Loading Screen Foam Finger Back Bling avec la variante de style violet

Assurez-vous d’être à l’écoute tout au long de la saison pour une action Fortnite de haut niveau alors que nous nous rapprochons du couronnement des prochains détenteurs de l’Axe des champions dans chaque région !

Image en vedette : Jeux épiques

Le post Fortnite: Comment regarder la saison 8 du chapitre 2 de FNCS et gagner des gouttes Twitch est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.