Fortnite Crew Skins classés du pire au meilleur

ESTNN classe tous les skins Fortnite Crew du pire au meilleur !

Epic Games a lancé le service d’abonnement Fortnite Crew fin 2020 avec de nombreuses incitations pour le joueur moyen. Pour 11,99 $ par mois, les abonnés recevraient chaque Battle Pass saisonnier, 1 000 V-Bucks et un ensemble de produits cosmétiques, comprenant une tenue de personnage, une pioche, un dos bling, un wrap et un écran de chargement.

C’est vraiment rentable, et Epic a même récemment ajouté plus d’incitations telles que des écrans de chargement supplémentaires et un abonnement gratuit de trois mois à Spotify Premium. Cependant, les skins exclusifs sont l’attraction principale. Ils ne sont chacun disponibles que pendant un mois avant de disparaître à jamais.

Nous avons eu l’occasion d’utiliser tous les produits cosmétiques Fortnite Crew depuis le lancement, et aujourd’hui, nous les classons du pire au meilleur. N’oubliez pas que ce sont nos opinions, mais faites-nous part de vos commentaires sur Twitter @ESTNN. Maintenant, passons à la liste !

7. Alli

Alli, un personnage félin, est arrivé en avril 2021 pour un accueil mitigé. Sœur de Lynx, Alli est l’une des conceptions les plus atténuées de Fortnite Crew. À part ses longs cheveux roses et son chapeau à oreilles de chat, rien ne se démarque particulièrement. Comme Vi, certains pourraient regarder Alli et apprécier ses traits, mais il manque un certain flair. En conséquence, elle atterrit à la septième place au classement général.

6. Vi

La quatrième tenue cosmétique de Fortnite Crew est arrivée sous la forme de Vi. Ce personnage représente le « Fox Clan », un groupe en jeu qui comprend Drift et Catalyst. Vi était l’une des entrées les plus faibles de la série Crew, mais tout se résume à la préférence. Certains joueurs courraient sans aucun doute avec Vi, compte tenu de ses deux styles sélectionnables, pioche et bling back. Cependant, ce n’était tout simplement pas celui qui se démarquait du peloton. Ces facteurs placent finalement Vi en sixième position.

5. Llambro

Mars 2021 a marqué les débuts de Llamabro, un design intéressant qui a croisé le lama breveté de Fortnite sous forme humaine. La palette colorée de Llamabro a fait ressortir la tenue et les cosmétiques du personnage. Malheureusement, ce n’était pas une idée entièrement originale. La peau de Llion a fait ses débuts en février 2020 et semblait être un précurseur de Llamabro. Néanmoins, c’est toujours un concept amusant et qui ajoute une autre couche légendaire au déjà emblématique Fortnite Loot Llama.

4. Maître des câlins méca

Le dernier ajout à Fortnite Crew a surpris les abonnés. Juin 2021 a vu les débuts de Mecha Cuddle Master, un spin-off de l’emblématique skin Cuddle Team Leader du chapitre 1 – Saison 2. Dans ce cas, l’ancien cosmétique Fortnite a reçu des améliorations indispensables via l’équipage Fortnite, notamment un costume de style mécanique et d’autres articles cosmétiques assortis. Le Mecha Cuddle Master était prêt avec trois styles sélectionnables, une pioche futuriste et un dos bling assorti. Epic Games s’est écarté du script avec le Mecha Cuddle Master, et nous accueillons d’autres concepts uniques à l’avenir.

3. Flèche verte

Epic a ouvert le deuxième mois de son lancement de Fortnite Crew avec un personnage que les fans de bandes dessinées identifieraient rapidement. Oliver Queen, mieux connu sous le nom de Green Arrow, est apparu comme le dernier croisement entre DC Comics et Fortnite à l’époque. Cela semblait à l’improviste mais avait du sens après une enquête plus approfondie. Epic Games a signé des collaborations avec Batman et ses personnages dans le passé et le présent. L’apparence de Green Arrow était excellente et ses cosmétiques représentaient bien le personnage.

2. Galaxie

Le premier skin Crew de Fortnite a réinventé l’apparence de style Galaxy préférée des fans que beaucoup ont appris à aimer au fil des ans. Galaxia arbore une palette de couleurs attrayante, comprenant du rose néon, du vert et un fond astral. Faisant peut-être référence à COVID-19 dans un certain sens, Galaxia porte également un masque et une paire de lunettes de soleil sur la tête. Les skins de galaxie créent toujours un buzz dans Fortnite. Epic Games a fait un choix judicieux en ouvrant Fortnite Crew avec Galaxia, et elle occupe à juste titre la deuxième place.

1. Déimos

Le skin Fortnite Crew de May se trouve être le meilleur à ce jour. Décrit comme un « habitant du monde souterrain », Deimos est sorti de l’ombre en mai au cours de la saison 6 de Fortnite. Epic Games a pris une direction différente après avoir déployé des exclusivités Fortnite Crew plus raffinées et atténuées. Deimos est venu avec trois styles sélectionnables, y compris un effet lumineux vert éclatant. Le personnage est très différent et plus sombre que Fortnite crée généralement, et c’est honnêtement une tenue de personnage spéciale de la tête aux pieds.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite Crew Skins classé du pire au meilleur est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.