Fortnite : Gabe, Tahi et Sprite remportent un tournoi de 10 000 $ par équipe New Age

À la suite du premier FNCS All-Star Showdown de Fortnite, la scène compétitive est restée relativement calme. L’équipe d’Epic Games a fait une brève pause estivale et les joueurs professionnels devaient combler le vide. En l’absence de tournois importants à proprement parler, l’organisation d’esports Team New Age a offert un prize pool de 10 000 USD à certains des meilleurs au monde.

Trente-trois équipes ont reçu une invitation à la compétition. Certains des noms de renom comprenaient la défense des champions FNCS ENDL8SS Reverse2k, ENDL8SS Mero, ENDL8SS Deyy et les anciens vainqueurs G2 Jahq, LG Slackes et 1% Acorn. Six matches détermineraient le grand champion. Voyons comment l’action s’est déroulée.

L’équipage de Believer Beach gagne de justesse

LE HAUT TERRAIN EST ROI Vos gagnants du jeu 1 @gabefn_, @spritefn et @Tahifn prennent les devants ! pic.twitter.com/FXDLJZm8zy – Équipe New Age (@NewAgeTNA) 9 juillet 2021

Team New Age a eu une course serrée et un tournoi passionnant jusqu’à l’écran de clôture de Victory Royale. Six équipes différentes ont remporté des victoires, mais l’histoire se résume à seulement trois. En fin de compte, l’équipe de Believer Beach de Sprite, Elite Gabe et 9LIVES Tahi a remporté un combat serré. Le trio a remporté une Victory Royale dans le premier match et a porté cet élan à 191 points au total. Ce total de points les place en deuxième position, leur accordant un total de 3 000 $ US et le premier triomphe important du tournoi cette saison.

L’équipe de Cented termine deuxième… encore une fois

ILS POSSÈDENT UN TERRAIN BAS 😎 Vos gagnants du jeu 3 @Cented7, @Edgeyy & @TSM_Commandment prennent le doublage ! pic.twitter.com/gfAqdELkTO – Équipe New Age (@NewAgeTNA) 9 juillet 2021

Les éternels seconds – TSM FTX Commandment, FaZe Cented et NRG Edgey – ont poursuivi ce récit avec un autre finaliste. Cette fois, le trio exceptionnel a atteint 190 points et a complété une Victory Royale. Cented s’est adressé à Twitter après le tournoi, déclarant: “Je vais flipper, il n’y a aucun moyen que nous venions à nouveau de terminer deuxième.” Malheureusement pour cette équipe, ce serait le cas. Les triples finalistes de la FNCS se sont à nouveau retrouvés dans une position familière, mais 2,4 000 $ US n’est pas un mauvais lot de consolation.

Les champions de la saison 5 remportent le top 3

LE TRIO SLURPY FERME L’ÉCART Vos gagnants du Game 5 @G2Jahq, @AcornFN & @Slackes_ sont maintenant en 2ème avec seulement 3 points de retard ! pic.twitter.com/cFLwNJXLhA – Équipe New Age (@NewAgeTNA) 10 juillet 2021

FNCS Chapter 2 – Les vainqueurs de la saison 5 G2 Jahq, 1% Acorn et LG Slackes complètent le top trois avec 184 points. Ils ont remporté le cinquième match, les plaçant à trois points des leaders. Une mauvaise performance dans le sixième match les a placés en troisième position, leur rapportant un total de 1,5K USD.

Voici le classement final des équipes qui ont terminé dans l’argent :

Gagnants du jeu (chacun recueille 300 $ USD)

Gabe, Tahi et Sprite Kn1pher, Jays et Donie Cented, Edgey et Commandment Reverse2k, Deyy et Mero Jahq, Acorn et Slackes Stretch, EpikWhale et Arkhram

La scène compétitive est encore à près de trois semaines du chapitre 2 de la saison 7 de FNCS. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période alors que les trios du monde entier se préparent pour un autre défi de 3 millions de dollars US. Si l’événement de Team New Age est une indication, la saison 7 sera exceptionnelle pour Fortnite compétitif.

