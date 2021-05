Fortnite: Essais de lanternes – Emote gratuit, Spray & Wrap, Tournoi des créateurs

Les essais de lanternes de Fortnite Battle Royale ont commencé. Apprenez tout ce que vous devez savoir ici!

Apparemment à l’improviste, Epic Games a annoncé un tout nouvel événement auquel les joueurs de Fortnite peuvent participer pour gagner des récompenses gratuites et soutenir divers créateurs de contenu du Moyen-Orient. Surnommé les essais de lanternes, cet événement est similaire à un autre événement en Amérique du Nord qui s’est produit plus tôt cette année. Les participants doivent accomplir un ensemble de tâches de base pour collecter les trois prix du jeu à gagner. Entrons dans les détails et décomposons les essais de lanternes dans leur intégralité.

Quels sont les essais de lanternes? Comment collecter des récompenses

Comme les épreuves d’hiver de janvier dernier, les épreuves de lanterne offrent aux joueurs des objets en jeu gratuits. Les joueurs devront d’abord s’inscrire à l’événement avant de commencer à gagner des badges en échange de ces récompenses. Voici le processus que vous devrez suivre:

Inscrivez-vous à l’événement sur ce site Web Gagnez des badges toutes les 40 minutes passées à jouer à des solos, duos, trios ou escouades dans Fortnite 11 badges gagnés = toutes les récompenses débloquées

Il convient de noter que la collecte de badges en fonction du temps de jeu nécessiterait environ 7 heures de jeu. L’événement a commencé aujourd’hui, 10 mai, et se terminera le 16 mai. Cela donne aux joueurs six jours pour gagner 11 badges et les récompenses en jeu. Voici les prix et comment les obtenir:

Lanterne Spray – Inscrivez-vous aux essais de lanternes (un badge) Émoticône de guerrier éclairé – Gagnez six badges Lantern Glow Wrap – Gagnez 11 badges

Crossover des créateurs de contenu

Epic Games a collaboré avec dix créateurs de contenu du Moyen-Orient, qui concourront dans leur version sur les essais de lanternes choisis par les fans. Ceux qui s’inscrivent sur le site Web des Lantern Trials peuvent voter sur les défis des streamers. Ils ont trois options dont la difficulté varie, comme indiqué ci-dessus, et les créateurs de contenu doivent suivre ces règles pour gagner des points. Voici les personnalités impliquées dans les essais de lanternes:

SHoNgxBoNg Mody Alasmr RuDex iMonkey_D Hanody Awesome Topz YjY YasserM55 bsh_cat Vilwo1

Cela couvre tous les détails essentiels pour les essais de lanternes. Assurez-vous de profiter de ces récompenses gratuites et de soutenir certains des flux Fortnite du Moyen-Orient dans la communauté! Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de mises à jour sur cet événement!

