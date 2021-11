‘Fortnite’ fait un croisement avec ‘League of Legends’ maintenant

Le champion de League of Legends Jinx est sur le point de rejoindre Fortnite dans le cadre d’une nouvelle collaboration.

Pour célébrer la sortie prochaine d’Arcane, une série animée Netflix basée sur League of Legends, Jinx passe à Fortnite. C’est la première fois qu’un champion de League of Legends apparaît dans un jeu non-Riot, c’est donc un scénario à grand déploiement. Steve Allison, vice-président et directeur général de l’Epic Games Store, n’avait que de bonnes choses à dire sur Riot.

« Riot Games est l’un des meilleurs développeurs et créateurs au monde de franchises de divertissement révolutionnaires », a déclaré Allison dans un communiqué de presse. « Nous sommes ravis qu’ils aient choisi de s’associer avec nous pour proposer leurs titres à des millions de nouveaux joueurs via Epic Games Store. »

Jinx a sa propre bande-annonce flashy Fortnite que vous pouvez consulter ci-dessous.

Nous avons hâte de voir Arcane Jinx sauter du bus de combat ! Bienvenue sur l’île 🏝️https://t.co/GaubLR1wsM pic.twitter.com/E55PShBHbE – Fortnite (@FortniteGame) 4 novembre 2021

Jinx elle-même arrivera dans la boutique d’objets Fortnite le 4 novembre à 20 h 00 HAE avec plusieurs objets sur le thème de Jinx, notamment :

Arcane Jinx Outfit Pow Pow Crusher Pioche Jinxed Spray Jinx’s Dream Monkey Back Bling Playground (Instrumental) Hall d’entrée Faisant des ravages Écran de chargement Katchoo! Écran de chargement

Cela a été une période assez chargée pour Riot. En octobre, les jeux Runeterra ont vu un nouveau pic de joueurs, et plus de 600 millions de personnes ont joué aux titres adjacents de League of Legends. Cette collaboration Fortnite semble être tangentiellement liée à l’événement RiotX Arcane qui se déroule actuellement. Par là, je veux dire que tout tourne autour de la sortie d’Arcane. Il sera intéressant de voir si Netflix aura un succès semblable à celui de Witcher avec celui-ci. Je suppose que nous le saurons quand il sortira le 6 novembre !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les jeux vidéo les plus médiatisés qui étaient décevants