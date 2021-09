Fortnite: Epic publie un guide complet du mode créatif

Epic Games a publié un guide utile pour les futurs joueurs du mode créatif Fortnite.

Le mode créatif est une fonctionnalité de Fortnite Battle Royale qui a essentiellement remodelé le jeu tel qu’il se présentait en juillet 2018. Auparavant, les joueurs ne pouvaient faire la queue que pour les matchs de Battle Royale et tenter d’obtenir une Victory Royale. Tout a changé le 18 juillet 2018, quand Epic Games a ajouté des possibilités infinies à Fortnite.

Les joueurs et les créateurs pouvaient désormais fabriquer leurs propres cartes ; entraînement, entraînement à la visée, courses de la mort ou pratiquement n’importe quoi d’autre. Le mode créatif a élevé Fortnite à un autre niveau et les joueurs continuent d’utiliser toutes ses offres à ce jour. Bien qu’il s’agisse d’un outil immersif, Creative peut être écrasant pour certains.

Epic a publié aujourd’hui un “Welcome Packet” qui montre aux joueurs Fortnite comment naviguer en mode créatif et fournit toutes les informations dont tout le monde pourrait avoir besoin pour commencer à concevoir des cartes.

Paquet de bienvenue en mode créatif

Vous cherchez à commencer à créer vos propres jeux dans Fortnite ? Consultez notre guide pour démarrer votre voyage sur la voie de devenir un créateur dans le monde de Fortnite.https://t.co/NjukDAo1Jq pic.twitter.com/gQAp9Rbmv2 – Fortnite (@FortniteGame) 30 septembre 2021

Le paquet de bienvenue de 42 pages comprend tous les détails majeurs et mineurs pour les créateurs de cartes potentiels. Il explique les possibilités d’apprentissage et de création dans le mode créatif. De plus, il guide les joueurs tout au long du chargement dans Creative et décrit comment utiliser toutes ses fonctionnalités.

Cette ressource devrait devenir la référence pour tous ceux qui souhaitent devenir créateurs de cartes ou de jeux. De nombreux noms bien connus de la scène, tels que Pandvil et Raider464, sont devenus des légendes de la scène pour leurs cartes d’entraînement. Certains joueurs professionnels se sont également associés à des concepteurs de cartes pour construire quelque chose qui réponde à leurs besoins.

Fortnite fournit une plate-forme presque illimitée aux joueurs ou aux concepteurs pour montrer leur créativité d’innombrables façons. Pour ces raisons, le pack de bienvenue du mode créatif devrait être votre premier arrêt. Cela pourrait être la passerelle parfaite pour devenir un nom reconnaissable dans la communauté Fortnite.

