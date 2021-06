Fortnite: Cosmic Summer Celebration – Théories, date, heure et lieu

in

Epic Games pourrait-il remplacer le château de corail lors de la prochaine célébration de l’été cosmique?

Une célébration estivale se prépare au nouveau point d’intérêt (POI) de Fortnite connu sous le nom de Believer Beach. Epic Games a officialisé l’événement en jeu plus tôt dans la journée, avec seulement une date, un lieu et une équipe révélés jusqu’à présent. La célébration de l’été cosmique aura lieu après que les développeurs auront déployé le premier patch significatif du chapitre 2 – Saison 7. Les fans peuvent anticiper une activité extraterrestre, étant donné le thème “invasion” de cette saison. Tous les autres détails cruciaux ne sont pas clairs à ce stade, mais nous avons au moins l’heure, le lieu, la date et des théories juteuses sur ce qui pourrait se dérouler.

VOUS ÊTES INVITÉ Réserve cette date! Événement : Célébration de l’été cosmique

Quand : le 22 juin à 9 h HE

Où : la plage des croyants Veuillez répondre OUI ou NON à cette invitation.

pic.twitter.com/DQLDMFDMtf – Fortnite (@FortniteGame) 19 juin 2021

Célébration d’été cosmique – Date, heure et comment y assister

Les joueurs souhaitant assister à l’événement devront charger leur jeu Fortnite le mardi 22 juin à 9 h HE aux États-Unis après la fin du patch v17.10. La prochaine étape consiste à s’aventurer sur la plage de Believer, anciennement connue sous le nom de Sweaty Sands. Les informations au-delà de cela sont un mystère complet à ce stade.

Voici un récapitulatif des détails que nous connaissons jusqu’à présent:

Événement : Célébration de l’été cosmique Date : 22 juin Heure : 9 h HE / 6 h HP / 13 h GMT Lieu : Believer Beach

Théorie de l’événement – Destruction du château de corail ?

Les fuites récentes du chapitre 2 – Saison 7 ont révélé que le château de corail n’est pas long pour le monde Fortnite. La Cosmic Summer Celebration serait l’occasion idéale pour Epic Games de faire ce changement. Believer Beach n’est qu’à quelques pas du château de corail, il semble donc probable que les développeurs déploieront le premier changement de carte important de la saison pendant la célébration. Cependant, ce n’est qu’une théorie.

Nous devrons finalement attendre les 22 juin et 9 heures du matin pour voir exactement ce que Epic Games réserve aux millions de fans de Fortnite dans le monde. Gardez-le verrouillé sur ESTNN car nous fournissons une couverture supplémentaire de la célébration de l’été cosmique

Restez à l’écoute pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

