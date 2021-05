Fortnite FNCS Saison 6: Chauffages en Europe et avant-première

ESTNN décompose les demi-finales européennes FNCS.

Les demi-finales de la saison 6 de la Fortnite Champion Series (FNCS) sont à seulement trois jours et les enjeux ne pourraient être plus élevés. Epic Games a fourni une cagnotte de 3 millions de dollars cette saison, que les développeurs ont répartie dans les sept régions de serveurs de Fortnite en fonction de leur participation. De plus, l’insaisissable hache des champions et le droit de se vanter sont également en jeu.

Bien qu’il existe des centaines de milliers de concurrents dans le monde, l’Europe est la référence en matière de compétition Fortnite Battle Royale, avec certains des meilleurs joueurs et les cagnottes les plus robustes. La profondeur de la base de joueurs européens et de la réserve de talents est infinie, mais seules 99 équipes ont obtenu le droit de participer aux demi-finales de la saison 6 de la FNCS.

Ces 99 équipes se sont séparées en trois manches en fonction de leur accumulation de points en série. Six matchs par manche détermineront les trios qui participeront à la finale de la saison 6. Les six meilleures équipes se qualifieront pour la finale, et les autres devront soit participer au Reboot Round, soit rentrer chez elles, en fonction de leur classement final. Aujourd’hui, nous allons approfondir chaque chaleur européenne et isoler les équipes que les téléspectateurs devraient surveiller tout au long du week-end.

Chaleur A

NaVi h4kudo81, NaVi Denis1k3, 9I6 Jenga Xypher Stasiowyy, synxx -, rcy paxxyen. bloomadeal, perc ﱞ eval7, TomzyV1.siko TT9 Malibuca, TCE sнizok1nG -, TT9 Mayhem Flames Erik 7, LMNX wishi washy, OVA Flyy WAVE Jannes, WAVE tillv1_, WAVE Gripey TCE firek1ng, NaVі 7tоr, FF 1řlidusha7 KАVі 7tоr, FF 1řlidusha7 , Spocony Jɑkub, ALOFT c1suuuuuuu bagfi, Zeston, Lootboy Hijoe MTP HYNEI, MTP BRIDOU, MTP MYGOUTÉ ghostykong387, Jacqwil, TT9 funkykong387 stena., Reyed up, NdGG Robbabkebabzi MTP HYNEI, MTP BRIDOU, MTP MYGOUTÉ ghostykong387, Jacqwil, TT9 funkykong387 stena., Reyed up, NdGG RobbabkebabziMadzwarn 7, RobbabkebabziMadzwinn, 7, RobbabkebabziSwardz Spekter remix Hookka., Voltage supekey, shuzeyy keziix, Falconly, naekoz Reaper Pace, Mag1cIwnl, Fredoxierei ITZ LeMuFN, VALIFY Pixel, TFN st4x RedRush 123, FL7 xsterioz, EV Mappi Heretics K1nzyliQ, apeks IDrop 7 , EP minnymok Wave Joe, stompyrite, LootBoy Shadоw F9 Marvin, Esтy, Not BadSnipR Downszn, BL PabloWingu, T7K Ayar fnx artskill, beGenius Zecq, Exalty IcE MCES Andilex, Grizi Snayzy, xsweeze.mces 7 Lootboy Pin Styrsix Atlantic Planez, Dyrvig, Atlantic Crown KC orp Wanlast, MCES PodaSaï, Solary EMXXRR ATL Kyzen, Union Slovay, Slq. ESP L0WK3Y, Flames Tjino, Atlantic Sangild

Chauffer une panne

La première des trois manches empilées met en vedette une tonne de talents européens et de nombreux points de chute disputés. En général, les équipes qui doivent combattre le spawn sont dans une position bien pire que celles qui ont des emplacements incontestés. Pour cette raison, IDrop, k1nzell et wak1e se démarquent comme l’un des favoris pour sortir de Heat A.

Ils auront Holly Hedges pour eux seuls avec des options de dégâts Storm Onge au sud et à l’est. Il est difficile d’envisager un scénario où IDrop, k1nzell et wak1e ne sont pas au sommet du classement en dehors de la chance de zone.

AstroSMZ, Hardfind et Adn est un autre trio à considérer car ils auront Slurpy Swamp seul. Cet emplacement garantit un maximum de boucliers et de spots de pêche. Combinez ces trois facteurs avec leur présence de vétéran, et nous devrions voir cette combinaison de joueurs progresser.

Il est difficile de discuter de Heat A sans mentionner les quatrièmes places de la saison dernière – MCES Andilex, MCES xsweeze et Grizi Snayzy. Ce trio a prouvé maintes et maintes fois qu’il pouvait s’accrocher aux meilleurs joueurs du monde. L’équipe entièrement française a bien performé dans les qualifications avec des résultats de cinquième et septième.

Malheureusement, ils n’ont pas réussi à se classer parmi les trois premiers, ce qui signifie qu’ils devront endurer les demi-finales de la FNCS. Andilex, xsweeze et Snayzy devraient s’attendre à de la compagnie pendant les six matches, ce qui pourrait poser un problème s’ils espèrent se qualifier pour la finale de la saison 6.

Chaleur B

CRN forcezkiy, Voltage jamshood, aPl N1ftz7 Gambit.letw1k3, Rijas77, ovLDЕR Spekter pkr, LMNX mlody, EV Freakyy RAK Swight, castery YEAHHHHH, Vortexers Roјo, McDaBeast1, Onyx Connor Hottiy Flkraten trio, TRUCKRATERN, BAY , BeGenius Sun, beGenius Jules Grizi 4zr, GUILD TаySon, nayte TrainH Umplify, TrainH Matsoe, NRG benjуfishу lorulfg, Xypher NeFrizi, 13keNNyo BL Setty, GAMMA Kami, GXR teeq MONKEY ARTOX, M10 kingket , KPI Corbeau TRICKED Caspersa, Zh1ny, Fickzi Jоey Jenner, BL Edison, TT9 Louis D1 Vyper, TFN Frxddy, D1 Cryed CL Sаfik, Siberiajkeе, CL iRezUmi AOS Nexxs, scriwy, fusionnant LootBoy Queasy44, Glozloo, Glozrious Wave3, Glozrious toox, PSQ devon MDS.lufu, tr1xі, jetsku sur pallo AOS Escanor, siko cowjow4, Chаshy FОRК, eQz Jimke, Sharp Chico INF Jozz, Astray Heaven, NCBz etrix Vitаlity Airwaks, TrainH Skite, Vat® Monaco Kiraah, PSYCHO Maestro, PSYCHO Maestro Schеmatic, Aryan ly, ŃLG JONAH s’est cassé n babongas, Mv3 JoYe7, Michа7 cvrby9, Kartun 7, M10 FLORIIXN Migon Zz, vovifishy, ​​DualMedia Sanji egrmski, HOMYNO voxe, GLORIOUS kebo lucky Mr.J, BT KS1LIGHT, Gambit Mawakha

Répartition de la chaleur B

Deux équipes de cette vague arrivent avec de grandes attentes et ont tous les outils dont elles ont besoin pour avancer dans FNCS Chapitre 2 – Saison 6. Premièrement, GXR teeq, BL Setty et Gamma Kami, qui se sont classés sixième dans FNCS Chapitre 2 – Saison 5.

Leurs deux derniers éliminatoires de la saison 6 comprenaient une sixième et une cinquième place, montrant la constance à laquelle les fans s’attendent. Ils atterriront à la division brevetée de Kami, située à l’ouest de Dirty Docks, qui offre diverses options de butin et de mise à niveau. Storm Surge ne devrait pas être un problème avec deux équipes qui s’affrontent à Dirty Docks.

L’équipe numéro deux comprend les talents de NRG benjyfishy, ​​TrainH Matsoe et TrainH Umplify. Ces trois joueurs ont uni leurs forces lors de la saison 5, où ils ont décroché une cinquième place en finale. Ces dernières semaines n’ont pas été idéales pour Matsoe, Amplify et benjyfishy, ​​qui ont passé beaucoup de temps à essayer d’alpha Pleasant Park – leur point d’intérêt choisi.

Heureusement, la carte de chaleur indique un Pleasant Park incontesté pour Benjy, Matsoe et Umplify. Si cela est vrai, ces trois devraient entrer en finale de la saison 6.

Heat B comprend également des drames dans de nombreux endroits différents, notamment Boney Burbs, Sweaty Sands, Catty Corner et Misty Meadows. Ces équipes ne peuvent qu’espérer que les combats 50/50 penchent en leur faveur. Alors que GUILD TaySon, Grizi 4zr et nayte sont les favoris dans cette manche, ils devront battre Ensar, Karma et Artox de manière constante pour se classer parmi les six premiers.

Chaleur C

uu Mega Mind, TiltedTryharder, SebPloug ESP Stenno, LootBoy Telén, Atlantic Liwshe Lootboy mexe, МIСНАЕL, VEROХ ArmoR żelek, treciuxxx, Qrei PRM DabZ, AE Sinan, kiduoo F1rstk0bra, Mszkuzzy.Onzkz, Ondohjeskz, Ondohjeskz, Ondohjeskz MDS.meta, noetic skyzouw, XpeR. Eaths44, carrott, wаfflar DREAM J4chu, PG Kefyy, Centric Kubx JrgeQ, Hеretics Nаkoo, DAA N. Shaykoz., MCES DKS, GO grayinjo Wave Тackyy, AERO scout, JULIANCOM7 Centric Snagpt7, heretics packo, BTenn Steеlix Laazarov Homyno ewen, WYZIP, b1acky.BDS RELLVIS, crustі, Proxen_ ALOFT Wodzy, Exen Klinberi, TT9 PCH SRN Skydeun, SRN bitflox, SRN Daves 16 LootBoy Slender, ALOFT Voidd, wxlifiez Apeks Krizzii, BLOFT Voidd, wxlfiez Apeks Krizzii, , Xeno28ǃ MV3 C0DELELELEL, merehene, KPI Joseeh Twainz, SurprisΕ, THEBIGKAANDE ff laxus13 -.-, Grizi Laịzen, OVA Ditrxx gogos-, Attak., 94 arckozz Wave Kikoo 97, NVD Skram, NaVi Putrick Lnuef, BLMAs la baguet, vorTexr., OVA Night rzgod_, NxS Risttreto, NxS Adi- ONYX FINNEX, BDM bryаN, LUKEYRR CL l1nk, CL Rotory., XIV moshelele Athletix FlyZ, FNX Frozen, Mayzen Pro-Jäger

Répartition de la chaleur C

XL Wolfiez, LootBoy Slender et ALOFT Voidd sont les pionniers de Heat C de loin. Ce trio s’est formé avant la première semaine et a commencé la Fortnite Champion Series avec une 15e place en qualification 1. Wolfiez, Slender et Voidd se sont depuis classés quatrième, sixième et deuxième lors de leurs trois derniers événements. Ils atterriront à Steamy Stacks et devraient avoir peu de mal à se qualifier.

Les vétérans LootBoy Mexe, Verox et Michael sont incontestés à Dirty Docks, leur destination choisie depuis le Frosty Frenzy en décembre 2020. Ces trois joueurs ont cinq mois à leur actif, dont un 9e dans la finale de la saison 5 et deux top dix dans les deux premiers Qualifications de la saison 6.

Dirty Docks offre beaucoup de butin et de pièces mécaniques. Alors que Storm Surge pourrait être problématique, Mexe, Verox et Michael sont des joueurs avertis et disposent de tous les outils nécessaires pour gagner Heat C. La zone devra sans aucun doute tirer en leur faveur.

Shaykoz, MCES DKS et GO Graye ont bien performé lors des deux derniers éliminatoires et se qualifient pour les demi-finales FNCS avec Sweaty Sands incontesté. Cela signifie qu’ils auront de nombreux endroits de pêche, des coffres et du matériel pour les transporter jusqu’à la fin de la partie.

Il est également intéressant de noter que Shaykoz, DKS et Graye pourraient s’aventurer vers l’ouest et améliorer leurs armes avec le PNJ «Reaper». Ces nombreux facteurs combinés à leur accumulation de points de série font que ces trois joueurs se démarquent dans le peloton.

La région européenne apporte toujours des efforts et un gameplay de haut niveau. Ce sentiment ne devrait pas changer dans les demi-finales FNCS alors que les équipes cherchent à obtenir leur ticket pour les finales de la saison 6.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

