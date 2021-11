Fortnite December Crew Pack est le cube assassin vu de côté

Le Fortnite December Crew Pack a été révélé, et pour les vétérans de la saison 8, il présente un méchant familier. Le Cube Assassin, connu pour apparaître dans les derniers stades des Anomalies latérales au cours des derniers mois, peut bientôt apparaître dans votre casier en tant que nouveau skin Crew Pack. Le Cube Assassin sera disponible pour tous les membres de l’équipage Fortnite à partir du 30 novembre à 16 h 00 PT / 19 h 00 HE.

Skin Assassin Cube Fortnite

Dans le coffret cosmétique complet du Cube Assassin, vous trouverez également une gamme d’accessoires, dont les éléments suivants :

Le dos cubiste blingCube Edge piocheEnveloppe de la marque d’AssassinDe la bataille de boss à votre nouvelle tenue préférée

De plus, la tenue de l’assassin Cube a un effet réactif facultatif grâce auquel son pouls violet devient plus important à chaque élimination au cours d’un tour donné. En plus de ces produits cosmétiques, les membres de l’équipage recevront leurs nombreux avantages supplémentaires, tels qu’une allocation mensuelle de 1 000 V-Bucks, un accès garanti au pass de combat en cours (ou un dépôt de 950 V-Bucks si vous possédez déjà le pass de combat) .

Si vous vous abonnez avant l’arrivée du nouveau Crew Pack, vous bénéficierez également de tous ces avantages pour novembre, y compris le personnage de November Crew, Sierra. Décembre est également le dernier mois pour vous qualifier pour le Fortnite Crew Legacy Pack, qui comprend le pack de protocoles qui débloque de nouveaux styles chaque mois sur une période de six mois si vous restez abonné.

À l’approche de décembre, la saison 8 de Fortnite touche à sa fin. Découvrez notre récapitulatif complet de la saison 8.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.