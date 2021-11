Fortnite Community Cup : comment débloquer gratuitement le skin FNCS Victor Elite

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le prochain tournoi Fortnite Community Cup.

Les joueurs et les fans compétitifs de Fortnite sont à moins de deux semaines du premier événement Grand Royale de la Fortnite Champion Series (FNCS). Les personnes qualifiées dans les sept régions de serveurs compétitives du jeu commenceront leur voyage vers une part du prize pool de 5 millions de dollars US le 13 novembre. Epic Games a récemment fourni plus d’informations sur la diffusion officielle et la configuration du Grand Royale.

Dans cette même annonce, Epic a révélé une Community Cup ouverte à tous les joueurs, où les équipes les plus performantes remporteront la tenue « Victor Elite », également connue sous le nom de violet FNCS Juggernaut. Cette tenue est le troisième skin de marque FNCS publié par Epic Games depuis le chapitre 2 – Saison 6. Les deux précédents ont été publiés dans la boutique d’objets de Fortnite, mais les joueurs peuvent gagner le skin Victor Elite grâce à la toute première Community Cup cette fois-ci.

Aujourd’hui, ESTNN décompose le format, le système de notation et la distribution des prix pour la Community Cup. Rejoignez-nous pour analyser le tournoi dans son intégralité.

Coupe communautaire : format et dates

Prévue le 16 novembre pour trois régions et le 17 novembre pour les quatre autres, la Community Cup est un tournoi de trios ouvert. Seules les équipes de trois sont éligibles pour participer à dix matchs au maximum dans un délai de trois heures. Les points sont récompensés pour le placement et les éliminations pendant la compétition. Bien qu’un rang spécifique de la Ligue des champions en mode Arène ne soit pas requis, les participants doivent avoir un compte de niveau 30 ou supérieur et avoir configuré 2FA.

Voici une ventilation concise du format de la Community Cup :

Format ouvert Session de trois heures Les équipes s’affrontent dans un maximum de dix matchs Les équipes gagnent des points en fonction du classement et des éliminations

Voici les dates par région pour la Community Cup :

16 novembre – NA Est, NA Ouest et Brésil 17 novembre – Moyen-Orient, Océanie, Asie et Europe

Coupe communautaire : système de notation

Le système de notation de la Community Cup récompense un point par élimination et 25 points pour une Victory Royale.

Voici la ventilation complète du système de notation :

Victory Royale : 25 points 2e : 20 points 3e : 16 points 4e : 14 points 5e : 13 points 6e : 12 points 7e : 11 points 8e : 10 points 9e : 9 points 10e : 8 points 11e : 7 points 12e : 6 points 13e : 5 points 14e : 4 points 15e : 3 points 16e : 2 points 17e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Coupe communautaire : distribution des prix

Seules les équipes les plus performantes de chaque région récupéreront leurs gains de tenue Victor Elite. La région européenne est en tête de liste, où les trios qui terminent entre le 1er et le 900e seront récompensés.

Voici la répartition complète de la distribution des prix par région :

L’Europe 

1er – 900e : tenue cosmétique en jeu « Purple FNCS Juggernaut » et bling back

NA Est

1er – 420e : tenue cosmétique en jeu « Purple FNCS Juggernaut » et bling back

NA Ouest

1er – 160e : tenue cosmétique en jeu « Purple FNCS Juggernaut » et bling back

Brésil

1er – 280e : tenue cosmétique en jeu « Purple FNCS Juggernaut » et bling back

Asie

1er – 100e : tenue cosmétique en jeu « Purple FNCS Juggernaut » et bling back

Océanie

1er – 60e : tenue cosmétique en jeu « Purple FNCS Juggernaut » et bling back

Moyen-Orient

1er – 80e : tenue cosmétique en jeu « Purple FNCS Juggernaut » et bling back

Cela couvre tout ce que vous devez savoir sur la prochaine Fortnite Community Cup. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message avec des détails supplémentaires. Sinon, ces tournois offrent une sortie solide aux joueurs Fortnite compétitifs, et il est possible de collecter un skin et un dos gratuits.

Image en vedette : Jeux épiques

L’article Fortnite Community Cup: Comment débloquer gratuitement le skin FNCS Victor Elite est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.