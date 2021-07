Fortnite: DreamHack Cash Cup Extra revient en juillet – Format, dates, cagnotte et plus

ESTNN décompose la prochaine série de tournois Fortnite présentés par DreamHack.

DreamHack revient ce mois-ci avec une autre série de tournois Cash Cup Extra pour les joueurs Fortnite compétitifs. La série a fait ses débuts dans la saison 6 à une réponse positive à travers la communauté. Séparé de la compétition DreamHack Opens, la Cash Cup Extra a pris les résultats de chaque Trio Cash Cup hebdomadaire et a offert aux 132 meilleures équipes une chance de gagner plus d’argent. Ce fut un énorme succès et plusieurs des meilleures équipes de NA Est et européennes ont remporté des victoires.

Dix jours séparent ces joueurs d’un prize pool hebdomadaire impressionnant. Aujourd’hui, nous allons examiner l’intégralité de la Cash Cup Extra et tous les détails que vous devez savoir avant que les meilleurs trios européens et NA East s’affrontent.

Cash Cup Extra Format

N’oubliez pas que nous serons de retour en juillet ! ℹ️ https://t.co/etfohGZz5k pic.twitter.com/SyqOSY8v5P – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 18 juin 2021

La Cash Cup Extra ouvre ses portes aux trios les plus performants des tournois hebdomadaires Trio Cash Cup. Pour se qualifier, les équipes des régions serveur NA Est et Europe doivent terminer dans le top-132. Les équipes qui parviennent à conquérir cette tâche débloqueront automatiquement la compétition Cash Cup Extra plus tard dans la semaine.

Voici un aperçu complet du format du tournoi que les participants doivent connaître :

Les 132 meilleurs trios de chaque Trio Cash Cup hebdomadaire se qualifient pour la session Cash Cup Extra de trois heures Un maximum de dix matchs possibles

Programme du tournoi

14 juillet : Cash Cup Extra #4 (Éliminatoires à partir de la Trio Cash Cup du 12 juillet)

NA Est : 18 h HE à 21 h HE

Europe : de 16h00 GMT à 19h00 GMT

21 juillet : Cash Cup Extra #5 (Éliminatoires à partir de la Trio Cash Cup du 19 juillet)

NA Est : 18 h HE à 21 h HE

Europe : de 16h00 GMT à 19h00 GMT

25 août : Cash Cup Extra #6 (Éliminatoires à partir de la Trio Cash Cup du 23 août)

NA Est : 18 h HE à 21 h HE

Europe : de 16h00 GMT à 19h00 GMT

Système de notation

Le système de notation est très différent des autres tournois en trio. Bien que les points de placement restent similaires, les équipes gagneront six points par élimination, ce qui les rendra infiniment plus précieuses. Vous pouvez vous attendre à ce que les équipes saisissent les autres pour capitaliser.

Voici le système de notation complet :

Victory Royale : 55 points 2e : 49 points 3e : 46 points 4e : 43 points 5e : 40 points 6e : 37 points 7e : 35 points 8e : 33 points 9e : 31 points 10e : 29 points 11e : 27 points 12e : 25 points 13e : 23 points 14e : 21 points 15e : 19 points 16e : 17 points 17e : 15 points 18e : 13 points 19e : 11 points 20e : 9 points 21e : 7 points 22e : 5 points 23e : 3 points Éliminations : 6 points chacun

Répartition de la cagnotte des prix supplémentaires de la Cash Cup

Comme la saison dernière, DreamHack offre un autre prize pool de 34,5 000 $ répartis sur deux régions et trois tournois hebdomadaires. Les gagnants gagneront chacun 2,1 000 USD et ceux qui figurent dans le top 20 repartiront avec au moins 600 USD par équipe.

Voici la distribution complète de la cagnotte :

Europe et Amérique du Nord Est

1er : 2 100 $ (700 $ par joueur) 2e : 1 800 $ (600 $ par joueur) 3e : 1 500 $ (500 $ par joueur) 4e : 1 200 $ (400 $ par joueur) 5e : 900 $ (300 $ par joueur) 6e-10e : 750 $ (250 $ par joueur) Du 11 au 20 : 600 $ (200 $ par joueur)

Comment entrer

L’entrée oblige les équipes à basculer leurs régions de serveur de jeu vers l’Europe et NA East pendant la période correcte de la Trio Cash Cup. Une fois là-bas, ils doivent obtenir un score suffisamment élevé pour les placer dans le top-132. Enfin, ils débloqueront la compétition Cash Cup Extra dans l’onglet « Concourir ».

Pour voir quels trios ont remporté la victoire lors des récents tournois Cash Cup Extra, utilisez les liens ci-dessous :

DreamHack Cash Cup Extra #1 DreamHack Cash Cup Extra #2 DreamHack Cash Cup Extra #3

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

