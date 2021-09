Fortnite Crew: Chaos Origins révélé en exclusivité pour octobre

Découvrez ce qui est inclus dans le pack d’abonnement Fortnite Crew d’octobre.

Epic Games a dévoilé le dernier ajout à ses offres mensuelles de cosmétiques Fortnite Crew. Il y a quelques mois, les développeurs ont élaboré un plan qui amènerait certains des méchants membres de l’équipe de Midas dans le monde de Fortnite. Le mois dernier, Burning Wolf est sorti de l’ombre pour devenir l’exécuteur de Midas.

Le deuxième mois sur trois de cette série de versions accueille Chaos Origins dans le jeu. Il ne reste que quelques jours entre les membres de Fortnite Crew et le dernier jeu de caractères exclusif du service mensuel.

Fortnite Crew Octobre : Origines du chaos

Le premier racheté, Chaos Origins sort de son antre. Deuxième des premières ombres : Chaos Origins rejoint le Fortnite Crew le 1er octobre.https://t.co/xJpSlauF3k pic.twitter.com/0efbnrsH06 – Fortnite (@FortniteGame) 28 septembre 2021

Surnommée le premier racheté de Midas, la tenue de personnage de Chaos Origins est une version du skin classique de l’agent du Chaos. Cependant, il semble que le premier racheté ait reçu une mise à niveau importante. Chaos Origins arbore un ensemble entièrement noir avec des effets de caractère boueux et son masque à gaz signature.

Voici l’ensemble complet de produits cosmétiques inclus dans le pack et l’image d’octobre Fortnite Crew ‘Chaos Origins par iFireMonkey:

Octobre Crew Pack Cosmetics: pic.twitter.com/WBihHscLCy – iFireMonkey (@iFireMonkey) 28 septembre 2021

Chaos Origins Character Outfit Siphon Pack Back Bling Mutagen Mace Pickaxe World Dominator Wrap

Abonnez-vous maintenant pour des récompenses supplémentaires

Les membres de l’équipage peuvent s’attendre à voir le deuxième homme de main de Midas dans leur casier à 20 h HE le 30 septembre. Toute personne qui s’abonne maintenant recevra l’ensemble de cosmétiques Burning Wolf pour septembre et tous les articles inclus. Epic a également présenté un Legacy Back Bling le mois dernier avec six étapes. La prochaine partie du Back Bling se débloque le 14 octobre. Les nouveaux abonnés recevront en plus le Battle Pass saisonnier gratuitement et 1 000 V-Bucks.

Les fans de Fortnite peuvent s’abonner à Fortnite Crew pour 11,99 $ par mois.

Image en vedette : Jeux épiques

