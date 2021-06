Fortnite : Comment utiliser gratuitement "La vie de juin" Vaporisateur & "Feu" Émoticône

in

ESTNN fournit un code pour un spray et une émoticône gratuits et explique comment vous pouvez l’utiliser.

Hier, Epic Games a annoncé un croisement avec O2 et Easy Life, apportant une aventure musicale dans le mode créatif de Fortnite. En conséquence, les joueurs ont eu accès à un spray cosmétique gratuit «Squeezy Life». Un autre spray gratuit est devenu disponible aujourd’hui, représentant le personnage emblématique du jeu “Fishstick” grattant une guitare et une émoticône “Bonfire”. Nous vous fournirons le code et vous expliquerons comment l’utiliser !

Code d’émoticônes en spray/feu de joie June Life Fishstick et comment l’échanger

Nouveau code de pulvérisation : FAT6P-PPE2E-4WQKV-UXP95 pic.twitter.com/qeZpv0FjMh – Shiina (@ShiinaBR) 22 juin 2021

Grâce encore à ShiinaBR, les joueurs ont accès au code, qui a apparemment des rachats infinis. Nous pouvons confirmer que le code fonctionne tant que vous suivez correctement les étapes ci-dessous.

Voici le code, par ShiinaBR : FAT6P-PPE2E-4WQKV-UXP95

Maintenant, voici les étapes que vous devrez suivre pour utiliser le code dans Fortnite :

1 – Accédez au site Web “Échanger un code” de Fortnite 2 – Connectez-vous à votre compte Epic Games 3 – Entrez le code ci-dessus 4 – Cliquez sur le bouton “Échanger” 5 – Chargez dans Fortnite pour confirmer que vous avez le spray

Si cela est fait avec succès, vous devriez voir l’image en haut de cet article. N’oubliez pas que vous devez toujours quitter et recharger Fortnite Battle Royale si le jeu est déjà en cours d’exécution. Assurez-vous d’utiliser le code dès que possible, au cas où il expirerait.

