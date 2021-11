Fortnite Dark Phoenix Skin amène le héros X-Men Jean Grey à Battle Royale

Le nouveau skin Fortnite Dark Phoenix (alias Jean Grey) est le dernier de la série Marvel en cours qui rassemble régulièrement les titans de la bande dessinée et du jeu. Le héros X-Men connu sous le nom de Dark Phoenix arrive à Fortnite en tant que sortie surprise aujourd’hui. Généralement, les skins Marvel sont lancés dans le cadre d’une promotion croisée, mais parfois, comme dans ce cas, Fortnite est juste Fortnite.

Peau Fortnite Dark Phoenix (Jean Grey)

La nouvelle tenue Jean Grey dans Fortnite est maintenant disponible, ce qui signifie que vous n’avez pas à attendre pour l’attraper avec son ensemble cosmétique complet. L’ensemble Dark Phoenix comprend les produits cosmétiques suivants :

Dark Phoenix (Jean Grey) skinPhoenix Force back blingRising Phoenix emoteWrath of the Phoenix Écran de chargementJean Grey, le dernier crossover Fortnite-Marvel, renaît de ses cendres.

Le bling arrière et l’écran de chargement sont vendus dans un lot avec la peau du personnage, tandis que l’émote est vendue séparément. Quant à la ressemblance, cette version de Dark Phoenix n’est pas basée sur le héros tel qu’il a été récemment décrit dans la série de films X-Men.

Au lieu de cela, il semble qu’Epic et Marvel aient travaillé ensemble pour créer une nouvelle version du héros, basée en partie sur son look de bande dessinée mais toujours unique à Fortnite, un peu comme Thor, Iron-Man et d’autres avant elle. De temps en temps, les skins Marvel optent cependant pour la ressemblance hollywoodienne – il suffit de demander à Eddie Brock.

Bien que ce dernier crossover excite à coup sûr les fans de bandes dessinées, il peut pâlir par rapport au battage médiatique entourant le skin Fortnite Naruto de la semaine prochaine, qui, selon Epic, sera sur la scène le 16 novembre.

