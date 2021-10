Fortnite Dark Jonesy Quests: Collectez des parchemins, touchez un cube, une pierre d’ombre et plus encore

C’est la saison Fortnitemares, et parmi un seau d’autres friandises comme de nouveaux PNJ, armes et modes, il y a cinq nouvelles quêtes Dark Jonesy à accomplir dans le cadre de sa nouvelle série de quêtes, The Oracle Speaks. Cette série de quêtes augmente les offres XP de Dark Jonesy à 150 000, le taux standard pour les nouvelles cartes perforées. Il comprend également un certain nombre de tâches déroutantes, mais nous sommes là pour vous aider. Voici comment terminer toutes les quêtes de Dark Jonesy, y compris comment toucher un cube, où collecter des parchemins et quoi faire avec la pierre de l’ombre.

Quêtes Fortnite Dark Jonesy

Il y a cinq nouvelles quêtes de Dark Jonesy. Vous pouvez le saluer à Steamy Stacks où il réside toujours et étudie les motifs insaisissables des cubes. Comme Dark Jonesy est le premier PNJ de la saison à proposer deux séries de quêtes distinctes, assurez-vous de lancer la bonne quête lorsque vous avez le choix dans ses options de dialogue.

Voici les cinq nouvelles quêtes de Dark Jonesy dans le cadre de la série de quêtes Oracle Speaks :

Récupérez des parchemins dans différentes bases IO (2) – 30 000 XPUtilisez une pierre d’ombre, puis récupérez le vaisseau spirituel (1) – 30 000 XPTouchez un cube (1) – 30 000 XPDétruisez le cluster de corruption et tous les fragments de corruption (2) – 30 000 XPRetournez l’esprit Naviguez vers l’Oracle et écoutez sa vision (1) – 30 000 XP

Si vous êtes un joueur fréquent, vous reconnaîtrez ces objectifs comme le genre de quêtes d’histoire étranges et uniques que nous avons déjà vues beaucoup auparavant. Cela signifie également que leurs solutions sont plutôt délicates. Voici ce que vous pouvez faire pour terminer sa série de quêtes et gagner les 150 000 XP.

Vous pouvez aider Dark Jonesy à restaurer ses capacités de devin avec de nouvelles quêtes Fortnitemares.

Premièrement, à collecter des parchemins de différentes bases IO, vous devrez vous rendre dans l’une des plus petites bases d’IO autour de l’île. Rappelons que les gardes IO ont abandonné leurs stations satellites. Au lieu de cela, vous devriez les rechercher dans les nouvelles bases de type point de contrôle de l’IO. Nous avons un guide sur ces bases d’IO ici pour vous. Chaque base IO aura un parchemin à récupérer et vous devrez visiter deux bases différentes pour relever ce défi.

À récupérer une pierre d’ombre, vous pouvez vous diriger vers n’importe quel site de crash extraterrestre, mais le Navire de l’esprit vous devrez trouver après dans Weeping Woods, à l’ouest des cabines, vous devriez donc récupérer une pierre d’ombre dans Weeping Woods. Dirigez-vous ensuite vers le vaisseau spirituel. Interagissez avec lui pour terminer la deuxième quête. À des fins d’histoire, vous aurez maintenant le vaisseau spirituel sur vous, bien que vous ne puissiez pas le voir ou le tenir.

Prochain, direction La Convergence où tous les cubes massifs ont bien convergé. Touchez-en un. Allez-y, ça ne mord pas. Cela vous fera rebondir, mais ce n’est pas grave. Vous obtiendrez votre XP. Pour le quatrième défi, restez dans cette zone et recherchez Amas de corruption violets poussez hors du sol et réduisez-les en morceaux, gagnant votre prochain lot d’XP de quête grâce à ce jeu de fortune de Whac-a-Mole.

Finalement, retournez à Dark Jonesy à Steamy Stacks et avancer à travers toutes ses nouvelles options de dialogue. Vous pouvez faire très attention si l’histoire vous intéresse, ou vous pouvez spammer le bouton Continuer si des ennemis vous attaquent.

Une fois que vous aurez terminé les cinq quêtes, vous débloquerez un nouveau planeur, 150 000 XP, et serez sur la bonne voie pour compléter votre passe de combat de la saison 8. Ne manquez pas le reste d’un mois chargé de contenu Fortnitemares, y compris l’événement Wrath of the Cube Queen.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.