Fortnite: Comment regarder les demi-finales de la saison 7 de FNCS (Heats) et la ronde de redémarrage

Découvrez comment vous pouvez regarder les demi-finales FNCS ce week-end, où les joueurs s’affronteront pour une place dans la finale de la saison 7.

L’événement saisonnier Champion Series de Fortnite Battle Royale a atteint ses dernières semaines. Depuis le début de la saison 7, des trios compétitifs dans les sept régions du jeu ont participé à d’innombrables scrims, tournois et matchs d’arène en préparation de la Fortnite Champion Series.

Certaines équipes sont restées les mêmes d’une saison à l’autre, tandis que d’autres ont fait les ajustements nécessaires pour le plus grand bien. Une chose est sûre : chaque trio dans le monde veut une part des 3 millions de dollars américains et une fissure à l’insaisissable Axe des champions.

Trois qualifications hebdomadaires ont conduit à ce point – les demi-finales FNCS, que beaucoup appellent les manches. Epic Games a classé les meilleures équipes de la saison en fonction des points de série dans toutes les régions et les a divisés en trois ans, chacun contenant 33 trios. L’objectif pour ces équipes est de gagner suffisamment de points en demi-finale pour s’assurer une place pour la finale de la saison 7.

Aujourd’hui, ESTNN décompose les demi-finales, principalement comment les téléspectateurs peuvent regarder l’action se dérouler, à quoi ressemble le programme et quels joueurs sont impliqués.

Calendrier et format des demi-finales de la saison 7 de la FNCS

Le week-end commence avec les demi-finales FNCS, également appelées manches. Comme indiqué précédemment, les 99 meilleures équipes de chaque région sur la base des points de série ont été divisées en trois manches différentes contenant 33 joueurs. Toutes les manches se composent de six matchs personnalisés, les six meilleures équipes se rendant aux finales de la saison 7 le week-end prochain.

Les équipes qui tombent entre la septième et la dix-septième place en demi-finale auront une dernière chance de se qualifier pour la finale lors de la ronde de redémarrage. Les trios qui participent au Reboot Round doivent remporter une Victory Royale pour se qualifier pour la finale de la saison 7 et les points n’ont pas d’importance. Le nombre de matchs de la ronde de redémarrage de chaque région variera en fonction du nombre d’équipes dissoutes cette saison qui ont terminé parmi les trois premières lors de la finale de la saison 6.

Au cas où cela serait difficile à suivre, voici une ventilation rapide de l’action de ce week-end :

Demi-finales (manches)

Quatre-vingt-dix-neuf équipes Les meilleures équipes basées sur les points de série seront divisées en trois manches Chaque manche comprend six matchs personnalisés Les six meilleures équipes se qualifient pour la finale de la saison 7 Toutes les équipes se classant entre la 7e et la 17e place passeront à la ronde de redémarrage

Redémarrer le cycle

Trente-trois équipes au total pour chaque région Le nombre de matchs dépend des équipes dissoutes Chaque région jouera au moins trois matchs du Reboot Round L’équipe triomphante dans les matchs du Reboot Round se qualifiera pour les finales de la saison 7 Une fois qu’une équipe remporte un match du Reboot Round , ils seront supprimés de la liste des candidats éligibles

Diffusion des demi-finales de la saison 7 de la FNCS

Les options de visualisation ne manquent pas pour ceux qui cherchent à se connecter ce week-end. Les streamers populaires tels que AussieAntics, EmadGG et Ops organisent généralement des soirées de visionnage, où ils regarderont les points de vue des joueurs ou passeront en mode Replay de Fortnite. Certains joueurs professionnels qui se sont déjà qualifiés pour les finales de la saison 7 pourraient également rejoindre l’engouement pour les soirées de visionnage.

Epic Games héberge également sa propre émission pour la série Fortnite Champion sur différentes chaînes. Les flux officiels commenceront par EU tous les jours à 12 h 50 HAE et passeront par NA West plus tard dans la soirée. Ci-dessous, vous trouverez un large éventail d’options de Twitch à YouTube et de nombreux choix de langues différentes.

Couverture en anglais de l’UE, NAE, NAW

Twitch YouTube

Couverture française de l’UE

Twitch YouTube

Couverture allemande de l’UE

Twitch YouTube

Couverture espagnole de l’UE

Twitch YouTube

Couverture portugaise de BR

Tic

Couverture japonaise de l’Asie

Youtube

FNCS Saison 7 Manches & Joueurs Clés

Maintenant que vous savez où regarder les demi-finales FNCS et la ronde de redémarrage ce week-end, soulignons quelques joueurs remarquables dans chacune des manches européennes et NA East. La manche B pour les deux régions est la plus excitante.

NA Est

Chaleur A — 28 août de 13 h à 16 h (HAE)

SEN Aspect, Moon Cazz & OA Whofishy Felix, Sparebow & Pozed TNG Okis, Ghost Blake & Liquid Scoped OA Sticks, BBG Calculator & Gandhi Nittle, FS casqer & G2 Smqcked JadenShotz, NetZz & Marzz_Ow DeRoller, K2G Speguu & K2G charlie TNA asianjeff & XTRA Alliege

Chaleur B — 28 août de 17 h à 20 h (HAE)

XTRA Illest, G2 MackWood & TRAGIX Chronic Jays, K2G Kn1pher & Doniee 33 PaMstou, Athletix wCarey & Fatch NOVA mikey6, LG Xoonies & XSET Av FS Bully, BankTeller & criizux XSET Knight, XSET Shark & ​​clartéG TNG Pgod, TNG Peterbot & TNG Elite Gabe, twitter tahifn & twitter spritefn LG Jamper, Threat & TNG Rise OSP, Elite npen & Pxlarized

Chaleur C — 28 août de 17 h à 20 h (HAE)

Ved, Tabnae & PXMP FaZe Bizzle, TNG Eclipsae & Coop Voil, Xccept & Snake Trashy, TSM FTX Co1azo & LazarP TNA Muz, TNA looter & TNA Speedy Cizlucky, XTRA Furious & twitter nounzyfn FS Dukame, DLn Justice & twitter userzffa, Visxals simples et TUEXY, LG Joji et C9 Fryst XSET Ceice, XTRA verT et DL Klayy

L’Europe 

Heat A — 28 août de 14h à 17h (GMT)

Shady, AyarBaffo & Passivq 7tor, Siberiajkee & Force Solary BlastR, yagsou & naekoz Centric Hottie, elokratz & TRC TRIP Zeykoo, BeGenius Sun & BeGenius Jules GUILD Flikk, GUILD Anas & GAMMA Th0masHD BL Raifla, LSMZvid & PW Astront LootBoy Cryed CL l1nk, CL Fury & CL iRezUmi

Heat B — 28 août de 18h à 21h (GMT)

Liquid Mitr0, OVA x8 & fnatic crr Umplify, Adn & Matsoe Keziix, zq & Falconly Shaykoz, Athletix Skyzouw & MCES BadSniper etq, Glorious Snagged & Wave Steelix Vitality Snayzy, Grizi Robabz & nayte Heretics k1nzell & wakieks, Apek IDrop Vepeks, apeks Krizzii & Playwell Styrsix Solary Floki, Solary Clément & GO Decyptos Wanlast, podasai & Vitality Nikof

Chaleur C — 28 août de 18 h 00 à 21 h 00 (GMT)

Heretics Packo, GO Grayinjo & Solary EMXXRR Bloomy, BL Pablo & Siko Tomzy FS Kylix, ALBA Swillium & G2 Letshe Merstach, TT9 Malibuca & Shizo1kng GT Skite, Esty & Falcon Leothecrack CL Safik, Centric Default & CL putrick EvozA Wulfee3 & Gambit letw1k Légion freemok Wave Kikoo, Slender & FaZe Mongraal Pinq, nebs & Mouz Stompy

Les rounds de redémarrage pour la plupart des régions auront lieu le dimanche 29 août. Assurez-vous de regarder les émissions en direct pour voir qui saisit sa dernière opportunité pour les finales de la saison 7.

Gouttes Twitch FNCS

N’oubliez pas que les Twitch Drops de la saison 7 de FNCS sont disponibles jusqu’à la fin des finales le week-end prochain. Vous pouvez également les gagner ce week-end en connectant votre compte Epic Games à votre compte Twitch et en vous connectant à un flux vérifié.

L’action de ce week-end promet d’être l’une des meilleures alors que les meilleures équipes se battent pour une chance de 3 millions de dollars US et l’Axe des champions. Au cas où vous l’auriez manqué, voici les résultats des trois premiers Qualifiers FNCS :

Image vedette : Jeux épiques

