Fortnite Crew : ce qui est inclus, comment s’inscrire et comment annuler

Fortnite Crew est le pack d’abonnement mensuel qui offre aux fans de Fortnite du contenu supplémentaire et exclusif aussi longtemps qu’ils sont abonnés. Il a été créé en décembre 2020 et a depuis vu la sortie de personnages originaux – et même de personnages croisés – auxquels les fans ne peuvent accéder autrement. Cela fait de Fortnite Crew un élément souhaitable pour certains joueurs Fortnite, mais que vous souhaitiez vous inscrire ou annuler votre abonnement, voici comment vous pouvez faire ces choses, ainsi que ce que vous obtenez lorsque vous êtes abonné.

Ce qui vient avec un abonnement Fortnite Crew

Les avantages de Fortnite Crew ont un peu fluctué au cours de la première année du programme, mais plusieurs avantages ont également été des piliers. Les avantages suivants sont garantis avec chaque abonnement mensuel :

Fortnite Crew Pack1 000 V-Bucks par moisAccès garanti au pass de combat actif

Le Crew Pack est généralement un seul personnage, plus plusieurs accessoires tels que le dos bling, une pioche et un planeur. Le contenu de l’ensemble cosmétique du personnage peut varier d’un mois à l’autre – certains obtiennent des écrans de chargement tandis que d’autres ne le font pas, par exemple. Jusqu’à présent, il y a eu deux personnages croisés sous licence, tandis que tous les autres étaient des personnages originaux de Fortnite. Les croisements incluent Green Arrow de DC Comics et Loki de Marvel. Il est probable que d’autres crossovers seront également publiés via Fortnite Crew.

Les personnages Fortnite Crew Pack ne peuvent pas être déverrouillés en dehors de l’abonnement.

Parfois, Fortnite Crew inclut d’autres avantages. Par exemple, au premier semestre 2021, un abonnement Fortnite Crew comprenait également un essai gratuit de Spotify Premium pour une durée limitée. À l’automne 2021, les membres de l’équipe Fortnite qui se sont abonnés de septembre à novembre débloqueraient des styles bonus pour les trois personnages qu’ils recevraient pendant cette période. Cela était également lié à la tradition de Fortnite, car ce trio est devenu connu sous le nom de First Shadows, AKA les recrues originales du leader GHOST Midas.

Comment s’inscrire à Fortnite Crew

Vous pouvez vous abonner à Fortnite Crew depuis le jeu lui-même. Accédez simplement au menu des paramètres du jeu et recherchez l’option Fortnite Crew. À l’intérieur, vous serez invité à vous inscrire si vous ne l’avez pas encore fait, ainsi qu’un aperçu de ce qui est proposé pour le Fortnite Crew Pack actuel. Un abonnement mensuel coûte 12 $, mais il en va de même pour de nombreux personnages, en particulier ceux élaborés que vous trouverez dans les packs d’équipage. Cela seul semble se payer, et si vous vous retrouvez à dépenser des V-Bucks supplémentaires chaque mois, le dépôt de 1 000 V-Bucks est également un bon bonus, en plus du pass de combat.

Au total, vous obtenez environ 30 $ de contenu dans le jeu chaque mois pour 12 $. Naturellement, c’est 12 $ que vous n’avez peut-être pas dépensé autrement, donc la considération que vous devez faire est de savoir si vous économisez de l’argent en vous inscrivant à Fortnite Crew, ou simplement en dépensant de l’argent supplémentaire de nouvelles façons. Là encore, pour certains joueurs, le total des dépenses n’est pas aussi important que le déverrouillage de skins Fortnite exclusifs, ce qui est compréhensible.

Comment annuler Fortnite Crew

Si vous souhaitez vous abonner à Fortnite Crew, c’est relativement facile, mais pas aussi facile que cela pourrait sûrement l’être. Comme beaucoup de marchands par abonnement, Epic propose quelques étapes à franchir pour quitter son programme.

Pour annuler Fortnite Crew, utilisez la plateforme sur laquelle vous vous êtes inscrit pour la première fois. Par exemple, si vous vous êtes inscrit sur Xbox (comme je l’ai fait), vous ne pouvez pas annuler votre abonnement sur PC ou PS5. Vous devrez vous diriger vers la plate-forme qui a d’abord pris votre argent, puis trouver le paiement et facturation options dans les menus côté système. Là, vous pourrez voir les abonnements récurrents auxquels vous payez actuellement, tels que Xbox Game Pass, PS Now ou Apple One. Vous verrez également Fortnite Crew, en supposant que vous soyez sur la bonne plate-forme.

Les récompenses d’équipage sont automatiquement ajoutées à votre compte, vous n’aurez donc pas besoin de vous rappeler de les réclamer.

À partir de là, vous pouvez choisir d’arrêter les paiements récurrents, auquel cas vous annulerez immédiatement votre abonnement Fortnite Crew, même si vous continuerez à recevoir ses avantages jusqu’à votre date de facturation. Vous conservez vos V-Bucks, vos packs d’équipage et l’accès au pass de combat, donc il n’y a vraiment rien que vous perdrez, sauf pour l’accès futur de l’équipage. Vous pouvez toujours vous réinscrire plus tard.

