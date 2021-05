Fortnite Crew Pack – Mecha Cuddle Master rejoint la collection de juin

Epic Games a révélé le dernier ajout au service d’abonnement Fortnite Crew.

Le compte Twitter de Fortnite Battle Royale s’est mis au travail tôt ce matin avec la dernière révélation du pack Fortnite Crew. La mise à jour a été mise en ligne à 6 heures du matin, Epic Games annonçant Mecha Cuddle Master comme la dernière incitation du service d’abonnement mensuel de Fortnite. Sa sortie marque le septième skin exclusif sous la bannière Fortnite Crew, arrivant juste une semaine avant le chapitre 2 – Saison 7.

Mécha Cuddle Master révèle

Mecha Cuddle Master revient sur l’île et rejoint le Fortnite Crew le 1er juin! Https: //t.co/rYjF0L5TF4 pic.twitter.com/hk46CRckrP – Fortnite (@FortniteGame) 28 mai 2021

Le compte Twitter de Fortnite a publié un teaser à 5 h 30 HNE, laissant entendre qu’ils révéleraient la prochaine exclusivité de l’équipage à 6 h. Epic Games a tenu sa promesse avec un tweet de suivi et une bande-annonce ultérieure présentant Mecha Cuddle Master. Il ressemble de façon frappante au chef d’équipe Cuddle du chapitre 1 – Saison 2, bien qu’il s’agisse d’une version nouvelle et améliorée. Le billet de blog d’Epic sur le nouvel ajout de Fortnite Crew a confirmé cette théorie.

«De retour sur l’île après des voyages interdimensionnels, le chef d’équipe Cuddle fait une impression comme Mecha Cuddle Master.

Qu’est-ce qui est inclus dans le pack d’équipage Fortnite de juin?

Le pack de juin comprend le cosmétique de base Mecha Cuddle Master avec un arrière bling, une pioche et une enveloppe. Trois styles sélectionnables différents sont disponibles; traditionnel Rose, blanc et noir Midnight et blanc et rouge Royale. Voici la liste complète des incitations et leurs noms dans le jeu:

Mecha Cuddle Master Outfit Psytronic Bow Back Bling Nuzzle Jet Pickaxe Cuddle Mech Wrap

Ceux qui s’abonnent à Fortnite Crew recevront également un essai gratuit de Spotify Premium de trois mois, 1000 V-Bucks et le Battle Pass saisonnier. Epic Games a commencé à déployer de nouvelles incitations en mai, y compris quatre écrans de chargement exclusifs pour Fortnite Crew. Ceux qui s’inscrivent à Fortnite Crew débloqueront les quatre écrans de chargement, qui documentent le parcours du chef d’équipe Cuddle dans la combinaison Mech.

Un abonnement Fortnite Crew coûte 11,99 $ par mois et se renouvelle automatiquement tous les mois par la suite. Epic Games publiera officiellement le pack de juin le 31 mai à 8 h 00 HNE. Ceux qui s’abonnent avant le 31 mai recevront également le skin Deimos, qui a fait ses débuts fin avril.

