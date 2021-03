Fortnite: FNCS Chapter 2 – Résultats du championnat de la saison 5 dimanche

Découvrez qui brandira la hache des champions.

La septième compétition FNCS saisonnière de Fortnite s’est avérée être un test d’endurance pour ceux qui ont la chance d’atteindre la finale. Trois mois consécutifs de pratique inlassable ont préparé le terrain pour une finale passionnante dans Fortnite Chapter 2 – Saison 5. Epic Games a engagé un montant éblouissant de 3 millions de dollars US dans la compétition, qui comprend sept régions du monde. Le premier jour n’était qu’un avant-goût de ce qui aurait pu être la finale FNCS la plus excitante que les fans de Fortnite aient jamais vue.

Seules sept équipes pouvaient réclamer le premier prix de leur région et l’insaisissable Axe des champions. Les trois meilleures équipes de chaque zone se qualifieront également automatiquement pour la grande finale du chapitre 2 de la saison 6 de la FNCS. Epic Games a structuré cette itération pour être l’une des meilleures, et elle a répondu à toutes les attentes. Jetons un coup d’œil à qui peut à juste titre s’appeler Champions FNCS à la fin de la saison 5.

L’Europe 

Le meilleur trio d’Europe – Hen, JannisZ et Chapix – a terminé une saison de succès avec une victoire dans la région la plus difficile de Fortnite. Cela n’a pas été facile, et ces trois-là ont dû se rallier le deuxième jour pour se mettre à portée de main. Hen, JannisZ et Chapix ont continué à courir le tableau sur les six matches restants, où ils ont remporté deux Victory Royales et 36 éliminations. C’était un livre d’histoires qui se terminait alors que ce trio réalisait l’une des meilleures performances saisonnières que la scène compétitive ait jamais vues. Chaque joueur repartira avec une part de 300K USD.

Les autres membres de GUILD Flikk, Anas et le joueur de Gamma Gaming Th0masHD ont réuni un effort exceptionnel pour la deuxième place, totalisant 271 points. Ils ont réussi le plus d’éliminations lors de la grande finale avec 72 au cours des 12 derniers matchs. Les meilleurs prétendants Vadeal, Noahreyli et rezon ont terminé en force avec un match de sept Victory Royale et 260 points au total, les terminant troisième.

Classement final

GUILD Hen 75, WAVE JannisZ, oogway 74-311 points – 300 000 $ / 100 000 $ chacun GUILD Flikk, GUILD Аnas, Gamma Th0masHD – 271 points – 210000 $ / 70000 $ chacun Wave Vadeal, BL Noahreyli ӝ, rezon ay лол – 260 points – 135 000 $ / 45 000 $ chacun MCES Andilex, Grizi Snayzy, xsweeze.mces – 247 points – 120 000 $ / 40 000 $ chacun TrainH Umplify, TrainH Matsoe, NRG benjуfishу – 227 points – 105 000 $ / 35 000 $ chacun BL Setty, Gamma Kami, GXR teeq – 194 points – 90000 $ / 30000 $ chacun GLORIOUS Snasty, Heretics Miro., Flames Swøb – 192 points – 75 000 $ / 25 000 $ chacun apeks IDrop 7, GUILD TаySon, 100T MrSavage – 191 points – 60000 $ / 20000 $ chacun Lootboy mexe, Michаel ツ, VEROХ – 187 points – 45 000 $ / 15 000 $ chacun Wave Kikoo, LootBoy Slender, XIV Moshyoh – 170 points – 30000 $ / 10000 $ chacun Homyno ewen, MCES DKS, b1acky.BDS – 156 points – 15000 $ / 5000 $ chacun Jоefn, V4 Jur3ky, Shadow 1118 – 142 points – 15 000 $ / 5 000 $ chacun LootBoy QueasKun, Heretics Pack®, Centric Rakso – 138 points – 15 000 $ / 5 000 $ chacun AOS nebs, M1lo L2R2, Siko Ceesay – 136 points – 15 000 $ / 5 000 $ chacun Lootboy Pinq 7, Glоrious TruleX, vitality stompy – – 134 points – 15 000 $ / 5 000 $ chacun

NA Est

Quel jeu final! @AcornFN @ G2Jahq et @Slackes_ sont vos champions NAE FNCS de la saison 5 du chapitre 2 pic.twitter.com/PP95AFj6Um – Compétitif Fortnite (@FNCompetitive) 15 mars 2021

Personne n’aurait pu écrire une meilleure fin au FNCS pour la région de NA Est. D’innombrables trios étaient dans le mix jusqu’au tout dernier match. Cependant, G2 Jahq, LG Slackes et 1P Acorn ne seraient pas refusés. Ils se sont assis deuxième après le premier jour et ont prouvé leur courage avec cinq classements parmi les dix premiers au cours des six derniers matchs. Jahq, Slackes et Acorn ont gagné 303 points, obtenant la première place et 50K USD chacun.

Commandement, Cented et Edgey sont restés en lice mais ont échoué dans le dernier match. Ils ont mieux joué que toute autre équipe lors de la deuxième journée, réussissant deux deuxièmes places et 72 éliminations. BBG Bucke, BBG Khanada et G2 MackWood se sont ralliés lors des deux derniers matches avec un finaliste et Victory Royale.

Classement final

LG Slackes, 1P Acornski, G2 Jаhq – 303 points – 150 000 $ / 50 000 $ chacun Cоmmandment, FaZe Cented, NRG Edgey – 299 points – 105 000 $ / 35 000 $ chacun BBG Bucke, BBG Khanasty, G2 MackWood – 296 points – 69 000 $ / 23 000 $ chacun ENDL8SS DEYYRUTO, XTRA Mero7, ENDLESS Reverse – 291 points – 60000 $ / 20000 $ chacun NRG СІіх, SEN BUGHA 父, FаZe Bizzle – 254 points – 54000 $ / 18000 $ chacun FS Degen, FS Ajerss, skqugha – 203 points – 45 000 $ / 15 000 $ chacun BBG Kreozard, XTRA Illest, C9 Avery – 200 points – 39 000 $ / 13 000 $ chacun NRG ZAYT, TrainH saffy, Liquid ЅТRETCН – 178 points – 30 000 $ / 10 000 $ chacun noob teyo, Chimp ま, Tabnae – 171 points – 24 000 $ / 8 000 $ chacun PURE OSP7, intimidateur 39, Fryst C9 – 169 points – 15 000 $ / 5 000 $ chacun gabе, tаhi, sprite dabdabdab sans fin – 145 points – 9 000 $ / 3 000 $ chacun LG JAMPER 111, C9 nosh, EP PAPER 111-144 points – 9 000 $ / 3 000 $ chacun TNA Narwhal 3939, Elitе Crunchy, TNA ZLEM 3939-140 points – 9 000 $ / 3 000 $ chacun Frat d’élite, Snake Ackerman, Pxlarisé – 132 points – 9000 $ / 3000 $ chacun XPRT Dom, INSIGHT DUSKY, Heures supplémentaires Ozirvo – 127 points – 9000 $ / 3000 $ chacun

NA Ouest

Brésil

L’un des rois du Brésil a trouvé son chemin dans le cercle des vainqueurs de la Fortnite Champion Series, brisant une malédiction de deuxième place qui le tourmentait pendant plusieurs saisons. Il l’a fait cette fois avec Seeyun et cadu dans une performance qui a produit 329 points. Ces trois joueurs ont compilé cinq victoires royales époustouflantes et 63 éliminations. L’équipe de deuxième place n’a pas rendu les choses faciles, car Ed et Nicks ont obtenu 321 points mais n’ont pas pu en trouver assez pour gagner. Le Brésil a apporté un effort admirable lors de la grande finale.

Classement final

eRa cadu, VКS 100UM, SNG kıng – 329 points – 75 000 $ / 25 000 $ chacun TRNL persa, TRNL Ed, entaille le garçon d’or – 321 points – 48 000 $ / 16 000 $ chacun гynm7, nw.nov1ce, pronexchi – 215 points – 30 000 $ / 10 000 $ chacun шноisмоjа, histoire FURY, MXRCIONADA – 209 points – 24 000 $ / 8 000 $ chacun zтruк, Frosтy iwnl, redlee the beast – 205 points – 21 000 $ / 7 000 $ chacun Rustyache32, eRa xown, FаZe k1nG – 202 points – 18 000 $ / 6 000 $ chacun KBR -ɢ-, 9z Barella1x, TRNL bedin – 198 points – 15 000 $ / 5 000 $ chacun FURY sнeco, LOUD leleofn1, diguera7 198 points – 12000 $ / 4000 $ chacun 9z H4wwcky, Juanzin Gaúcho, kalifa nazario – 166 points – 9 000 $ / 3 000 $ chacun 9z FiShyL2R2, 9z Nahue507, 9z Twayko – 166 points – 6000 $ / 2000 $ chacun CYN Bettoro, fаzer7, Nаvars – 159 points – 3000 $ / 1000 $ chacun Liquid Pulga, mastereyli, Suetam – 157 points – 3000 $ / 1000 $ chacun DETONA Kayky, NEW Insano, NEW Lørd – 156 points – 3000 $ / 1000 $ chacun Riquelmee -NC-, TD Tecne, Æ Germán – 147 points – 3000 $ / 1000 $ chacun eRa gordinho, C9 blackoutz, SATIS OPai – 138 points – 3000 $ / 1000 $ chacun

Océanie

Plus tôt dans la journée, les finales de l’OCE FNCS se sont conclues avec @looterZK @MuzFN et @SpeedyND debout au sommet du classement! pic.twitter.com/zWiV7OG2RD – Compétitif Fortnite (@FNCompetitive) 14 mars 2021

La région OCE a vu le trio supérieur PWR Muz, pilleurs PWR et speedy dominer la compétition. Ils ont réussi 325 points sur les 12 matches, dont un Victory Royale et 71 éliminations. C’était une victoire historique et bien méritée. La deuxième place est revenue à l’agent SorifGoms, au spg bercanvolx et au syncyfishy avec 295 points. Le créateur de contenu Fresh a accumulé 231 points, ce qui lui a valu une cinquième place.

Classement final

РWR Мuz, pilleur de PWR, rapide au pub – 325 points – 22500 $ / 7500 $ chacun Agent SorifGoms, spg bercanvolx, syncyfishy – 295 points – 15000 $ / 5000 $ chacun GLM x2Suns, tp twitch tuii, MADE Korq – 269 points – 9000 $ / 3000 $ chacun Agent Raptah, ATL Prhzy, PRDX Oatley – 239 points – 6300 $ / 2100 $ chacun Fresh, rеl, GLM Newbatoon – 231 points – 5400 $ / 1800 $ chacun noob jynx, wavyalecc, PWR digne – 228 points – 4500 $ / 1500 $ chacun FURY Remi, pace〆, sprаz – 224 points – 3900 $ / 1300 $ chacun basilic 74, Forbidden Vortex, Jace 75-220 points – 3300 $ / 1100 $ chacun Mako Pumpkin, travailleur acharné du CLR, sunzw1k3 – 213 points – 2700 $ / 900 $ chacun HVT Breso, HVT Kulture, HVT LunR – 203 points – 1800 $ / 600 $ chacun Agent Will., Ronin, Agent Eshz – 199 points – 900 $ / 300 $ chacun interdit zanz, GLM oreo, AGENT Raiku – 166 points – 900 $ / 300 $ chacun HVT Bathan, HVT Zedox, GLM sio – 146 points – 900 $ / 300 $ chacun ESC nio, HVT fab, ESC Keemo – 135 points – 900 $ / 300 $ chacun HVT Kazuki, SPG Dj, MG cryz – 113 points – 900 $ / 300 $ chacun

Asie

Aucun VR nécessaire pour nos champions de la saison 5 d’Asie du chapitre 2 de la FNCS! @NaEtOrFn @QjacFN et @aaquua pic.twitter.com/3IxfAbsH1X – Compétitif Fortnite (@FNCompetitive) 15 mars 2021

Qjac, Naetor et Alice ont remporté une courte victoire dans la région Asie. Cela semblait angoissant avant l’arrivée, mais Qjac et compagnie ont fermé la porte avec un effort de neuf éliminations et deuxième place dans le match final. Ils sont arrivés dans l’embrayage alors que leur victoire en tournoi était encore en question. Malgré trois victoires remportées, Fram, Alba et Hikakin se sont contentés de la deuxième place avec 270 points.

Classement final

CR Qjac7, CR NAETRETCH, cr аlice – 277 points – 36 000 $ / 12 000 $ chacun FCS Fram ncr, ALBA ま る お, HikakinOfficiаl – 270 points – 24 000 $ / 8 000 $ chacun ご っ と ら び っ と, alba L4ex, FCS Monster – 218 points – 15 000 $ / 5 000 $ chacun CRRRRRRRRIZ, Rid WildHawk ゆ 機, Rid Rimr Knight – 216 points – 12 000 $ / 4 000 $ chacun T1 SinOoh 666, T1 Envy7, SVN Asudfishy. – 209 points – 10500 $ / 3500 $ chacun ncr rainy, NSR み や, cr yuseakk – 201 points – 9000 $ / 3000 $ chacun ぼ っ と 化, cigogne 笑, KUREN 覇 – 197 points – 7500 $ / 2500 $ chacun し ゅ ん し ゃ ん だ, LBR り る, LBR や ま – 185 points – 6000 $ / 2000 $ chacun GW_Lettuce, CREssway, GW Hamuppii – 177 points – 4500 $ / 1500 $ chacun CE 2SLAROI, CE DaFa1zzy, CE jozyaWRLD – 174 points – 3000 $ / 1000 $ chacun AQ demon x, CE Moon, Swillium – 165 points – 1500 $ / 500 $ chacun DELTA し ゃ む, FA た か ち ゃ ん, CR ス カ っ と ス カ ス カ – 159 points – 1500 $ / 500 $ chacun xMipoli, Riahreyli ӝ, Rylе – 158 points – 1500 $ / 500 $ chacun 1226.ruri cr, MaufinTT, Rid Bob Knight – 156 points – 1500 $ / 500 $ chacun マ ニ マ ニ Rio, マ ニ マ ニ Rui, マ ニ マ ニ Tig – 147 points – 1500 $ / 500 $ chacun

Moyen-Orient

La première équipe à remporter sa couronne de champions FNCS de la saison 5 du chapitre 2 est @KuKiFN @PhantomFNN et @NyleFN de la région du Moyen-Orient! pic.twitter.com/W7EQhCZWxY – Compétitif Fortnite (@FNCompetitive) 14 mars 2021

Le Moyen-Orient a fourni de l’excitation dès le départ avec une sorte d’histoire de rédemption. Après une deuxième place dans le FNCS de la saison dernière, KuKi et Nyle ont échangé Mev pour Phantom dans la saison 5. Cela semble avoir fonctionné parce que ces trois peuvent désormais se qualifier de champions FNCS. KuKi, Phantom et Nyle ont fait une déclaration lors de la grande finale, compilant 332 points pour compléter un énorme 78 éliminations. Ils ont réclamé à juste titre la hache des champions.

Classement final