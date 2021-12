Fortnite est en panne et personne ne peut se connecter

Nous sommes habitués aux sites Web et aux applications qui tombent en panne, mais ce n’est pas souvent que le jeu le plus populaire de la planète se déconnecte pendant une période prolongée. C’est exactement ce qui s’est passé mercredi, alors que Fortnite s’effondrait juste après 13 h HE. Selon la page d’état d’Epic Games, les services de jeu, le jumelage, les fêtes, les amis et plus encore rencontrent des problèmes.

Sur cette même page, le développeur de Fortnite, Epic Games, qualifie les problèmes de pannes majeures. La cause de tous ces problèmes n’est pas claire, car le développeur dit simplement qu’il « enquête actuellement ». L’entreprise n’a pas encore fourni d’informations supplémentaires sur la panne.

Voici le tweet d’Epic Games sur les problèmes, qui sont toujours en cours à 14 h 19 HE :

Fortnite est actuellement indisponible et les joueurs ne peuvent pas se connecter pendant que nous étudions un problème. Nous fournirons plus d’informations lorsque nous aurons une solution pour remettre les services en ligne. pic.twitter.com/B3wXvu5SL6 – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 29 décembre 2021

Développement…