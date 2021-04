Fortnite: FNCS Chapitre 2 – Aperçu de la saison 6

Le moment est presque venu pour les joueurs compétitifs de Fortnite du monde entier de se lancer dans une quête d’un mois.

Depuis la saison X, la Fortnite Champion Series (FNCS) est la référence pour les talents d’élite de Fortnite. Les fans et les téléspectateurs ont vu des héritages cimentés et des cœurs brisés en un instant pendant près de deux ans.

Comme d’habitude, Epic Games a réinventé Fortnite une fois de plus après les aventures de Mancake remplies de sable la saison dernière. La saison 6 a mis en avant un thème “Primal” tout en introduisant la fabrication d’armes et les animaux dans l’équation. Dans le même temps, Epic a ajouté une collection de nouvelles armes dans la réserve de butin.

Pendant plus d’un mois, nous avons traité le paysage concurrentiel alors que les trios ont pris part à de nombreuses Trio Cash Cups et à des événements tiers. Ces exemples nous ont permis de comprendre ce qui sera critique cette saison du point de vue du tournoi. Cela dit, décomposons ce que les téléspectateurs devraient s’attendre à voir avant le lancement de la série Fortnite Champion.

Mécanicien d’artisanat

Fortnite Chapter 2 – La saison 6 a introduit l’artisanat en tant que mécanisme intégral. Bien que l’artisanat ait été une option dans Save the World, il n’avait pas encore touché Battle Royale jusqu’à présent. ESTNN a publié un guide d’artisanat plus tôt cette saison et décrit toutes les combinaisons potentielles. Il serait utile que vous vous référiez à ces articles pour plus d’informations.

L’artisanat se résume au nombre de pièces mécaniques et d’os d’animaux en possession d’un joueur. Le premier produit des armes classiques comme un fusil à pompe ou un fusil d’assaut. Les os d’animaux aident à créer des armes primordiales. La recherche de pièces mécaniques sera un élément important au cours de la série Fortnite Champion, car les concurrents comptent sur les fusils à pompe et les fusils d’assaut classiques.

Certains emplacements clés méritent d’être soulignés, où les pièces mécaniques sont disponibles en vrac et certains personnages non joueurs (PNJ) qui offrent des améliorations d’armes, sur lesquelles nous reviendrons plus tard.

Armes de la saison 6 – Fusil à pompe, arcs, Primal / Makeshift

Le Saint Graal de Fortnite, connu sous le nom de Pump Shotgun, est de retour dans la saison 6. Les joueurs compétitifs n’ont plus à se soucier de l’arme qu’ils chercheront à atteindre à chaque match. Parmi les autres fusils de chasse de cette saison, citons le fusil de chasse Primal, autrefois puissant et récemment nerfé, et le fusil de chasse Makeshift beaucoup plus puissant et utilisable. Attendez-vous à ce que tous les joueurs recherchent une pompe épique ou légendaire car ces deux raretés sont les plus fiables dans Fortnite compétitif.

Le thème “Primal” de cette saison a accueilli Bows dans le giron, qui a pratiquement remplacé les fusils de sniper souvent controversés. Pendant les premières semaines de la saison 6, les arcs ont été efficaces mais certainement pas maîtrisés. Cependant, Epic Games a récemment déployé un patch qui augmentait les dégâts des tirs à la tête et la vitesse des flèches pour tous les arcs. Ce changement est significatif, compte tenu de la facilité avec laquelle les joueurs peuvent infliger des étiquettes de dégâts Storm Surge et abattre leurs adversaires. Les arcs sont passés d’un non-problème à un point focal dans Fortnite assez rapidement, et ce sentiment se répercutera dans la série Fortnite Champion.

Les armes primitives et improvisées, en général, se classent nettement en dessous des armes classiques. Les deux nouvelles variantes de fusil d’assaut sont incompatibles sur une longue distance et les différents pistolets, mitraillettes et revolver ne seront utiles que dans certaines circonstances. Cette saison devrait comporter de nombreux fusils à pompe, des fusils d’assaut classiques et des arcs.

Modifications du pool de butin

L’évolution compétitive de Fortnite a enfin pris forme. Après des cas précédents où des objets injustes restaient dans les tournois, Epic en a fait un total de 180. La saison 6 présentait de nombreuses armes surpuissantes et douteuses, et beaucoup d’entre elles ont depuis quitté le pool de butin. Voici une liste complète des éléments qui ne seront pas en jeu dans ce FNCS:

Lance-roquettes Arc explosif Shockwave Bow Cuddlefish

Les joueurs n’ont pas à s’inquiéter des quatre objets ci-dessus, mais gardez à l’esprit que l’arc de flamme, l’arc grappler et l’arc puant ont résisté aux changements du pool de butin.

Options de mobilité

Le mouvement et la mobilité sont deux des facteurs les plus importants à prendre en compte dans Fortnite compétitif. La saison dernière a offert de nombreuses options, y compris des videurs, permettant aux joueurs de parcourir la carte rapidement. Cependant, la même chose ne s’applique pas à la saison 6. Tant que les voitures restent, il n’y a pas de videurs, de cristaux de point zéro, de tunnels de sable ou de rampes de lancement.

Les options disponibles dans la saison 6 incluent le poisson épicé, les poivrons, les véhicules et les poulets. Si les équipes ne peuvent pas stocker du poisson ou des poivrons épicés, il sera beaucoup plus difficile de faire une rotation efficace en fin de partie sans dépenser les matériaux de construction toujours importants. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les nouveaux pneus «Chonker», qui améliorent la motricité du véhicule dans des conditions tout-terrain.

PNJ d’amélioration d’arme

Les personnages non-joueurs (PNJ) sont un aspect de la saison 5 qui est revenu dans la saison 6. Ces PNJ sont des personnages Fortnite familiers qui parcourent des zones désignées, où ils proposent des quêtes, des objets et des améliorations d’armes. La mise à niveau de l’arme est incontestablement la fonctionnalité la plus attrayante.

Il y a sept PNJ sur la carte actuelle qui offrent des améliorations d’armes. Nous avons publié un guide pour localiser ces personnages, que vous pouvez lire ici. Epic a récemment ajouté Sparkplug à Catty Corner. Attendez-vous à ce que les joueurs trouvent leur chemin vers ces zones lorsque cela leur convient pour augmenter considérablement leurs chargements.

Lieux clés

La saison 6 a introduit de nombreux nouveaux emplacements pour les joueurs, en particulier autour de la section centrale de la carte. Aucun des nouveaux POI n’offre beaucoup d’un point de vue concurrentiel, principalement en raison de leur manque de pièces mécaniques. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les pièces mécaniques sont la clé des fusils à pompe épiques et des fusils d’assaut. Alors que de nombreuses équipes occuperont The Spire, Boney Burbs et Colossal Crops, elles seront légèrement désavantagées.

Catty Corner, Dirty Docks, Lazy Lake et Slurpy Swamp sont quelques-uns des endroits les plus robustes de cette saison. Catty Corner a récemment reçu un coup de pouce lorsque Epic Games a ajouté le Sparkplug NPC, qui propose des améliorations d’armes en échange de lingots d’or. Les équipes qui atterrissent à Catty quittent souvent le POI avec un chargement entièrement amélioré. Il convient également de noter que les emplacements avec un nombre important de voitures sont attrayants en raison des possibilités d’artisanat.

Comprendre le méta

La méta compétitive de cette saison reste quelque peu simple en dehors de l’inclusion du mécanicien d’artisanat. Le stockage de pièces mécaniques et leur traduction en fusils à pompe et fusils d’assaut de grande rareté créeront de la stabilité pour tous les trios. Attendez-vous à ce que les joueurs se concentrent fortement sur l’obtention de ces armes, qui offrent beaucoup plus de confort que leurs homologues Primal et Makeshift.

Gardez également un œil sur les arcs cette saison, car l’augmentation récente des dégâts et de la vitesse les rend attrayants et pourrait produire des balises Storm Surge efficaces, en particulier avec les versions Flame et Stink. Au moins un joueur de chaque trio portera probablement un pistolet à harpon pour récupérer le butin des adversaires éliminés.

Gagner des combats précoces et exécuter des rotations intelligentes dictera si une équipe coule ou nage. Pour le mouvement, les joueurs doivent s’appuyer sur des poissons et des poivrons épicés lorsqu’ils se déplacent à pied tout en recherchant des voitures et des bateaux pour une navigation plus rapide vers ces zones éloignées. Les téléspectateurs devraient s’attendre à une forte concentration sur la pêche des armes et des objets de guérison. Nous avons vu à quel point les disquettes sont cruciales pour les dégâts de tempête, et il n’y a aucune raison de croire que cela ne restera pas un facteur important.

Instabilité du serveur

Le facteur X cette saison, malheureusement, se résume à la stabilité du serveur, quelque chose hors des mains du joueur. Certains clips de la saison 6 ont montré à quel point les serveurs peuvent être peu fiables et lents lorsque Fortnite est à son pire. Bien qu’Epic n’ait pas répondu à ces préoccupations, c’est quelque chose auquel les concurrents de haut niveau s’attendent. Nous ne pouvons qu’espérer que les serveurs tiendront le coup et n’auront pas à refaire ce conte séculaire pour le mois prochain.

La saison 6 de la FNCS débute ce dimanche avec le premier des trois éliminatoires. Assurez-vous de vous connecter à la diffusion officielle de Fortnite et de prendre en charge les streamers individuels sur Twitch et toutes les autres plates-formes de streaming.

