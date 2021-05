Fortnite: Deathstroke Zero Cup – Skin gratuit, format, système de notation et plus

Apprenez à participer à la Deathstroke Zero Cup, où vous pouvez gagner des objets en jeu gratuits.

Le supervillain de Batman Slade Wilson, mieux connu sous le nom de Deathstroke, entre officiellement dans le monde expansif de Fortnite. Son apparition dans le jeu populaire Battle Royale découle de la série de bandes dessinées Batman / Fortnite: Zero Point qui traverse les deux mondes l’un avec l’autre. Après beaucoup d’anticipation, Epic Games a dévoilé les détails que tous les fans de Deathstroke attendaient de lire. Les développeurs ont publié un article de blog aujourd’hui, annonçant la date de sortie du 1er juin pour l’ensemble Deathstroke. Cependant, tous ceux qui souhaitent acquérir le pack tôt et gratuitement peuvent le faire via la Deathstroke Zero Cup gratuite.

Mercenaire, assassin et ennemi des Teen Titans. @DCComics Deathstroke se dirige vers l’île. Apprenez-en plus sur sa nouvelle tenue et sur la Deathstroke Zero Cup où vous pouvez gagner la tenue tôt. En savoir plus: https://t.co/DPCv5Pbopx – Fortnite (@FortniteGame) 24 mai 2021

Format de la Coupe Zéro Deathstroke

La Deathstroke Zero Cup est un tournoi solo, ce qui signifie que les joueurs individuels feront la queue dans l’espoir de maximiser leurs points et de collecter la tenue cosmétique, le dos et la pioche du personnage de Batman. Les joueurs de tous les rangs du mode Arena sont éligibles pour participer. La compétition durera trois heures et les participants pourront participer à un maximum de dix matchs. Le 27 mai est le jour à marquer sur votre calendrier. Voici une brève description du format:

Session de trois heures Un maximum de dix matchs Les joueurs doivent accumuler des points en fonction du système de pointage ci-dessous

Système de notation Deathstroke Zero Cup

Les tournois Fortnite offrent généralement des points à la fois pour le placement et les éliminations. Cela reste le même avec la Deathstroke Zero Cup. Les éliminations valent un point et chaque joueur gagnant obtiendra 30 points pour son total. Voici la ventilation complète du système de notation:

Victory Royale: 30 points 2e: 25 points 3e: 22 points 4e: 20 points 5e: 19 points 6e: 17 points 7e: 16 points 8e: 15 points 9e: 14 points 10e: 13 points 11e – 15e: 11 points 16e – 20e : 9 points 21e – 25e: 7 points 26e – 30e: 5 points 31e – 35e: 4 points 36e – 40e: 3 points 41e – 50e: 2 points 51e – 75e: 1 point Chaque élimination: 1 point

Distribution des prix de la Coupe Zero Deathstroke

Les participants à la Deathstroke Zero Cup font la queue pour courir la chance de gagner l’un des nombreux lots de Deathstroke. Ceux qui gagnent au moins huit points recevront le spray cosmétique «Slade’s Watching» comme prix de consolation. Les joueurs européens ont les meilleures chances de sécuriser la peau, le dos et la pioche avec 4500 à gagner. Voici la répartition complète des prix par région:

L’Europe 

Rang Prix 1er – 4 500e tenue cosmétique en jeu «Deathstroke Zero», bling-back et pioche. 8 points gagnés en vaporisateur cosmétique «Slade’s Watching»

NA Est

Rang Prix 1er – 2 000e tenue cosmétique en jeu «Deathstroke Zero», bling-back et pioche. 8 points gagnés en vaporisateur cosmétique «Slade’s Watching»

NA Ouest

Rang Prix 1er – 1 000e tenue cosmétique en jeu «Deathstroke Zero», bling-back et pioche. 8 points gagnés en vaporisateur cosmétique «Slade’s Watching»

Brésil

Rang Prix 1er – 1 000e tenue cosmétique en jeu «Deathstroke Zero», bling-back et pioche. 8 points gagnés en vaporisateur cosmétique «Slade’s Watching»

Asie

Rang Prix 1er – 500e tenue cosmétique en jeu «Deathstroke Zero», bling-back et pioche. 8 points gagnés en vaporisateur cosmétique «Slade’s Watching»

Océanie

Rang Prix 1er – 500e tenue cosmétique en jeu «Deathstroke Zero», bling-back et pioche. 8 points gagnés en vaporisateur cosmétique «Slade’s Watching»

Moyen-Orient

Rang Prix 1er – 500e tenue cosmétique en jeu «Deathstroke Zero», bling-back et pioche. 8 points gagnés en vaporisateur cosmétique «Slade’s Watching»

Vous voudrez vérifier votre onglet “Compétition” en jeu pour voir quand le tournoi commence dans votre région. Assurez-vous de courir la chance de gagner des prix gratuits le 27 mai avant que l’ensemble Deathstroke n’apparaisse dans la boutique d’objets de Fortnite le 1er juin!

Image en vedette: Epic Games

Le message Fortnite: Deathstroke Zero Cup – Skin gratuit, format, système de notation et plus est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.