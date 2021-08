Fortnite Crossover de Superman montre qu’Epic absorbe trop

Voici, un tueur impitoyable.Image: Epic Games

Superman est arrivé à Fortnite cette semaine, devenant le dernier d’un flux constant de personnages sous licence de haut niveau provenant du multivers de l’entreprise. Et lors de mon premier match après les débuts de Superman en tant que personnage jouable, il m’a tué avec un fusil de sniper. Je ne suis pas sûr de ce que je ressens à ce sujet. Je ne parle pas de la partie où je perds. Je perds à Fortnite tout le temps. Les batailles royales 99v1 sont en grande partie des expériences de défaite pour la plupart d’entre nous. C’est juste étrange pour moi que ce soit Superman qui ait appuyé sur la gâchette.

Lorsque j’ai commencé à jouer à Fortnite dans ce que l’on appelle rétroactivement Chapter One, le premier personnage sous licence que j’ai vu ajouté au jeu était John Wick. J’ai adoré ce crossover parce que je pensais qu’il était parfaitement logique. Wick utilise des armes à feu. Ce n’est pas un super-héros invulnérable. Et il vit dans une réalité alternative loufoque impliquant un réseau d’assassins si vaste que la femme qui joue du violon dans la station de métro ou le gars qui dîne sur un banc de parc pourraient être des tueurs en attente. Cela semblait un ajustement naturel pour l’absurdité joyeuse de Fortnite.

Mais dans la phase actuelle de Fortnite, le chapitre deux, le Ready Player One-ification du jeu s’est considérablement intensifié. Cela ressemble maintenant à une gueule béante aveugle, absorbant toutes les icônes de la culture pop qu’elle peut, sans se soucier de la façon dont elles s’harmonisent avec le ton de Fortnite ou son format de bataille royale. En se définissant si fortement avec des croisements de médias externes, le jeu a perdu une grande partie de sa propre identité distinctive et a commencé à ressembler davantage à une plate-forme qu’à un jeu.

Parfois, les résultats de ce changement sont merveilleux. Le concert d’Ariana Grande le week-end dernier m’a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de Fortnite en premier lieu. Il a souligné à quel point il est agréable de bouger et de danser dans le jeu, à quel point Fortnite est bien plus une question de plaisir et de jeu que de victoire. À la base, Fortnite n’est qu’une grande fête. On saute, on atterrit, peut-être que l’on détourne une soucoupe volante ou que l’on fait un contre-la-montre dans une Ferrari, on se lance dans des bêtises, on s’amuse, et tôt ou tard, la plupart d’entre nous perdons. Mais bon, ce n’est pas grave. Tout cela fait partie du jeu. Ne vous en faites pas. Tout le monde y perd parfois. Remontez simplement dans le bus et sautez à nouveau.

G/O Media peut toucher une commission

Alors bon, je comprends. Ce n’est pas seulement une fête, c’est une fête costumée. Nous ne jouons pas réellement en tant que Predator, ou Chun-Li, ou Kylo Ren. Nous n’avons aucune de leurs capacités spéciales. On fait juste du cosplay comme eux. Porter des peaux. Je sens que le jeu s’effondre sous le poids de toute cette propriété intellectuelle d’entreprise, devenant un sac à main fade de propriétés de la culture pop, mais je trouve rarement la présence d’un personnage gênante. C’est la tendance qui me dérange, pas la présence de Star Lord ou Lara Croft en particulier.

Et pourtant, se faire tirer dessus par Superman… c’est juste différent. La salubrité et la décence de la tarte américaine que je lui associe (grâce principalement aux films de Christopher Reeve avec lesquels j’ai grandi) ne correspondent tout simplement pas à l’idée que Supes tire des gens au visage avec un fusil de chasse tactique. Même si nous considérons Fortnite avant tout comme une grande rencontre cosplay loufoque, c’est une rencontre cosplay avec des armes à feu.

Bien sûr, même Superman a brandi des armes dans quelques arcs comiques obscurs. Mais placer Superman dans un contexte où il doit constamment manier des armes à feu ne comprend pas intrinsèquement l’essence du personnage. Ce n’est pas un bon ajustement. Et comme je l’ai découvert pendant que j’écrivais cet article, je ne suis pas le premier membre du personnel de Kotaku à avoir l’impression que certains des personnages qui sont entraînés dans le vortex de Fortnite n’appartiennent pas tout à fait. C’est hors de contrôle !

Peut-être que cette dévoration et régurgitation de tant d’IP n’est qu’une phase pour Fortnite, et il finira par rétablir sa propre identité, s’appuyer à nouveau davantage sur les personnages originaux et viser des croisements qui ont plus de sens thématique. Ou peut-être que les pouvoirs d’Epic ne se reposeront pas tant qu’ils n’auront pas à leur portée tous les domaines imaginables de la culture populaire. Si seulement Superman pouvait nous aider à mettre un terme à cela.