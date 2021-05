Fortnite FNCS Saison 6: NA East Heats & Preview

Jetez un œil aux trois manches de NA Est avant la compétition.

La série Fortnite Champion Series (FNCS) du chapitre 2 – Saison 6 approche de la finale, où 33 équipes dans les sept régions de serveurs compétitives se disputeront une part de 3 millions de dollars américains. Jusqu’à présent, trois qualifiés ont obtenu une place dans la finale de la saison 6 pour neuf équipes les plus performantes, qui rejoindront les trois meilleures équipes de la finale FNCS Chapter 2 – Season 5. Ceux qui ne pourraient pas se garantir une place en finale devront se battre pendant les demi-finales de la saison 6 et peut-être même le cycle de redémarrage si nécessaire.

Les joueurs de NA East ont un long week-end devant eux pour ceux qui veulent concourir pour une hache de champions et le prize pool de 3 millions de dollars américains. Epic Games a séparé 99 équipes au total en trois séries distinctes basées sur les points de la série. Chaque groupe participera à six matchs pour déterminer qui se qualifiera pour la finale. Seules six équipes peuvent avancer tandis que les autres participeront au Reboot Round ou rentreront chez elles les mains vides.

Epic Games a publié la liste officielle des manches pour toutes les régions, et aujourd’hui nous examinons NA East. Toutes les ventilations thermiques ci-dessous incluent une carte de dépôt pour aider les téléspectateurs à comprendre où chaque trio atterrit et les implications d’un point d’intérêt contesté (POI). Cela dit, passons à l’analyse des demi-finales FNCS.

Chaleur A

jayth vibre, kyrha irving, TNG PXMP 9LIVES VOILCCEPT, XPRT Xccept, Snakeccept AKA Рrеdator, AKA SquishGGs, AKA Playify YT youtube zymtx, Tіe, Aggro Kloud Speguu, OUTCAST GOKU YT, paille charlie pas de paille. Vexifire, ETB -_-, ghost nanoo PaMstou, wCarey, Fаtch TFC Sharkman., Fearfll, Enquz yt condamnéfnbr, SEN VORTEX, Youtube Kwanti Vanish Strodles, F1 Zorq7, Devour Tkay ummummr, ENDLESS Legedien, 4LpKxy tkex cripstreetCRUSTY, pro tiekko, Kippits AceSkiAckesAhq, CidUckeAdaWood, divin K arp, Pіeces, Demonstatix ​​Dоlzeur, slаqzz, b4byB0ss-eAyr0g TNA OliverOG, rаlFN, Lаrson LаruNNNN, Caricature de TNA TNA OliverOG, rаlFN, Lаrson LаruNGNN, Peter TFNesis, TFNTNG, TPRNG TFN, Lаru TFNesis. atomes, G2 Coop TC Reece, twitch zuccrr, ENG Ecto demonparis, psd®, Insight demonyx Twunti, Sully ﮎ, 7eoLeo 9LIVES Crumble, KNG Nexy, Marzz_Ow DeRoller., BBG Ajay, TMP vyx areusgssj, Е13, Rvn Zl Bully iwnl, XnBǃ Curіx, Hide n Sеek, Timbеrz Twitch ApollozFN, Kawzmik, Doxyfishy Strіfe, twitter walkfnbr, dripzy1k kwаh, Elite Neeqo, 24 PAPER tna ops m’arnaque, Rehan joue osu, TMP Logic

Chauffer une panne

La première des trois séries éliminatoires de la demi-finale de NA Est présente des noms sous-estimés dans la scène. Les chefs de file sont Nobu Beef, TNG Lupien et TNG NicFN. Ce trio est arrivé en tête des séries de points et a toujours bien joué pendant les qualifications, remportant les 18e, 5e et 8e. Leur succès pourrait venir de la question de savoir si une autre équipe les contestera à Retail Row. Sinon, Beef, Lucien et NicFN devraient assurer une place en Grande Finale.

Une autre équipe à souligner est celle de BBG Kreo, XnB! et FS Bully. Il est surprenant de voir ces trois-là ne pas participer à la finale de la saison 6, compte tenu de leur talent. Cependant, leurs deux premières tentatives de qualification ne se sont pas très bien déroulées. Ils ont rebondi au cours de la troisième semaine avec une 6e place, suivie d’une 8e lors de la dernière DreamHack Cash Cup Extra. Kreo, XnB et Bully chercheront à sécuriser Lazy Lake pour eux-mêmes dans l’espoir de se qualifier pour la ronde finale.

Fatch, wCarey et PaMstou sont une équipe qui a volé sous le radar toute la saison. Après une sortie difficile dans le premier qualificatif, ces trois joueurs ont décroché un 4e et un 11e pour clore la période de qualification. Ils vont atterrir à Misty Meadows et semblent avoir solidifié leurs stratégies. Il ne serait pas surprenant de voir Fatch et sa société terminer dans les trois premiers de Heat A.

Chaleur B

Canadian Fane, Ghoul.Fps, AKA Spiritz Аdrian AP, Balanced Arkive, Сlamps Justicе., Dictate, Userz. Elite Plege, Pandushh, Pure Ganzo twitter cosyFA, CrazyGGs, vanish addison vnsh elsa, vnsh ethom, Vanish Twistz pаrur, Posick, Eomzo Castle Bread, OVA Cashew, OVA carry cahew brewgha, OUTCAST FADED, Тurtss FaZe Megga., Rocine Dubás LG Xoonies, npen, Pxlarized AKA Swaysuo yt, Evasion., BK Crown Loadist el аle, vilets2wavy, cozhies2wavy Aperta_, sparkgkky, mort de sérénité aminée, 4LK chay5e, HЕARTTuri Felix – -, 4LK Pozed, Spare, Ghótra Fbowstra XTRA Illest doh2c, ENG CRXSPY, Vaghue Dawn Wo®, ttv LightWerksfn, Dawn Fusionz Balanced Nevify, lyejax, JaxenJ. rippay, frеeze équilibré, niуk NRG СІіх, SEN BUGHA, FаZe Bizzle chеwy., Donieeeeeeeeeeee, XPRT Magnolia7 Gyplol, TC 0nset, youtube adhi nuageux -α-, Klaşs, susscript Ȣƻ cerbs., рub., vantam. Diхon, sое, susso1 SEN ZYFA, TNG Eclipsae, 9LIVES Lazar xerx 15, Twix Dauda n0w, Chubs élite gabe89, 9LIVES Tahi, sprite dabdabdab JadenShotz., TC NetZz, noob savajeNA zumQED 7, TMP HAPPely vizeе

Répartition de la chaleur B

L’histoire la plus significative de Heat B oppose deux top NA East à l’endroit exact. NRG Clix, FaZe Bizzle et SEN Bugha ont affronté leurs rivaux Elite Gabe, 9LIVES Tahi et sprite pendant toute la saison. Les têtes plus fraîches n’ont pas prévalu, et aucun des trios ne semble prêt à céder Sweaty Sands à l’autre. Ce sera un bain de sang et pourrait empêcher l’un des deux de se qualifier pour la finale.

En dehors de ces deux, Userz, Dictate et Justice ont été l’une des équipes les plus cohérentes de la saison 6. Finissant deuxième des Series Points, ce trio mérite une apparition en finale. Leurs trois performances qualificatives ont abouti à un 4e, 7e et 28e. Userz, Dictate et Justice devront combattre un autre trio à Catty Corner et Weather Station, qui sont de véritables positions de pouvoir sur la carte. S’ils s’en tiennent à leur plan, passer à la finale de la saison 6 peut nécessiter des combats sans faille.

Klass, Susscript et cloud forment une équipe qui se démarque du peloton en fonction des résultats passés et de leur point de chute. Ce trio débarquera à Dirty Docks et aura réussi un 5e et un 21e lors de leurs deux premiers éliminatoires FNCS. Storm Surge pourrait être un problème, compte tenu de l’emplacement des Dirty Docks et du manque d’adversaires qui atterrissent à proximité. S’ils découvrent des dégâts en début de partie, ils pourraient passer à la compétition.

Chaleur C

acrian, AMWK, SHMEEB VIII Ozirvo, Gandhi dabdabdab, XPRT EtFopVine ADV Klayy, Asylum, DJ Kjrop, mirevz361, NeonWTFF YT 9LIVES TabzG, TSM Сo1azo, TSG Ved Dequented 15, zemo 13, Fazcrubd Sesro 16, Zemo 13, Fazcrubd Sesro 16. , Hаn., Kburbski coldfv, Chronic Shxn, рurе сryp TNG Dxrant, TRNL Trap, TNG Nani yt AKA Bezerk, AKA Reducs, AKA Brutal Hornеt, scylix, Adonis Lite Young.Hagzen, jeune militoski, chepiiski OA Mini, Clover Мuffin mikey6., Okis, NRG Ronaldo OA Sticks, Chronic Jays, Kn1pher cizIucky, NОUNZY, Shaedess XSET Knight, XSET Shark, clarityG SEN Animal, SEN HighSky, XSET Av Rubyfied, Costaǃ, tobx ee balancé hngry, AKAx Skills, assault breckryc , User-1802c3c6d6, vonix down bad Fodnn, Fu ﱞ nny, shonye MSF Cplіtt, 4LK Smite, XPRT Strafes yuz, AKA CJR, AKA RwR YT Nittle, FS casqer, G2 Smqcked OwlFN, chaоtic, asterp ytrep 4LK LoTrept. OSP, LG Joji, BBG Calc hofпеr, TFC dankline, Twitch Cobolt Ethor., Boxer, Pykz. Avivv Yt, Zûkymini wkey, leoziv XSET Ceice, Liquid Scopеd, ENDLESS TRAGIX

Répartition de la chaleur C

Il est difficile de regarder Heat C et de ne pas étiqueter XSET Shark, XSET Knight et clarityG comme les favoris pour gagner. Ils ont terminé les qualifications avec le troisième plus grand nombre de points de série et ont récemment décidé de passer de Pleasant Park à Lazy Lake, un choix qui leur sera grandement bénéfique. Shark, Knight et la clarté devront se battre tôt mais sont suffisamment intelligents pour réajuster et sécuriser la qualification.

Il est difficile d’ignorer Nittle, FS casqer et G2 Smqcked, compte tenu de leurs récents succès. Ce sont trois des noms les plus reconnaissables de Heat C, et ils ont le talent brut qu’il faut pour concourir dans les demi-finales FNCS. Leurs regards sont tournés vers Retail Row, qu’ils viennent de remporter dans la Reverse2k Cup et ont pris la deuxième place. Nittle, casqer et Smqcked sont des vétérans capables de survivre à de nombreuses autres équipes.

Chaque fois que vous voyez BBG Calc, un ancien vainqueur du trio FNCS, il attire l’attention. Après un résultat décevant lors de la saison 5, il a rejoint LG Joji et XPRT Osp et a trouvé le succès avec cette combinaison. Les qualifications un et trois se sont soldées par un 9e et un 13e pour ce trio. Ils débarqueront des Steamy Stacks avec beaucoup de butin, mais peut-être pas assez d’ennemis environnants pour Storm Surge. Quoi qu’il en soit, Calc a déjà emprunté cette voie et peut le faire à nouveau.

Il y a beaucoup d’équipes en jeu, et n’importe qui pourrait triompher dans cette région à égalité. Connectez-vous le week-end prochain pour savoir quelles équipes partiront, lesquelles rentreront chez elles et lesquelles devront se battre pour leur vie de tournoi lors du Reboot Round.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

