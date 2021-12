Fortnite Crew Pack pour les fuites de janvier 2022, révèle le retour du Dr Slone

Un nouveau mois signifie un nouveau pack de skins exclusif pour les membres de Fortnite Crew, et janvier marquera le retour d’un ennemi familier, comme le confirme une fuite récente. Dr. Slone – le membre le plus haut placé d’Imagined Order que nous ayons rencontré jusqu’à présent et antagoniste pendant une grande partie de la seconde moitié du chapitre 2 de Fortnite – est le skin exclusif à Crew pour janvier 2022. Plus précisément, c’est un hiver – version thématique du méchant appelée Snow Stealth Slone, équipée d’une nouvelle pioche, d’un dos bling et d’une enveloppe, avec peut-être plus à révéler quand Crew Pack sera officiellement dévoilé plus tard ce mois-ci.

Selon l’éminent leaker Fortnite iFireMonkey sur Twitter, la description officielle du pack d’équipage de janvier se lit comme suit : « Le pack de janvier comprend Snow Stealth Slone, résistant à l’hiver dans un uniforme IO isolé. Bling arrière Snow Stealth Hardcase, pioche Sleet Spike et enveloppement Snow Stealth. »

Snow Stealth Slone marque le premier skin exclusif de Fortnite Crew de la nouvelle année, et elle suit le skin exclusif de décembre, le Cube Assassin. Les membres de l’équipage Fortnite reçoivent également 1 000 V-Bucks à dépenser dans la boutique Fortnite chaque mois, ainsi qu’un accès garanti au pass de combat actuel, entre autres avantages. Si l’on en croit les rumeurs, les membres de l’équipage pourraient bientôt choisir de dépenser très bientôt leurs allocations en skins crossover The Matrix.

