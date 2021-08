Fortnite: Galaxy Cup 2.0 sur Android – Comment gagner une nouvelle tenue Galaxy Grappler

Participez à la Coupe Galaxy 2.0 de Fortnite sur des appareils Android pour avoir une chance de gagner des produits cosmétiques gratuits sur le thème de la galaxie.

La collaboration pluriannuelle Samsung x Fortnite est de retour en 2021. Ce partenariat entre la société de technologie et l’un des titres Battle Royale les plus populaires remonte à de nombreuses années et a produit plusieurs collaborations et tournois de skin dans le passé. La dernière Galaxy Cup a eu lieu en juillet 2020 et Samsung est de retour cette année.

Aujourd’hui, Epic Games a dévoilé la Galaxy Cup 2.0, où les joueurs sur la plate-forme Android peuvent gagner le dernier skin de marque Galaxy dans Fortnite. Rejoignez ESTNN alors que nous décomposons tout ce que vous devez savoir sur ce tournoi avant qu’il ne commence le 29 août. Cela inclura le format, le système de notation, la distribution des prix et plus encore.

Format et calendrier

La Galaxy Cup 2.0 est un tournoi solo. Cependant, il ne suivra pas le format traditionnel de Battle Royale. Au lieu de cela, les participants s’affronteront dans le mode de jeu Arsenal LTM. Voici un aperçu rapide de ce mode à durée limitée par Epic Games pour ceux qui ne sont pas familiers :

« Dans Arsenal, tous les joueurs commencent avec la même arme puissante, et éliminer un joueur confère une arme légèrement moins puissante. Le premier à passer à travers toutes les armes, de la meilleure à la pire, remporte la Victory Royale ! Pour cette Coupe, une Victory Royale vous rapporte sept points et chaque élimination vous rapporte un point. Vous obtenez également un point pour avoir joué dans chaque match.

Une centaine de joueurs feront la queue pour chaque match et gagneront des points en fonction des éliminations et du placement.

Voici le format et le programme du tournoi :

Date du tournoi 29 août Ouvert uniquement aux joueurs Android Session de trois heures Limite de 25 matchs Les joueurs gagnent des points en fonction du système de notation défini ci-dessous

Comment s’inscrire

Pour participer à la Galaxy Cup 2.0, les joueurs doivent activer 2FA sur leur compte Epic Games. De plus, vous devez avoir un compte de niveau 30 ou supérieur. Aucun rang en mode Arène n’est requis pour participer à ce tournoi. Il sera disponible dans l’onglet « Compétition » de votre jeu pendant la fenêtre horaire de votre région le 29 août pour les joueurs Android uniquement.

Système de notation

Étant donné que ce tournoi n’est pas un format typique de Battle Royale, le système de notation est un peu différent. Chaque élimination rapporte un point et les joueurs gagneront sept points pour une Victory Royale.

Voici les critères de notation complets :

Victory Royale : 7 points 2e-16e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Distribution des prix

Les joueurs Android participent à la Galaxy Cup 2.0 pour avoir une chance de gagner la tenue cosmétique Galaxy Grappler et le dos bling. Ceux qui terminent dans les seuils régionaux prédéfinis gagneront le wrap en jeu Vortexual et tous ceux qui gagnent au moins 20 points gagneront le spray Llamalaxy.

Voici la répartition complète des prix par région :

L’Europe 

1er – 11 250e : tenue cosmétique en jeu « Galaxy Grappler » et accessoire pour le dos

NA Est

1er – 5 250e : tenue cosmétique en jeu « Galaxy Grappler » et accessoire pour le dos

NA Ouest

1er – 2 000e : tenue cosmétique en jeu « Galaxy Grappler » et accessoire pour le dos

Brésil

1er – 3 500e : Tenue cosmétique en jeu « Galaxy Grappler » et accessoire pour le dos

Asie

1er – 1 250e : Tenue cosmétique en jeu « Galaxy Grappler » et accessoire pour le dos

Océanie

1er – 750e : Tenue cosmétique en jeu « Galaxy Grappler » et accessoire pour le dos

Voici le jeu de règles complet pour les joueurs qui souhaitent en savoir plus.

Image vedette : Jeux épiques

