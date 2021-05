Fortnite: Détails du concours Creative Mayhem – Comment obtenir un spray Golden Flopper et une pioche de piranhas

Epic Games a officiellement annoncé Creative Mayhem, un événement Fortnite qui donne aux participants la possibilité de jouer avec des créateurs de contenu populaires et de gagner des récompenses.

Creative Mayhem offre aux experts de Fortnite «Deathrun» une plate-forme pour mettre en valeur leurs capacités. Ceux qui croient en leurs compétences Deathrun peuvent participer à partir d’aujourd’hui, le 4 mai, en faisant la queue dans la carte créative et en soumettant leur temps le plus rapide possible. En plus d’un Golden Fish Spray et d’une pioche de piranhas, les guerriers créatifs peuvent se qualifier pour la finale mondiale, où ils s’affronteront pour une pièce de 264000 USD. Entrons dans les détails essentiels de Creative Mayhem.

Format, calendrier et code de carte Creative Mayhem

Les Deathrunners doivent apporter leur a-game s’ils espèrent les récompenses en jeu. La compétition préliminaire a débuté à 9 h HNE aujourd’hui et se terminera le 11 mai à 9 h HNE. Les concurrents potentiels doivent suivre les étapes ci-dessous pour devenir éligibles pour les finales régionales.

Jouez sur la carte Creative Mayhem disponible ici Enregistrez votre parcours sur la carte Creative disponible sur le site Web officiel de Creative Mayhem Inscrivez-vous sur le site Web avec votre compte Epic Games Choisissez votre créateur préféré Téléchargez votre vidéo sur YouTube Partagez le lien vers votre vidéo et votre meilleur heure sur le site

Qualifications régionales et finales

Une période d’évaluation aura lieu entre le 12 et le 14 mai, au cours de laquelle Epic Games prévoit de réduire les temps les plus rapides et d’annoncer les finalistes. Les organisateurs du concours orchestreront ensuite la deuxième partie, où huit créateurs de contenu Fortnite et leurs communautés s’affronteront pour une place en finale. Voici les dates de qualification:

21 – 22 mai: France, Pologne, Allemagne, Italie 26 – 27 mai: Russie, Moyen-Orient, Espagne, Amérique du Nord 31 mai – 1er juin: Amérique du Sud, Brésil, Australie, Corée

Après les qualifications, l’un des nombreux créateurs Fortnite et sa communauté représenteront un pays ou une région entier lors de la finale mondiale le 5 juin avec un prize pool de 264000 USD en jeu.

Comment obtenir Golden Fish Spray & Piranhas Pickaxe

Avec tous les détails du concours à l’écart, isolons les deux récompenses cosmétiques disponibles pour les participants à Creative Mayhem. Bien que ces articles puissent être disponibles plus tard, voici comment gagner le spray et la pioche plus rapidement que quiconque.

Golden Fish Spray – Inscrivez-vous sur le site Web de Creative Mayhem Piranhas Pickaxe – Jouez un total de 30 minutes sur la carte Creative Mayhem

Cela couvre tout ce que vous, les guerriers créatifs et les Deathrunners, devez savoir sur le concours Creative Mayhem! ESTNN mettra à jour avec tous les détails supplémentaires.

Image en vedette: Epic Games

La publication Fortnite: Détails du concours Creative Mayhem – Comment obtenir le Golden Flopper Spray & Piranhas Pickaxe est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.