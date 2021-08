Fortnite copie les devoirs de parmi nous avec le nouveau mode “imposteurs”

Fortnite n’a jamais fui ses références à la culture pop (et voler des choses à d’autres créateurs), il n’est donc pas très surprenant que leur nouveau mode, Fortnite Impostors, fasse un peu des deux.

Le mode est… eh bien, c’est très similaire à Among Us : jusqu’à dix joueurs se voient attribuer un rôle d’agent ou d’imposteur, les agents devant accomplir des missions pour que The Bridge continue de fonctionner, et les imposteurs essayant de gagner en sabotant les missions, téléporter les joueurs et manipuler les gens en leur faisant croire qu’ils sont aussi des agents. Les imposteurs peuvent même effectuer des missions pour avoir l’air moins suspect.

Bien sûr, le chat vocal est désactivé, mais il y a toujours le chat textuel, qui vous permettra de communiquer en émoticônes ou en utilisant le menu Quick Chat, et vous pouvez soit jouer avec des amis uniquement en privé ou avec des amis uniquement, soit rejoindre une partie complète en public .

Image : Jeux épiques

Oh, et si vous devinez qui sont les imposteurs ? Vous venez d’appeler une réunion d’urgence – euh, “Forcer une discussion”, soit en signalant un cadavre, soit en appuyant sur le mode “Discussion” dans la salle centrale. Vous devrez ensuite éjecter le suspect de The Bridge, mais s’il s’agit en fait d’un agent, vous venez de faciliter le travail des imposteurs.

Les agents peuvent gagner en accomplissant toutes leurs missions ou en éliminant tous les imposteurs, et les imposteurs peuvent gagner en éliminant tous les agents.

Si vous avez toujours voulu jouer Parmi nous, mais avec plus d’émoticônes de danse et moins d’autorisations des développeurs d’origine, alors c’est le moment : Fortnite Impostors est sorti aujourd’hui.

Voler, c’est mal, mais que pensez-vous du mode imposteurs moins qu’original de Fortnite ? Faites le nous savoir dans les commentaires.