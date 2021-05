Fortnite: Comment regarder les demi-finales de la saison 6 de FNCS

ESTNN vous aide à vous préparer pour les demi-finales FNCS!

Les joueurs compétitifs de Fortnite du monde entier sont entrés dans la dernière ligne droite de la Fortnite Champion Series (FNCS) de cette saison. Des milliers de concurrents se sont affrontés lors de trois éliminatoires hebdomadaires dans l’espoir d’obtenir une position dans les finales de la saison 6 ou de se qualifier pour les demi-finales. Seule une poignée d’équipes a obtenu le droit de contourner les demi-finales, ce qui signifie que la grande majorité devra endurer six matches contre les meilleures équipes de leur région ce week-end.

Aujourd’hui, nous allons brièvement revoir le format et expliquer comment les fans compétitifs de Fortnite peuvent regarder l’action FNCS ce week-end. Il promet de livrer à tous les niveaux d’excitation alors que nous nous préparons à couronner sept autres champions, qui gagneront tous une part de 3 millions de dollars américains et la très convoitée Axe des champions.

Format des demi-finales

Toutes les régions comptent 99 équipes qui se sont qualifiées pour les demi-finales FNCS grâce à l’accumulation de points de série. Ces équipes se sont divisées en trois manches et chacune s’affrontera en six matches. Le nombre magique est de six, car les trios doivent se classer parmi les six premiers pour se qualifier pour les finales de la saison 6.

Ceux qui ne se qualifient pas doivent terminer entre le 7e et le 17e pour se qualifier pour le cycle de redémarrage. Les trios qui ne font pas partie du top 17 repartent les mains vides et devront se recentrer pour la prochaine Fortnite Champion Series.

Redémarrer le format du cycle

Epic Games a changé la structure du Reboot Round par rapport à la saison dernière. Auparavant, le Reboot Round était un match, et seule l’équipe gagnante obtenait la dernière place dans les finales FNCS. Cette fois, toutes les équipes qui terminent entre 7e et 17e dans leur série respective se regrouperont dans un seul lobby.

Ces 33 équipes s’affronteront ensuite dans trois matches de Reboot Round. Comme avant, tout ce qui compte, c’est de gagner une Victory Royale. Une fois qu’une équipe remporte la victoire, elle se qualifiera pour la finale de la saison 6 et quittera le cycle de redémarrage. Ce processus se répète jusqu’à ce que trois équipes différentes gagnent en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie et en Asie. Epic a récemment annoncé que quatre équipes passeraient de NA Ouest, du Moyen-Orient et du Brésil.

Horaire

Jetons maintenant un œil au programme des festivités de ce week-end. La compétition commence avec le Moyen-Orient vendredi et se termine avec NA West dimanche. Reportez-vous ci-dessous pour l’horaire complet, qui sont tous en heure normale de l’Est (HNE).

Moyen-Orient

Chaleur A: 21 mai de 7 h 00 à 10 h 00 Chaleur B: 21 mai de 11 h 00 à 14 h 00 Chaleur C: 21 mai de 11 h 00 à 14 h 00 Ronde de redémarrage: 22 mai de 11 h 00 à 13 h 00

Océanie

Heat A: 22 mai de 12 h 00 à 3 h 00 Heat B: 22 mai de 4 h 00 à 7 h 00 Heat C: 22 mai de 4 h 00 à 7 h 00 Ronde de redémarrage: 23 mai de 4 h 00 à 5 h 30

Asie

Heat A: 22 mai de 12 h 00 à 3 h 00 Heat B: 22 mai de 4 h 00 à 7 h 00 Heat C: 22 mai de 4 h 00 à 7 h 00 Ronde de redémarrage: 23 mai de 4 h 00 à 5 h 30

L’Europe 

Chaleur A: 22 mai de 9 h 00 à 12 h 00 Chaleur B: 22 mai de 13 h 00 à 16 h 00 Chaleur C: 22 mai de 13 h 00 à 16 h 00 Ronde de redémarrage: 23 mai de 13 h 00 à 14 h 30

NA Est

Chaleur A: 22 mai de 13 h 00 à 16 h 00 Chaleur B: 22 mai de 17 h 00 à 20 h 00 Chaleur C: 22 mai de 17 h 00 à 20 h 00 Ronde de redémarrage: 23 mai de 17 h 00 à 18 h 30

Brésil

Chaleur A: 22 mai de 11 h 00 à 14 h 00 Chaleur B: 22 mai de 15 h 00 à 18 h 00 Chaleur C: 22 mai de 15 h 00 à 18 h 00 Ronde de redémarrage: 23 mai de 15 h 00 à 17 h 00

NA Ouest

Chaleur A: 22 mai de 17 h 00 à 20 h 00 Chaleur B: 22 mai de 21 h 00 à minuit Chaleur C: 22 mai de 21 h 00 à minuit Ronde de redémarrage: 23 mai de 21 h 00 à 23 h 00

Où et comment regarder

Cette saison, Epic Games propose une diffusion pour les principales régions, notamment l’Europe, NA Est, NA Ouest et le Brésil. Chacun propose un mélange de roulettes et d’analystes, ce qui reste le même pour les demi-finales FNCS et le cycle de redémarrage. Sur la base du programme de diffusion du début de la saison, les séries B et C de chaque région apparaîtront dans le flux officiel.

Epic n’a pas publié de programme pour le week-end, mais nous savons avec certitude qu’il y aura une diffusion pour les demi-finales FNCS et le cycle de redémarrage. D’innombrables joueurs dans les sept régions de serveurs diffuseront également leurs points de vue. La meilleure façon de les localiser est de naviguer sur le site Web de Twitch et de vérifier la catégorie Fortnite pour «FNCS» dans le titre.

Voici les liens officiels du flux:

Couverture anglaise de l’UE, NAE, NAW

twitch.tv/fortnite couverture française de l’UE

twitch.tv/FortniteFR Couverture allemande de l’UE

twitch.tv/fortniteDE Couverture espagnole de l’UE

twitch.tv/FortniteES Couverture portugaise de BR

twitch.tv/brasil_fortnite

Gouttes Twitch

Les Twitch Drops sont de retour! Connectez-vous à n’importe quelle chaîne prise en charge par ce FNCS pour recevoir des Twitch Drops. Assurez-vous de lier vos comptes Epic et Twitch dans les 14 jours suivant la réclamation de votre récompense Drop à traiter: https://t.co/zrYWqry2At pic.twitter.com/Lzw35lsXKf – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 30 avril 2021

N’oubliez pas que les Twitch Drops sont de retour en jeu pour FNCS Chapter 2 – Season 6. Les téléspectateurs peuvent gagner des produits cosmétiques officiels de la série Fortnite Champion Series en activant simplement un flux avec «Drops Enabled» dans le titre. Consultez notre article récent, où nous détaillons le processus en profondeur.

La quête de la hache des champions commence maintenant. Assurez-vous de vous connecter à l’action tout au long du week-end alors que nous approchons des deux dernières semaines de Fortnite compétitif dans le chapitre 2 – Saison 6!

