‘Fortnite’ devient à la mode avec la ligne de vêtements chère Balenciaga

Ainsi, le développeur Epic Games et la maison de couture de luxe Balenciaga se sont réunis pour un sweat à capuche Fortnite à 725 $. Oui, un sweat à capuche. Eh bien, il y a aussi des casquettes de baseball à 395 $ et des t-shirts à 495 $, si votre budget est serré. Plus une veste en jean pour le prix ultra bas de 1290 $ !

Cette collaboration entre Balenciaga et Fortnite propose des vêtements du monde réel et des coupes numériques. Le premier est disponible via la boutique de Balenciaga, tandis que le second est sur la boutique d’objets en jeu de Fortnite. Donc, si vous voulez désespérément un sweat à capuche blanc avec le logo du jeu pour vos personnages, quelques V-Bucks ne creuseront pas autant vos économies que la contrepartie physique.

Découvrez la bande-annonce de l’événement de collaboration Balenciaga x Fortnite ci-dessous.

Les skins des personnages Balenciaga x Fortnite incluent :

Jeu Chevalier Tenue Unchained Ramirez Tenue Mode Banshee Tenue Shady Doggo Tenue

Il y a aussi une pioche, un dos bling, des planeurs, des enveloppements, des pioches, des sprays et des emotes de Balenciaga pour l’événement en jeu, qui se déroule d’ici au 28 septembre.

Epic Games encourage également les joueurs à se pavaner dans le Strange Times Square, un magasin virtuel Balenciaga créé pour l’événement.

“Le Strange Times Featured Hub construit un magasin Balenciaga virtuel en ligne avec les vrais – mais situé dans une ville étonnamment étrange”, a déclaré Epic Games sur le site officiel de Fortnite. « Vous pouvez passer du temps avec d’autres amis à la mode, changer de look avec les cabines à langer et même acheter des tenues Balenciaga Fit directement depuis le Hub lui-même ! »

Apparemment, les personnages les mieux habillés pourraient figurer sur des panneaux d’affichage autour de Strange Times Square. C’est un peu bizarre, mais Fortnite est souvent bizarre de nos jours.

