Fortnite et League of Legens s’associent pour promouvoir une série sur Netflix | Jeux

League of Legends débarquera sur l’Epic Store, même s’il est plus surprenant qu’un personnage populaire de ce jeu soit disponible dans Fortnite et le tout pour promouvoir une série qui sortira sur Netflix.

Fortnite jouit d’une popularité qui semble ne jamais finir et League of Legends a une communauté très fidèle, les deux jeux vidéo ont donc décidé de prendre les devants pour promouvoir une série Netflix.

Oui, il peut sembler que cela n’a aucun sens du tout. Mais la vérité est que nous vivons dans une époque complexe où les références foisonnent et où les échanges sont même presque obligatoires.

Passons par parties, un personnage de League of Legends débarquera dans Fortnite. Partant de cette base, l’idée ne semble plus si extravagante du mouvement des deux jeux vidéo. Jinx est choisi pour recevoir un avatar dans la bataille royale la plus populaire.

Bien sûr, il n’arrivera pas seul. Il sera accompagné d’une série d’accessoires selon le personnage. Le premier est une nouvelle pioche personnalisée dans le plus pur style League of Legends, plus un spray signature dans le jeu et une bande-son d’écran d’attente.

Cette collaboration est à l’origine du lancement d’Arcane, la série qui débarquera sur Netflix et qui aura comme point commun le fait qu’elle soit basée sur les personnages, l’univers et l’histoire de League of Legends.

Si vous voulez être le premier à avoir Jinx dans votre bibliothèque de skins Fortnite et que vous vivez en Espagne, nous avons de mauvaises nouvelles. Le lancement aura lieu à 1 heure du matin sur notre territoire, bien que la vérité soit que si vous jouez à League of Legends ou Fortnite, vous devriez être habitué à dormir peu.

La collaboration n’est pas à sens unique. Jinx débarque à Fortnite et, en outre, l’Epic Store recevra une série de jeux Riot Games dirigés par League of Legends et suivis de Valorant via Runeterra et Teamfight Tactics.

Et, bien que cela semble absurde, être à l’intérieur de l’Epic Store peut fournir à Riot Games un grand nombre d’utilisateurs qui, à ce jour, sont restés à l’écart de ces jeux car ils devaient les télécharger à partir de sites Web officiels.