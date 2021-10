Fortnite : DreamHack modifie la qualification supplémentaire pour la Trio Cash Cup

DreamHack a apporté un changement crucial au processus de qualification Cash Cup Extra.

Cash Cup Extra de DreamHack a été un incontournable de la compétition Fortnite au cours des dernières saisons. La compétition à elle seule a rendu les Trio Cash Cups plus intéressantes, principalement parce que seules les 132 meilleures équipes d’Europe et de NA East se qualifieraient pour la Cash Cup Extra. Les trios ont dû faire un effort modeste pour avoir une chance de plus de 30 000 $ USD que DreamHack avait à offrir.

Malgré ses points positifs, la Cash Cup Extra a attiré les critiques de la communauté. Les joueurs se sont plaints du manque de lobbies fixes et d’un système de notation qui favorisait fortement les éliminations. En vrai mode DreamHack, les organisateurs ont répondu aux plaintes et par la suite annoncé un changement crucial pour le processus de qualification de la Coupe de trésorerie supplémentaire.

À partir du 4 novembre, seules les 33 meilleures équipes obtiendront une place dans la Cash Cup Extra. Alors que le système de notation et de prize pool restent les mêmes, ce simple changement devrait faire de la trésorerie Coupe beaucoup supplémentaire plus compétitifs que dans les cas précédents.

DreamHack réduit la qualification supplémentaire pour la Cash Cup du Top 132 au Top 33

La compétition vient de se resserrer pour Cash Cup Extra Presenté par Fortnite 😤 🕹️ 33 Trios des qualifications Cash Cup

💥 Un hall dédié ℹ️ https://t.co/Zej6t5GgGf pic.twitter.com/jRnIL4m8IR – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 28 octobre 2021

Avec la FNCS Saison 8 finales qui se profilent, la DreamHack ont ​​exécuté un changement crucial de la trésorerie Coupe du processus de qualification supplémentaire. Depuis sa création, la qualification Cash Cup Extra exigeait un classement parmi les 132 premiers dans la Trio Cash Cup hebdomadaire. Cela a maintenant changé et seules les 33 meilleures équipes de chaque Trio Cash Cup ont le droit de participer à la Cash Cup Extra.

Cet ajustement, bien sûr, signifie que nous verrons des lobbies définis dans le Cash Cup Extra au lieu du format ouvert habituel. En général, le tournoi en trio de DreamHack devrait être plus compétitif avec peut-être moins de touches w. Ce dernier point reste à voir puisque le système de notation attribue toujours six points par élimination. Quoi qu’il en soit, cela vaudra la peine de regarder la prochaine série de compétitions Cash Cup Extra pour voir à quel point le passage aux 33 premières qualifications fait une différence.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site Web de DreamHack. Nous ne manquerons pas de vous mettre à jour avec tous les détails supplémentaires !

Image en vedette : DreamHack

