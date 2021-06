Fortnite: Comment s’inscrire à G2 Esports 20K € Obtenez la Cash Cup

ESTNN décompose le prochain tournoi Get The Cash Cup présenté par G2 Esports.

L’organisation d’esports en titre de l’année – G2 Esports – a annoncé un énorme tournoi Fortnite Battle Royale pour les joueurs européens. Bien nommé « Get The Cash Cup », G2 met en place une cagnotte de 20 000 € pour les membres de la région de l’UE. Les équipes du trio se battront pour de l’argent et le droit de se vanter dans sans doute la région la plus difficile de Fortnite.

Nous pouvons nous attendre à ce que tous les talents d’élite tels que Martin « 100T MrSavage » Foss Andersen, Benjy « NRG benjyfishy » Fish, Tai « GUILD TaySon » Starčič et plus soient en compétition. Aujourd’hui, ESTNN va décomposer la distribution des prix, le système de notation, le format et toutes les méthodes que les téléspectateurs peuvent utiliser pour regarder le tournoi.

Format et calendrier

20 000 € COUPE FORTNITE G2 ESPORTS Déposez les 3 et 4 juillet et OBTENEZ L’ARGENT 💰 Inscrivez-vous MAINTENANT : https://t.co/FzX9ZZsTPK pic.twitter.com/umCVS2OLwE – G2 Esports (@G2esports) 23 juin 2021

La Get The Cash Cup de G2 est un tournoi en trio, ouvert aux joueurs de tous les rangs du mode Arena. Malheureusement, il n’est pas clair si G2 le restreint uniquement aux joueurs européens, nous mettrons donc à jour lorsque ces informations seront disponibles. Cependant, nous savons qu’il y aura deux tours de qualification ouverts, suivis des demi-finales et des finales.

Voici une répartition complète des formats :

Chaleur 1

Six matchs Session de trois heures Les 66 meilleures équipes se qualifient pour les demi-finales. Ceux qui ne se qualifient pas peuvent participer à la manche 2

Chaleur 2

Six matchs Session de trois heures Les 66 meilleures équipes se qualifient pour les demi-finales

Demi finales

Six matchs Session de trois heures Les huit meilleures équipes se qualifient pour la Grande Finale

Finales

Six matchs Lobbies personnalisés Les scores les plus élevés remporteront une partie de la cagnotte

Voici le programme du tournoi :

Manche 1 : samedi 3 juillet : 16h00 – 19h00 (CEST – UTC+2) Manche 2 : samedi 3 juillet : 20h00 – 23h00 (CEST – UTC+2) Demi-finales : dimanche, 4 juillet : 16h00 – 19h00 (CEST – UTC+2) Finales : dimanche 4 juillet : 20h00 – 23h00 (CEST – UTC+2)

Système de notation

Les participants à ce tournoi gagneront des points en fonction du placement et des éliminations. Chaque trio gagnant aura 25 points au total ajoutés à son score. Les éliminations valent un point chacune. Le système de notation change lors des demi-finales et des finales, où les points de placement augmentent et les éliminations rapportent deux points chacune.

Voici la structure de notation complète par tour :

Chaleurs

Victory Royale : 25 points 2e : 20 points 3e : 16 points 4e : 14 points 5e : 13 points 6e : 12 points 7e : 11 points 8e : 10 points 9e : 9 points 10e : 8 points 11e : 7 points 12e : 6 points 13e : 5 points 14e : 4 points 15e : 3 points 16e : 2 points 17e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Demi-finales et finales

Victory Royale : 30 points 2e : 26 points 3e : 24 points 4e : 22 points 5e : 21 points 6e : 20 points 7e : 19 points 8e : 18 points 9e : 17 points 10e : 16 points 11e : 14 points 12e : 13 points 13e : 12 points 14e : 11 points 15e : 10 points 16e : 9 points 17e : 8 points 24e : 5 points Chaque Élimination : 2 points

Distribution des prix

Seules les équipes qui atteindront la finale auront une chance dans le prize pool de 20 000 €. Les trois meilleures équipes repartiront avec de l’argent ainsi que chaque équipe qui remportera une Victory Royale.

Voici la distribution complète de la cagnotte :

1er : 10 500 € 2ème : 3 000 € 3ème : 1 950 € Les équipes gagneront 750 € par Victory Royale

Comment s’inscrire

L’excellente équipe de War Legend organisera ce tournoi.

Les joueurs souhaitant s’inscrire doivent suivre les étapes ci-dessous :

Accédez à la page du tournoi G2 Get The Cash Cup Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton “S’inscrire” Téléchargez le client WLS si vous ne l’avez pas déjà Vérifiez votre compte Epic Games Liez votre Twitter et Discord à votre compte War Legend Rejoignez le G2 Get Le serveur Discord Cash Cup Suivez G2 Esports sur Twitter Retournez sur la page du tournoi et invitez vos coéquipiers Vous êtes maintenant inscrit

Comment regarder

G2 Esports n’a pas encore annoncé de diffusion officielle, mais vous pouvez vous attendre à ce que la plupart de vos joueurs Fortnite compétitifs préférés diffusent l’événement. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour avec des liens de diffusion spécifiques à mesure que nous nous rapprochons de l’événement.

Image en vedette : G2 Esports

