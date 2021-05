Fortnite: FNCS Chapitre 2 – Saison 6 Semaine 3

ESTNN récapitule le troisième et dernier FNCS Chapter 2 – Season 6 Qualifier.

La Fortnite Champion Series (FNCS) de la saison 6 a atteint la fin de sa période de qualification. Au cours des trois dernières semaines, les joueurs des sept régions de serveurs du jeu ont travaillé dur pour accumuler des points de la série et peut-être même obtenir une finition parmi les trois premiers, ce qui les pousserait directement à la grande finale. C’était sans doute la période la plus intense des tours préliminaires de l’histoire de Fortnite, compte tenu des enjeux élevés.

La troisième semaine a été la dernière occasion pour les équipes de se qualifier pour les demi-finales FNCS ou même les finales de la saison 6 avec un effort suffisant. Seuls 21 de ces sièges sont restés, et les équipes qui n’en ont pas réclamé devront se battre pendant les manches. Chapitre 2 – La saison 6 touche à sa fin et nous sommes prêts pour des feux d’artifice. Voyons comment les meilleures équipes compétitives de chaque région se sont comportées en temps critique.

Lisez aussi: Fire Runs Rampant in FNCS Season 6, Benjyfishy & More React

L’Europe 

🥇1st place w / @ arditbtw2 @ Pizza4k_ laisse goo qualifié pour les grands pic.twitter.com/JqeVLXZscF – Fastroki (@fastroki) 9 mai 2021

Le trio entièrement allemand de Fastroki, Pizza et Ardit a finalement réalisé son potentiel après des sorties difficiles au cours des deux premières semaines. Leur performance de la troisième semaine comprenait une Victory Royale dans le deuxième match et 41 éliminations totales en six matchs. Les trois joueurs ont atteint un impressionnant 198 points, et ils n’auront pas à se battre pendant les demi-finales.

La deuxième place est revenue à l’équipe russe complète de freemok, Wulfee et 97Default, qui a accumulé 192 points. Leur impressionnant effort de six matchs a abouti à 45 éliminations massives et à une Victory Royale dans le quatrième match. Trois matchs à élimination importants à deux chiffres les distinguent des autres et leur ont valu une place bien méritée dans la finale de la saison 6.

Après un résultat déchirant à la quatrième place la semaine dernière, Floki, Clèment et Decyptos sont revenus sans crainte lors des qualifications finales. Leur constance les a définis cette saison, culminant avec une troisième place à la 11e heure. Le trio français a réussi 35 éliminations et le classement moyen le plus élevé de toutes les autres équipes. Les finales de l’UE se dessinent à merveille.

1er: Fastroki, OVA Pizza4k, OVA Ardit – 198 points (qualifié pour la grande finale) 2ème: EvozA Wulfee, freеmoк, LMNX 97Défaut – 192 points (qualifié pour la grande finale) 3ème: Solarу Floki, Homyno Clément, GO Decyptos – 185 points ( Qualifié pour la grande finale) 4e: LootBoy Slender, ALOFT Voidd, wxlfiez – 184 points 5e: BL Setty, GAMMA Kami, GXR teeq – 165 points 6e: F9 Marvin, Esтy, Not BadSnipR – 141 points 7e: MCES Andilex, Grizi Snayzy, xsweeze.mces – 131 points 8e: TRICKED Caspersa, Zh1ny, Fickzi – 128 points 9e: rzgod_, NxS Risttreto, NxS Adi- – 126 points 10e: Shaykoz., MCES DKS, GO grayinjo – 112 points 11e: Reptenn, Mctr 31, BT Laazarov – 104 points 12ème: DREAM J4chu, PG Kefyy, Centric Kubx – 101 points 13ème: Wave Kikoo 97, NVD Skram, NaVi Putrick – 95 points 14ème: MES snoozlooz, EvozA toox, PSQ devon – 95 points 15ème: Reaper Pace, Mag1cIwnl, Fredoxierei – 95 points

NA Est

1er de la finale de la semaine 3, qualification automatique pour les Grands pic.twitter.com/CN2u1Yd3VW – C9 nosh (@noshfn) 10 mai 2021

Deux trios talentueux de NA East se sont affrontés au cours de la troisième semaine et cela a été sans doute la conclusion la plus divertissante de toutes les régions. Alors que le sixième match touchait à sa fin, C9 narquois, écrou et chukky triomphait. Ils l’ont fait avec style avec trois Victory Royales et 44 éliminations. En plus de prendre la troisième place de la dernière Trio Cash Cup, ces trois joueurs de NA East accèdent à la finale de la saison 6.

Les joueurs Elite Esports Narwhal, Crunchy et Zlem ont égalé les trois vainqueurs de la semaine en intensité, mais ont tout simplement échoué. Ce trio a remporté deux victoires et 37 éliminations dans une performance tout aussi impressionnante. Ils rejoindront nosh et compagnie lors de la finale de la saison 6, où d’autres équipes talentueuses les attendent.

Malgré la première et la deuxième place sous les projecteurs, le trio ultra cohérent de SEN Aspect, XPRT Cazz et OA Whofishy a fait juste assez pour gagner la troisième et dernière place de qualification. Ils ont réussi 35 éliminations et aucune Victory Royales en route vers 158 points. L’intrigue s’épaissit dans NA East avant la grande finale.

1er: C9 nosh, nut 金, chukkymini wkey – 224 points (qualifié pour la grande finale) 2ème: Elite Narwhal, Elitе Crunchy, Elite Zlem – 207 points (qualifié pour la grande finale) 3ème: SEN Aspect., XPRT Cazz, OA Whofishy – 158 points (Qualifié pour la grande finale) 4e: Felix – -, 4LK Pozed, Sparebow – – 156 points 5e: XTRA Furious, Ghоst Blаke, XTRA Illest – 147 points 6e: bbg kre, FS Bully iwnl, XnBǃ – 143 points 7e: XSET Knight, XSET Shark, clartéG – 134 points 8ème: Nobu Beef, TNG Lupien., TNG NicFN – 131 points 9ème: coldfv ӝ, Chronic Shxn, рurе сryp – 123 points 10ème: TNA ZUM, TMP happedvik, TNA STAQI – 120 points 11ème: PaMstou, wCarey, Fаtch – 118 points 12ème: Ozirvo 先輩, Gandhi dabdabdab, XPRT EtFopVine – 114 points 13ème: XPRT OSP, LG Joji, BBG Calc – 98 points 14ème: cerbs., Рub., Vantam. – 96 points 15e: Bigdcawesomer, FaZe Sway, TSM.Scrubz – 95 points

NA Ouest

Revenez pour les résultats complets de NA West!

Lisez aussi: Epic Nerfs Small Fry apparaît après que Qrei et ses coéquipiers aient trouvé un succès non conventionnel

Brésil

VEM NO MEU DROP KARALHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO @ Lordelas1 @insanoFN pic.twitter.com/y6qjWm7jEe – Detona KaykyGames 🐾 (@Games_Kayky) 9 mai 2021

DETONA Kayky, NEW insanitr0 et NEW Lordtr0 ont terminé premiers dans la région brésilienne avec 195 points. C’est une véritable amélioration après que cette même équipe ait réussi seulement une 12e place dans le premier qualificatif. La cohérence a été la clé de la victoire pour ces trois joueurs, compte tenu de leurs quatre classements consécutifs dans le top cinq pour clôturer le tournoi. Kayky, insanitr0 et Lordtr0 rejoindront certaines des équipes d’élite d’Amérique du Sud en finale.

1er: DETONA Kayky, NOUVEAU insanitr0., NOUVEAU Lordtr0. – 195 points (qualifié pour la grande finale) 2ème: Frаns, ktz 1, jpsk1ng – 188 points (qualifié pour la grande finale) 3ème: eRa cadu, VКS Seeyun, FаZe k1nG. – 167 points (Qualifié pour la grande finale) 4e: Washington l2, ndр, origines VillaMix – 166 points 5e: TRIBE OPai, SRN Phzin, gsx -s- – 162 points 6e: SATIS Gangifishy, ​​Action Sweet, SATIS Bergfishy – 158 points 7e : ARG_PEPE_L2R2 74, F4T cautz200, zkzkzkzkzk – 146 points 8e: Frosтy7, SNG diguera7, моjа7 – 140 points 9e: DEMONFISHYEY, Nahueski507, Sankudeal – 139 points 10e: thz1n46, Bryan 2 Liking, 133 points 10e: thz1n46, Brenn2ft Liking, 133 Nutideal – 129 points 12ème: Liquid Pulga, Suetam., AG1RRЕ – 119 points 13ème: JUNIORRGGG, SKIPЕR7, xLuchi7 – 100 points 14ème: eRa KBR -ɢ-, 9z Barella1x, TRNL bediN200 – 95 points 15ème: SATIS douka, waldoreyli, GZ Twistz – 95 points

Océanie

1ère semaine FNCS 3

a pris trop de temps pour se qualifier mais nous y sommes arrivés pic.twitter.com/LfU1hm63hL – Jynx 🐷 (@ Jynx100k) 9 mai 2021

FNCS Chapter 2 – Les champions de la saison 4 noob jynx, wavyalecc et PWR digne sont revenus dans le cercle des vainqueurs au moment parfait de la saison 6. Après une quatrième place dans la première semaine, les puissances australiennes ont terminé la troisième semaine avec un exceptionnel 195 points. Ils ont complété trois Victory Royales sur six matchs et remporté 32 éliminations. Jynx, alecc et digne apparaîtra désormais dans la finale de la saison 6, dans l’espoir de remporter sa deuxième Axe des champions en deux saisons.

1er: noob jynx, wavyalecc, PWR digne – 195 points (qualifié pour la grande finale) 2ème: arrestrr, Gtr melon roshan, cynicalrr – 164 points (qualifié pour la grande finale) 3ème: TM bluezie, VR rip, VRTX Mania – 161 points ( Qualifié pour la grande finale) 4e: SPG Dj, MG cryz, marz. – 155 points 5ème: repulseszn, Eshzzz, raіku – 145 points 6ème: bhrax, wрuc, coralsXX – 145 points 7ème: rayon PWR, slаya, 4PF jWONDERCRYP – 139 points 8ème: PRDX Oatley, Fresh, rеl_fn – 128 points 9ème: MG TJ , Bаntis, gusos. – 127 points 10e: SYX cazi, fantôme piégé, espion 5-124 points 11e: GLM DANATH, GLM osiris., Sketches FURY – 112 points 12e: Résultats GLM, GLM Snow, GLM Pwecks – 112 points 13e: doom, rhyzah, 6S Cyrex – 111 points 14ème: top célèbre cryp, jаhlyn, рhluxzy – 103 points 15ème: calеbb, distanttttttt, Washed Dhanu – 102 points

Asie

FNCS SEMAINE3 1 位 グ ラ ン ド フ ァ イ ナ ル 確定! pic.twitter.com/UIK6WmZbTO – は む っ ぴ @GameWith (@Hamuppi_) 9 mai 2021

Le trio asiatique de GW_Lettuce, GW Hamuppii et Dokn a remporté une victoire dominante lors de la troisième semaine. Avec 220 points, ce trio a terminé avec le deuxième total de points le plus élevé des sept régions. Après avoir terminé 16e et 8e respectivement lors des semaines 1 et 2, Hamuppii, Lettuce et Dokn sont en excellente position avant la finale de la saison 6. Ils rejoindront les équipes des deuxième et troisième places de l’événement principal.

1er: GW_Lettuce, GW Hamuppii, Fcs WildoknHawk – 220 points (qualifié pour la grande finale) 2ème: NorCal Kenshi, fcs 5tzuyu, ImperialDeb – 193 points (qualifié pour la grande finale) 3ème: CE Fortik, OVA pizdun, CE leyyner – 150 points ( Qualifié pour la grande finale) 4ème: Korox2zr, BOT_dangolegends, alba rä1fer – 148 points 5ème: OWM ま い ぽ り, OWM ぽ て, 皇帝 ペ ン ギ ン 45 号 – 147 points 6ème: рeterpanxyz, FaxFox ӝ, 200 Piece Nada – 138 points 7ème: YouTube Hibiki, SVL 猫 愛好 的 れ ん, YouTubeRiaM. り あ む – 131 points 8e: ASF ぷ ら ち な, NEXUS.か げ と ら, img divqx- – – 122 points 10e: CH. ほ と け い ず ぶ っ だ 姫, LCF Debs, GW Fleder7 – 117 points 11e: Misty Aim, T1 Quickss 75, Backho. 백호 – 108 points 12e: JEUNES. 若 者, JEUNESSE. ス イ ッ チ 勢 の サ ル ジ ー, JEUNESSE. な か や ま き ん に 君 – 105 points 13e: ィ ケ ボ く ん っ っ, GL40LabsRatTV, Ac て ぃ あ の す け – 103 points 14e: 103 points SPT 103 : 破 壊 神 じ ぇ り こ, ジ ブ 娘 プ リ テ ィ ー た っ く す 〆, ジ ブ 娘 プ リ テ ィ ー う ぃ っ け し ー 〆 – 95 points

Lisez aussi: 250K $ Console Champions Cup – Récompense, format, système de notation, calendrier

Moyen-Orient

TOP 1 FNCS SEMAINE 3 FINALES 🏆 w @QnDxx @_rapit @TeamSAQR pic.twitter.com/r4C61CL9Yy – Unité (@iiuniit) 8 mai 2021

Le trio SAQR complet de QnDz, Rapit et Unit se dirige vers la finale de la saison 6 après un effort de 216 points au cours de la troisième semaine. Ce trio du Moyen-Orient a surclassé ses adversaires avec deux Victory Royales et 33 éliminations. Unit, un ancien champion FNCS, cherchera à en ajouter un autre à son CV lors de la finale de la saison 6. Ce sera une finale intense hors de la région du Moyen-Orient.

1er: SAQR QnDx, SAQR Rapit, SAQR Unіt – 216 points (qualifié pour la grande finale) 2ème: Hawk Hulkskun, Astra Minas, HWR Smsom – 170 points (qualifié pour la grande finale) 3ème: KINGS Krool, SAQR Nj par, Μsg – 166 points (Qualifié pour la grande finale) 4ème: POWER Ѕаud, じ 3z, SAQR ОUTLAW – 156 points 5ème: Eagle DRaFTell, NMR TooKE 2.0, Sonic Naif – 151 points 6ème: HWR FHD, Eagle Dem0n, Yuki Her® – 138 points 7ème: Opezor, Arrow Rico, Arrow LORD – 124 points 8ème: Astra Linjy, Medal zxmbie ӝ, Arrow STAR. – 115 points 9ème: Fаlcon Spy, Falcon FHD, Falcon Yonx – 108 points 10ème: Zeeom, Medal Cigol, HwR Esca – 102 points 11ème: TL Azizilex, TL Mjeed, vF Deatt – 100 points 12ème: vF Boyka, WITD GOKU, 20 EpikKQ – 100 points 13e: Ruls Silent, KINGS Lucifer, 4Dx Wolfyzn – 99 points 14e: Medal Snoop, Hawk Bolt, Eagle LRK – 98 points 15e: OTW Rivoroni, TRK UNR, Ruffixn – 98 points