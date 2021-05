Fortnite: Epic Games confirme qu’aucun tournoi en personne n’aura lieu avant le deuxième trimestre 2022

Les événements Fortnite hors ligne sont effectivement suspendus jusqu’en 2022, confirme Epic.

Le dernier événement en personne compétitif de Fortnite Battle Royale a eu lieu en 2019 à DreamHack Anaheim, où des milliers de concurrents ont voyagé du monde entier pour concourir pour un prize pool de 250 000 $ US. C’était un événement ouvert, mené principalement par la société de production DreamHack et Epic Games avait une implication minimale.

Depuis lors, la pandémie mondiale de COVID-19 qui a tué des millions de personnes dans le monde a fait en sorte qu’aucun événement de ce type ne suivrait. Les joueurs professionnels espéraient une autre Coupe du monde de Fortnite, qui a eu lieu en 2019 avec un prize pool de 30 millions de dollars US et tous les regards sur Fortnite compétitif. En avril de l’année dernière, Epic Games a révélé qu’un autre tournoi hors ligne n’aurait pas lieu en 2021 à la lumière de la pandémie.

Plus de nouvelles ont fait surface plus tôt dans la journée à cet égard, et il semble qu’une autre compétition Fortnite hors ligne soit plus éloignée que prévu.

Tous les événements Fortnite hors ligne reportés jusqu’au deuxième trimestre 2022

RUPTURE: Epic n’héberge ou n’autorise AUCUN événement LAN en personne jusqu’au T2 2022 pic.twitter.com/2k7kelEMq3 – Élite Connor (@Connoreo_) 31 mai 2021

L’ancien joueur professionnel de Fortnite connu sous le nom de “Connoreo” a publié une déclaration sur Twitter d’Iowa Esports, une organisation qui espérait organiser un événement en juin.

«Aujourd’hui, Epic Games nous a informés qu’ils n’autoriseraient aucun événement en personne en raison de la pandémie. Ils ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’autoriser les événements en personne avant le deuxième trimestre 2022, ou lorsque l’impact mondial de COVID-19 aura diminué. »

Iowa Esports a fait part de son désaccord avec la décision, étant donné que le CDC a levé les restrictions liées à la pandémie. Cependant, la déclaration comprenait leur appréciation de la tentative d’Epic d’assurer la sécurité jusqu’à ce que l’impact de COVID-19 s’atténue. C’est une décision malheureuse, quoique nécessaire.

L’impact de l’absence d’événements LAN

Pour les joueurs compétitifs de Fortnite, la Coupe du monde a été un moment décisif dans l’histoire mouvementée du jeu. Depuis DreamHack Anaheim, tous les tournois, petits et grands, se sont déroulés en ligne. Le plus important de tous – la Fortnite Champion Series (FNCS) – a connu six itérations après COVID-19. C’est un bon indicateur des meilleurs de Fortnite, mais les tournois hors ligne sont autre chose.

Les principaux concurrents recherchent désespérément un autre réseau local ; beaucoup soutiennent que les tournois hors ligne offrent une atmosphère totalement différente. Il est difficile d’être en désaccord, et des millions de personnes pourraient attester du fait que la première Coupe du monde de Fortnite a brossé un tableau différent du titre populaire Battle Royale. Beaucoup de choses ont changé depuis 2019; d’innombrables joueurs reconnaissables sont tombés tandis que d’autres ont gravi les échelons pendant COVID.

La décision d’Epic est une évidence, malheureusement. Alors que des millions de personnes ont reçu le vaccin, il est dans l’intérêt de l’entreprise de se protéger de tout examen minutieux. Nous devrons voir si quelque chose change d’ici le deuxième trimestre de 2022, mais les joueurs ne devraient pas s’attendre à un autre événement hors ligne plus tôt.

