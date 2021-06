Fortnite : des fuites révèlent que le château de corail sera détruit dans une future mise à jour

Les fuites récentes de Fortnite semblent indiquer que le château de corail pourrait ne plus exister plus longtemps.

Fortnite Chapter 2 – Season 7 est lancé et le consensus est beaucoup plus positif que dans les instances précédentes. Epic Games a inclus de nouvelles armes, gadgets et véhicules dans la dernière mise à jour, qui s’articule autour d’un complot d’invasion extraterrestre. Bien qu’une grande partie de la saison soit excellente dès le début, de nombreux joueurs ont contesté le manque de changements de carte. Seuls deux nouveaux emplacements nommés ont émergé de la mise à jour sous la forme de Corny Complex et Believer Beach. Malheureusement, le premier n’est qu’un re-skin de Frenzy Farm et le dernier est Sweaty Sands.

Plusieurs teasers et astuces d’Epic Games semblaient indiquer que des changements de carte se produiraient tout au long de la saison, et nous pourrions avoir notre premier aperçu d’un point d’intérêt principal (POI) perdant sa place sur la carte.

Plus de château de corail ?

– Le cratère a des valeurs spectrales intéressantes, umodel est cassé en ce moment donc pas de maillages de visualisation.

– La pipe est intéressante, une grande partie est réutilisée à partir d’un ancien accessoire Fortilla. Je ne sais pas quel est son but…

– Ils ont également ajouté de nouveaux systèmes d’eau pour cette mise à jour de la carte. – Mang0e (@Mang0e_) 11 juin 2021

Le leaker Fortnite Mang0e s’est adressé à Twitter avec des informations passionnantes concernant les ajustements potentiels de la carte dans une future mise à jour de la saison 7. La capture d’écran et l’explication ci-dessus indiquent que le château de corail sera détruit et remplacé par un autre nouvel emplacement. Selon Mag0e, “un cratère dans le sol apparaîtra”, ce qui pourrait signifier qu’un astéroïde ou un OVNI pourrait s’écraser dans la région du château de corail. Il a également mentionné que les nouveaux emplacements auraient des propriétés similaires à Fortilla, un autre endroit du chapitre 2 – Saison 3.

L’héritage du château de corail

Si cela est vrai, c’est un choix judicieux pour Epic Games de supprimer Coral Castle, étant donné qu’il s’agit de l’un des POI les plus faibles de mémoire récente. Beaucoup pensaient au départ que cela deviendrait Atlantis pour accompagner la collaboration Aquaman du chapitre 2 – Saison 3. Ce n’était pas le cas, et l’emplacement polarisant reste dans le giron à ce jour. Epic Games semble tenir ses promesses de changements de carte tout au long de la saison. Nous n’oublierons jamais le château de corail pour son atmosphère aquatique paisible, sa musique harmonieuse et son immense quantité de briques.

Il n’y a pas de date officielle pour la destruction du château de corail jusqu’à présent. ESTNN vous tiendra au courant de tout développement ultérieur.

