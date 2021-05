Fortnite Esports est tombé 154 millions de dollars en deçà des attentes en 2019

Le procès en cours d’Epic a révélé des détails inquiétants concernant Fortnite Esports.

Le procès antitrust d’Epic Games contre Apple fait rage, et les fuyards et le grand public ont glané des informations passionnantes de la procédure. Certains d’entre eux comprenaient des croisements insondables avec des athlètes et des célébrités de premier ordre, tandis que d’autres tournaient autour de collaborations liées aux jeux vidéo et aux films. Cependant, ce n’était pas que du soleil et des arcs-en-ciel, malheureusement.

Pour l’esport Fortnite, ce fut un voyage sauvage. Un rapport de la procédure judiciaire a révélé une perte de revenus inquiétante en 2019. Cette année-là, Epic Games a organisé le sommet du jeu Fortnite World Cup, qui se vantait d’un prize pool de 30 millions de dollars américains, accessible aux joueurs du monde entier. Les documents judiciaires du procès antitrust ont révélé une perte de 154 millions de dollars cette année-là. Les informations sont quelque peu vagues, mais elles sont certainement préoccupantes et pourraient expliquer pourquoi Epic Games retire son investissement financier sur la scène concurrentielle.

Histoire compétitive de Fortnite – Un bref résumé

Fortnite Battle Royale est devenu compétitif pour la première fois à l’été 2018 avec des tournois sur invitation uniquement avant que les développeurs abaissent l’âge minimum requis à 13 ans et rendent les compétitions plus accessibles. Epic Games a placé la barre haute pour la scène avec des cagnottes de plusieurs millions de dollars lorsque Fortnite était à son apogée. La Coupe du monde de Fortnite a déboursé 30 millions de dollars américains. La toute première série de champions Fortnite (FNCS) a suivi avec 10 millions de dollars supplémentaires avant qu’Epic ne commence à réduire régulièrement son investissement dans l’environnement esport du jeu.

Diminution des cagnottes au fil du temps

Alors que les cagnottes se chiffraient à des millions, c’était bien loin de ce à quoi les joueurs s’attendaient. Les sept compétitions FNCS qui ont suivi se sont entièrement stabilisées.

FNCS Chapitre 2 – Saison 1 – 4,013 millions de dollars FNCS Chapitre 2 – Saison 2 – 5,036 millions de dollars FNCS Invitational – 2 millions de dollars FNCS Chapitre 2 – Saison 3 – 5 millions de dollars FNCS Chapitre 2 – Saison 4 – 4,981 millions de dollars FNCS Chapitre 2 – Saison 5: 3 millions de dollars FNCS Chapitre 2 – Saison 6: 3 millions de dollars

Fortnite s’est toujours fier de l’argent qui change la vie. La Coupe du monde inaugurale en 2019 a remis 3 M $ US au solo vainqueur Kyle «Bugha» Giersdorf et aux partenaires du duo David «aqua» Wang et Emil «nyhrox» Bergquist Pedersen. Les trois joueurs sont instantanément devenus des noms connus de la scène en partie grâce à leurs gains. Cependant, ces cagnottes ont diminué au fil du temps et il s’agissait probablement d’une décision consciente d’Epic Games.

L’avenir

La concurrence Fortnite continue de produire des étoiles malgré une réduction importante du soutien financier. Les développeurs organisent toujours des tournois comme la série phare Fortnite Champion avec des milliers de joueurs impliqués. Le support tiers de DreamHack a également maintenu Fortnite Esports à flot pendant la pandémie COVID-19.

Bien qu’Epic Games ait rejeté l’idée d’une Coupe du monde 2021, il y en aura une autre à terme. Malheureusement, les joueurs ne verront peut-être plus jamais un autre investissement de 100 millions de dollars américains dans Fortnite compétitif en raison de l’erreur financière de 2019.

