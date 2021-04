Fortnite: FNCS Chapitre 2 – Saison 6 Semaine 1 – Résultats complets

ESTNN décompose tous les résultats régionaux de la première semaine du chapitre 2 de la FNCS – saison 6.

Les joueurs compétitifs de Fortnite Battle Royale dans les sept régions de serveurs du jeu ont commencé leur quête de suprématie dans le dernier concours Fortnite Champion Seres (FNCS).

Dans sa huitième itération, le FNCS a solidifié certains des meilleurs joueurs du monde dans une série de différents formats et systèmes de notation. L’année 2021 a marqué un changement important dans le paysage lorsque Epic Games a fait des trios la structure principale de tous les futurs événements de la série Champion.

Chapitre 2 – La saison 6 est le troisième trio consécutif FNCS. La communauté a vu de nombreux joueurs incroyablement vantés brandir la hache des champions en jeu, que seuls les sept gagnants régionaux collectionnent. Avec 3 millions de dollars américains en jeu et une place dans les livres d’histoire de Fortnite, voyons comment le premier des trois qualifications s’est déroulé dans toutes les régions de serveurs.

L’Europe 

Les joueurs vétérans Solary BlastR, Vitality Nikof et TrainH Alphaa ont remporté leur première victoire en trio au moment où cela importait le plus après un impressionnant marathon de six matchs. Bien qu’elle n’ait remporté aucune Victory Royale, cette équipe entièrement française a toujours bien performé et a compilé 35 éliminations, ce qui a conduit tous les autres trios au tour final. Leur placement moyen de 8,00 a également joué un rôle important dans leur performance gagnante en tournoi. BlastR, Nikof et Alphaa se dirigent vers la finale de la saison 6 de la FNCS et ont obtenu un repos bienvenu.

AOS Nebs, Bubak et WaiZ ont tenu la tête avant le match final, mais Bubak n’a pas pu rassembler suffisamment d’objets de guérison dans une difficile situation de jeu-six pour assurer la victoire. Néanmoins, ce trio a suivi ses résultats de la troisième place de la DreamHack Cash Cup Extra avec un finaliste FNCS une semaine plus tard. Nebs, Bubak et WaiZ rejoignent l’équipe de France en grande finale aux côtés du vice-président de l’équipe à la troisième place JAMSIDE, CL Fury et le vétéran de Fortnite Domentos.

Ancien vainqueur de Summer Skirmish, le joueur letton Domentos a apparemment disparu après le chapitre 2 – Saison 3 et est maintenant de retour au sommet du classement. Certains noms notables n’appartiennent pas au top trois, notamment Andilex, MrSavage et TaySon. Ils le rejoueront la semaine prochaine lors du deuxième tour de qualification.

1er. Solarу BlastR, Vitаlity Nikof, TrainH Alphaa – 178 points (qualifiés pour la grande finale) 2ème. AOS nebsмasteя, bubakмаsteя, Devour WaiZ – 160 points (qualifié pour la grande finale) 3e. VP JAMSIDE, CL Fury, Dоmentos – 157 points (Qualifié pour la grande finale) 4e. hycr1s21754A45x8, vorTexr., OVA Night – 148 points 5ème. MCES Andilex, Grizi Snayzy, xsweeze.mces – 146 points 6e. Refsgaard 7, NVD Endretta, 100T MrSavage – 136 points 7ème. Adn 7, Ηardfind, Astr®SMZ – 135 points 8e. Wave Joe, stompyrite, Shadow 1118-130 points 9e. Lootboy mexe, МIСНАЕL, VEROХ – 126 points 10e. Hottiе, elokratz, TRC trippernn – 124 points 11e. Utilisateur-4f995c0103, Utilisateur-655c1bd087, Utilisateur-de3cbc485d – 116 points 12e. Centric Snagged7, heretics packo, wave steelix – 113 points 13e. CL l1nk, CL Rotory., XIV mоshyоh – 104 points 14e. Grizi 4zr, GUILD TаySon, nayte – 103 points 15e. LootBoy Slender, ALOFT Voidd, wxlfiez – 96 points

NA Est

La partie NA Est a présenté une finition spectaculaire qui a vu le classement changer de mains à plusieurs reprises. Finalement, les vainqueurs du premier match et les coéquipiers de longue date FS Degen, FS Ajerss et skqttles ont fait juste assez pour remporter la première place. Les trois vedettes de NA East ont compilé 40 éliminations et une Victory Royale en route vers 171 points. Malgré des résultats malheureux dans les matchs trois et quatre, Degen, Ajerss et skqttles ont disputé sept éliminations dans le match final pour une victoire d’une semaine et une qualification pour la Grande Finale.

Les étoiles montantes noob teyo, Chimp et Tabnae ont réalisé une autre performance exceptionnelle après leur neuvième place dans FNCS Chapitre 2 – Saison 5. Le trio a réussi quatre top cinq en six matches et 30 éliminations totales. Leurs rotations sont devenues un sujet sur l’émission qui les a menés à 169 points, leur laissant trois points du premier. Chimp, Tabnae et noob teyo rejoindront l’équipe de Degen en finale. LG Jamper, TRNL Threats et DT Rise se sont glissés dans la troisième place avec un résultat impressionnant de deuxième place dans le sixième match. Voici les 15 meilleures équipes de la première semaine.

1er. FS DEGEN, FS Αjerss, skqttles – 171 (qualifiés pour la grande finale) 2e. noob teyo, Сhimp ま, Tabnae – 169 (qualifié pour la grande finale) 3e. LG jamper 7, TRNL Threats, DT Rise – 162 (qualifié pour la grande finale) 4ème. Justicе., Dicter, Userz. – 156 points 5ème. nuageux -α-, Klaßs, susscript Ȣƻ – 149 points 6ème. XPRT Dom, insight sombre, Spayde OT – 139 points 7e. 9LIVES VOIL, XPRT Xccept, Snakeccept – 131 points 8e. FaZe Megga., OA Rocaine, FаZe Dubs – 125 points 9e. XPRT OSP, LG Joji, BBG HEAD CLICKER – 124 points 10e. TNA OliverOG, rаlFN, Vanish Larson – 121 points 11e. Рrеdator, AKA Squish YT, AKA Playify YT – 119 points 12e. User-05a3fb9a9c, ENDLESS Legedien, 4LK spex – 119 points 13e. TNG Dxrant, TRNL Trap, TNG Nani – 110 points 14e. équilibré hngry, compétences adv, Brycх – 109 points 15ème. elite gabe89, 9LIVES Tahi, sprite dabdabdab – 109 points

NA Ouest

Brésil

TOP 1 DISUPUTANDO DROP (QUALIFIÉ POUR LA GRANDE FINALE) @kurtzzfn @redleeGOD e com o melhor coach @ChimiFn__ pic.twitter.com/TByk7uR3OL – SNG KING (@ 1KINGBR) 25 avril 2021

Le meilleur joueur sud-américain SNG KING s’est retrouvé dans un nouveau trio malgré la victoire de FNCS Chapter 2 – Season 5 d’une manière passionnante. Curieusement, le changement d’équipe n’a pas d’importance car KING et les nouveaux coéquipiers Redlee et Kurtz ont surclassé tous leurs adversaires lors du premier FNCS Qualifier. Le trio brésilien a remporté un impressionnant 49 éliminations en six matches, totalisant 189 points. KING, Redlee et Kurtz sont confortablement entrés dans la grande finale aux côtés des deuxième et troisième places.

1er. kurtzv2_, TCE redlee, SNG kıng – 189 points (qualifié pour la grande finale) 2e. FURY sнeco, histoire FURY, ABT bаgu – 166 points (qualifié pour la grande finale) 3e. DEMONTALLS, Æ DEMONRIQUE, Æ DEMONFRANQUI – 166 points (qualifié pour la grande finale) 4ème. TRIBU OPai, PEEEEEEHZIN, gsxheeeeesh – 159 points 5ème. Frаns, ktz 1, jpsk1ng – 155 points 6ème. kytsur 75, Tecne, Æ fazer200 – 151 points 7ème. Pince de serrage TCE, wey ay лол, TCE guneves7 – 144 points 8e. Liquid Pulga, Suetam., AG1RRЕ – 143 points 9e. dott1 lv, xeat, scarpa trembala – 142 points 10e. thz1n46, Gabrielh99 L2 L2, technoviking46 – 134 points 11e. 7e yaeger inhabituel, optiquerrrrr, 7e juan flip – 124 points 12e. DETONA Kayky, NEW Insano, NEW Lørd – 109 points 13e. LUISRABBǃTCH 767, LOUD lelеo, TRIBE caduzin200 – 108 points 14e. eRa KBR -ɢ-, 9z Barella1x, TRNL bedin – 107 points 15ème. Freecss Dio, RomeroPDF, 9z Randu – 94 points

Océanie

La région d’Océanie a produit une course de chevaux entre quatre équipes, qui ont toutes franchi le seuil des 160 points. En fin de compte, VR 2Faulty, m1.pdf et saqo.rar n’ont triomphé que d’un point. Le trio australien a réussi 30 éliminations et un placement moyen de 7,33. Ils accèdent à la grande finale des OCE aux côtés des équipes de deuxième et troisième places listées ci-dessous.

1er. VR 2Faulty, m1.pdf, saqo.rar – 172 points (Qualifié pour la grande finale) 2e. basil 74, HVT Forbes, Jace 75-171 points (qualifié pour la grande finale) 3e. ronin FA, MG rahcks, Agеnt Jake – 168 points (qualifiés pour la grande finale) 4ème. noob jynx, wavyalecc, digne de PWR – 166 points 5ème. SPG repuk, Eshzzz, AGENT Raiku – 154 points 6ème. ATL Prhzy, VоrtexM, sunzw1k3 – 150 points 7ème. x2 ル ダ ン, Cоde x2Twins, Newbatoon est FA – 145 points 8e. TM bluezie, VR rip, VRTX Mania – 140 points 9e. GLM danath, GLM osiris., Sketches FURY – 139 points 10e. OAHMEDO, stеazy, Mammal – 127 points 11e. PRDX Oatley, frais, rеl_fn – 119 points 12e. Rayon PWR, slaya, prісе – 118 points 13e. ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ꜱᴘɪᴋᴇʀꜰɴ, Slixnz, Baily. – 118 points 14e. Résultats GLM, GLM Snow, pwecks – 108 points 15e. Agent Raptah, Mako Pumpkin, Psyper – 99 points

Asie

Les joueurs de la région Asie ce seakloveszuko, Runamm et CREssway ont accumulé 193 points en route vers leur première victoire en qualification FNCS. C’était un effort impressionnant qui comprenait une Victory Royale et 37 éliminations. Bien qu’ils aient égalé l’équipe de deuxième place dans les éliminations, les vainqueurs ont terminé toujours plus haut. Les trois premières équipes ci-dessous ont obtenu leur place pour la finale de la saison 6.

1er. ce seakloveszuko, Runamm, CREssway – 193 points (qualifié pour la grande finale) 2e.ぼ っ と と Reet, ALBA ロ ッ カ と Savage, す ろ あ と rezon – 183 points (Qualifié pour la grande finale) 3e. CR ノ Ruri, CR ノ Riz, Rid WildHawk ゆ 機 – 183 points (qualifié pour la grande finale) 4ème. owm xMipoli, owm Pote, End0fTheWorld. – 160 points 5ème. ALBA ひ ろ. 椿, Rui サ ナ, LBR ぺ ぽ – 156 points 6ème. rainyxyz, NSR み や, crayon yusea – 141 points 7ème. RAGIS 勝, Maufin 74, KUREN 王 – 140 points 8ème. NorCal Kenshi, dаddy favs, cor お 前 で ぶ や ん – 113 points 9e. MRE Toxxen, Frenzy Miyamizu, Standry. – 108 points 10e.絶 剣 S, FA た か ち ゃ ん, CR ス カ っ と ス カ ス カ – 107 points 11e. naetor さ ん の 大 フ ァ ン, GW_Albedo, GW_Buyuriru – 104 points 12e. YouTube さ ー ぺ ん と ひ び き, SVL 陽 キ ャ れ ん れ ん, Youtube さ ー ぺ ん と り あ む – 101 points 13e. BLACK.D.ROGER, Taxson 伊藤, 伊藤 ぱ ー – 100 points 14e. cynicalnightplan, SG4 き ん ぐ, k1ng.zzZ – 100 points 15ème. T1 SinOoh 666, T1 Envy., Asudfishy – 92 points

Moyen-Orient

🥇 dans FNCS Qualifier 1 @TeamSAQR

Nous sommes les meilleurs🥇🏆 pic.twitter.com/uEgQJtcMuf – 7man (@ 7man25) 24 avril 2021

Les gagnants de la région du Moyen-Orient – Falcon Speedy, SCYTES Heif et SAQR 7man – ont produit l’un des totaux de points les plus élevés de toutes les régions. Avec 207 points, le trio du Moyen-Orient a remporté 41 éliminations une Victory Royale dans leur déchaînement de première place. Les trois meilleures équipes ci-dessous comptent d’innombrables anciens champions FNCS du Moyen-Orient, et elles se qualifient toutes directement pour la finale.

1er. Falcon Speedy., SCYTES Heif, SAQR 7man – 207 points (qualifié pour la grande finale) 2e. Falcon Modisk., Falcon Kai, Falcon AbuFal7 – 169 points (qualifié pour la grande finale) 3e. SCYTES vagnaR, KINGS I4xPRO, TU Dexefite – 161 points (qualifié pour la grande finale) 4e. 500 FT, NMR Kinq, NMR 3BoooD – 155 points 5ème. YaLLa Ech0, 25 D7M, POWER JABR – 150 points 6ème. HWR FHD, Eagle Dem0n, Yuki Her® – 132 points 7e. Eagle DRaFTell, NMR Tooke, Sudor Naif – 127 points 8e. Xx731, SAQR Souriаn®, Falcon KiritoKun – 121 points 9e. Arrow Beam77, DNA SBH, Arrow fqn76 – 118 points 10ème. SAQR El Patrón, SAQR Rapit, SAQR Unіt – 108 points 11ème. 20 KinG., RULS SNOOP, BoltWplays – 108 points 12e. POWER Ѕаud, Monkey 3z, SAQR ОUTLAW – 107 points 13e. Tl fаhаd, TL Mansour, SKULLY – 105 points 14e. KINGS Krool, SAQR Nj ﱞ par, Hawk Msgowski – 96 points 15e. Mаps, Flèche LoFiHD, Flèche Sfa7Wood – 96 points

L’action se poursuit le week-end prochain avec le deuxième qualificatif sur trois. Trois autres équipes dans chaque région chercheront à revendiquer une place dans la grande finale. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles et de couverture!

