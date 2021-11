Fortnite : Epic supprime les Shadow Floppers de la compétition

Dites au revoir au Shadow Flopper dans la saison 8 compétitive de Fortnite.

Epic Games a vu assez de Shadow Flopper dans Fortnite compétitif cette saison. Dans une récente mise à jour de correctif – qui a introduit le pistolet de combat – les développeurs ont protégé le Shadow Flopper du mode Arena et des tournois. Bien qu’Epic n’ait donné aucune raison, c’est probablement à cause de la stratégie Shadow Flopper et Launch Pad que beaucoup ont utilisée pour exploiter des points de placement dans les Solo Cash Cups. Il semble, du moins pour le moment, que les Shadow Floppers ne seront pas pris en compte dans les compétitions.

Shadow Floppers retirés du mode arène

Avec ce correctif, le Shadow Flopper a été placé dans des listes de lecture compétitives. https://t.co/tOaOC78ZvZ – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 9 novembre 2021

Epic a décidé de sauvegarder Shadow Floppers pour une durée indéterminée dans une tournure choquante des événements. Encore une fois, les développeurs n’ont pas fourni de raison. Néanmoins, nous pouvons supposer sans risque que cela est dû à la technique Shadow Flopper/Launch Pad qui est devenue un problème notable dans le jeu compétitif.

Les concurrents ont emporté Shadow Floppers et Launch Pads profondément dans le jeu final pour ceux qui pourraient ne pas être au courant de cette méthode. Cette combinaison donne aux joueurs la possibilité de consommer un Shadow Flopper et de sauter sur une rampe de lancement, ce qui leur permet de s’élever en phase haut dans le ciel et éventuellement de déployer leur planeur lorsque les effets du Shadow Flopper se dissipent. Le problème réside dans l’aspect à faible risque et à haut rendement de cette stratégie. Cela permet aux joueurs d’éviter les combats et de stocker des points de placement.

4e NA-West 160 ping lmao pic.twitter.com/kKqBbkITlt – 100T MrSavage (@MrSavage) 4 octobre 2021

Cet ajustement de la réserve de butin affecte les tournois en solo de manière plus significative que les trios. Dans ce dernier cas, il est difficile de trouver suffisamment de Shadow Floppers et de Launch Pads pour en faire une option viable. Cependant, de nombreux joueurs ont connu du succès dans les Solo Cash Cups, y compris le pro européen 100T MrSavage – qui s’est classé dans une NA West Cash Cup en utilisant les Shadow Floppers.

On ne sait pas si Epic envisage de changer le Shadow Flopper ou de le laisser de côté pour le reste de la saison 8. Avec l’approche du Grand Royale de 5 millions de dollars US, nous nous attendons à ce qu’il ne revienne pas avant.

