Fortnite: Epic supprime les gardes de la faune et des E/S pour améliorer la stabilité du serveur

Epic Games continue d’apporter des changements positifs pour la scène compétitive de Fortnite.

Les concurrents compétitifs de Fortnite Battle Royale du monde entier se préparent pour le tout premier FNCS All-Star Showdown. Alors que la cagnotte de 3 millions de dollars US est alléchante, les joueurs de haut niveau vivent constamment à la merci des serveurs imprévisibles du jeu. Pendant un certain temps, les meilleurs du monde ont dû ajuster leurs styles de jeu et leurs attentes pour rester dans le mix. Malheureusement, Epic Games s’est rarement penché sur la stabilité du serveur, ce qui a ouvert la voie à des clips viraux sans fin dans des circonstances insupportablement lentes.

Avant l’événement All-Star de 3 millions de dollars US, Epic a apparemment entendu les plaintes des joueurs. Ainsi, aujourd’hui, les développeurs ont annoncé un changement important dans les listes de lecture compétitives afin d’améliorer les performances du serveur de tournoi.

IO Guards & Wildlife Handicapés

❌🐺

❌🐔

❌🐗

❌💂‍♂️ Wildlife et IO Guards ont été supprimés des listes de lecture compétitives alors que nous continuons à améliorer les performances du serveur dans les matchs de haut niveau. Nous vous informerons s’il y a d’autres mises à jour du gameplay compétitif. – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 17 juin 2021

À quelques jours de la décision d’Epic de protéger les OVNI, les Rail Guns et les Recon Scanners de la compétition Fortnite, un autre suivi inattendu a eu lieu via Twitter. La faune et les gardes IO n’apparaîtront plus dans le mode Arène ou les tournois. Epic Games a fourni son raisonnement sur le tweet.

« Wildlife et IO Guards ont été supprimés des listes de lecture compétitives alors que nous continuons à améliorer les performances du serveur dans les matchs de haut niveau. Nous vous informerons s’il y a d’autres mises à jour du gameplay compétitif.

C’est une demande que la communauté a faite depuis qu’Epic a introduit pour la première fois des personnages non-joueurs (PNJ). Les joueurs ont émis l’hypothèse que les serveurs fonctionneraient peut-être beaucoup plus facilement avec moins d’actifs apparaissant sur la carte. L’ajout récent d’animaux sauvages la saison dernière a donné plus de plausibilité à la théorie, étant donné le paysage surpeuplé. Epic est finalement venu à l’idée.

Un autre W pour Epic Games

ouah c’est sympa – benjyfishy (@benjyfishy) 17 juin 2021

Fortnite compétitif ne va nulle part. En fait, l’effort conscient d’Epic pour le séparer du gameplay occasionnel est la preuve du contraire. Il y a un an, les développeurs étaient réticents à apporter des modifications importantes au paysage concurrentiel. Désormais, ils travaillent activement à rendre les matchs plus fluides. Nous devrons attendre et voir si la suppression des gardes de la faune et des IO fait une différence, mais c’est une expérience bienvenue.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Le post Fortnite: Epic supprime les gardes de la faune et des IO pour améliorer la stabilité du serveur est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.