Fortnite Crew: Burning Wolf, Chaos Origins et Sierra révélés comme les trois prochains skins d’équipage

Epic Games a révélé les trois skins exclusifs Fortnite Crew suivants pour les abonnés.

Le service d’abonnement mensuel a commencé à la fin de l’année dernière et a amené des personnages de premier plan tels que Green Arrow et Loki dans Fortnite et d’autres concepts uniques. Certaines autres incitations au cours de la dernière année ont inclus des V-Bucks gratuits, des éléments supplémentaires dans le jeu et même un bref partenariat avec Spotify Premium.

Aujourd’hui, Epic a annoncé les trois skins Fortnite Crew suivants, couvrant septembre, octobre et novembre. Tous les trois font partie de l’équipe d’agents de Midas, chacun avec ses propres caractéristiques et cosmétiques uniques pour le plaisir des abonnés de l’équipe.

Burning Wolf, Chaos Origins & Sierra

Le premier exécuteur. Le premier racheté. Et le premier gracié. Les agents les plus secrets de Midas rejoignent le Fortnite Crew à partir de septembre 2021. En savoir plus sur The First Shadows et ce qui arrivera à Fortnite Crew au cours des trois prochains mois https://t.co/BNdD7NwPxz pic.twitter.com/QQjjjiW97T – Fortnite (@FortniteGame) 25 août 2021

Trois personnages originaux connus sous le nom de Burning Wolf, Chaos Origins et Sierra rejoindront Fortnite Crew de septembre à novembre. Epic Games décrit chacun d’eux comme des membres de l’équipage de Midas. La plupart devraient se souvenir de Midas en tant que personnage du patron de l’Agence dans le chapitre 2 – Saison 2, qui est devenu un élément essentiel du scénario et a finalement tourné dans Shadow Midas.

Epic prévoit d’élaborer sur l’histoire de Burning Wolf, Chaos Origins et Sierra au cours des prochains mois, mais nous avons des informations sur chacun d’entre eux par le billet de blog d’annonce.

Pack d’équipage de septembre – Burning Wolf (premier exécuteur de Midas) Pack d’équipage d’octobre – Origines du chaos (premier racheté de Midas) Pack d’équipage de novembre – Sierra (premier gracié de Midas)

Comment s’abonner à Fortnite Crew et ce qui est inclus

Ceux qui s’enrôlent dans Fortnite Crew et collectionnent les trois personnages recevront un style supplémentaire pour chaque skin en novembre. Les abonnés de l’équipage reçoivent gratuitement les 1 000 V-Bucks habituels et le Battle Pass saisonnier pour compléter tout ce qu’Epic décide d’inclure à l’avenir.

Nous ne manquerons pas d’inclure la liste complète des produits cosmétiques pour les trois prochaines versions de Fortnite Crew une fois qu’Epic aura fourni plus d’informations ! N’oubliez pas de consulter le site Web officiel de Fortnite Crew pour savoir comment vous abonner et connaître tous les détails. Si vous vous abonnez maintenant, vous récupérerez le skin Summer Skye et tous les autres avantages.

Image en vedette : Jeux épiques

